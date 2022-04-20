小甜甜共讀時光和女兒黏踢踢 忍不住用娃娃音說故事 狂買和媽媽相關的繪本

【文／謝佩妤 採訪諮詢暨圖片提供／小甜甜（張可昀）】

螢光幕前，時常帶給觀眾許多歡樂、個性開朗的綜藝女星小甜甜（張可昀），去年找到了自己的幸福，和圈外男友宋先生結婚，並順利擁有愛的結晶──米苔目。看著女兒，眼裡滿是母愛的她，透過布書、繪本與孩子互動，享受兩人黏踢踢的共讀時光。

成為媽媽後，小甜甜的生活有了更明確的目標與方向：陪伴、照顧米苔目，並看著她成長茁壯。她分享，自離開月子中心回到家後，每一天都會保留母女兩人獨處的時光，白天和米苔目玩耍互動、睡前就說繪本故事，現在還會加入歌唱，輪流哼著簡單的歌曲、童謠5～6首，「米苔目是我的最佳聽眾，每次看到她的笑容，都會感到她聽得津津有味，有時還會充滿動力想講故事講到天亮！」她也有感而發地說，當了媽媽之後，也才在和孩子的互動中找到了真實、簡單又純粹的快樂。

重視母女連結．爸爸別打擾！

平時，小甜甜會購買各式各樣的繪本，她表示，前陣子特別瘋狂，蒐集了許多和媽媽有關的作品，像是《我愛媽媽》、《媽媽與我》等，私心希望米苔目能夠了解自己與媽媽的關聯，特別是懷孕8、9個月時，被醫師檢查出腎水腫，生產過程得和死神搏鬥，加上恰巧碰到疫情最嚴重的時期，這歷經千辛萬苦的過程，都讓小甜甜感受到，相較於大家常說的女兒是爸爸的前世情人，其實母女間的連結更加深刻。

一本本與媽媽有關的繪本滿是小甜甜對孩子的愛，但在一旁的老公不免要詢問：「爸爸的呢？」小甜甜開玩笑地回答：「爸爸不重要。」她說，現在在家中重要性位居第一的是米苔目，老公則是吊車尾，以前會和老公撒嬌討抱抱，如今，老公幾乎成了透明人，自己的眼裡只剩下可愛的女兒。她也很在意和米苔目之間的專屬互動，像是想獨享和女兒相互磨鼻子的親密動作，拒絕老公參一腳，還會要求只准自己和米苔目兩人一起睡覺，害怕老公打擾了自己和女兒的專屬時光！看來，這個位媽媽已經愛上女兒！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

忍不住用娃娃音說故事

小甜甜笑說，自己念故事時，音頻會變超高，常常無法克制地出現自己以往最討厭的娃娃音，也會將嘴型表現地誇張，好讓米苔目能透過觀看自己的嘴型來學說話。同時也透過不同的角色扮演，區別好人與壞人。例如：三隻小豬的故事中，大哥、二哥、小弟與大野狼語氣就有大大的不同，說著說著，小甜甜一邊做出聲音的轉換，以溫柔的聲音飾演小豬們，再以低吼聲假扮大野狼，立刻上演了一場聲音秀。

「我講故事的時候很忙，不只想把故事念出來，也會加入聲音和動作，滿足一下自己的表演欲。」不難發現，在讀繪本給孩子聽的小甜甜身上，心裡還住著那一位熱愛表演的小小女孩。

除了一般圖文繪本，小甜甜也會使用布書來陪伴僅8個月大的米苔目，布書中有各式圖案與特殊設計：可觸摸、發出聲音、有味道等，由於沒有文字，這時就得天馬行空去編造故事。像是有立體娃娃的布書，她就會指著娃娃告訴米苔目：「這個就是你喔！米苔目現在要洗澡，洗澡要去哪裡？浴室。要把衣服脫下來，才能洗澡對不對？」雖然米苔目尚無法以言語回應，可能也還聽不懂，但養成問問題的互動方式，未來有一天孩子也會開始回應自己。

讓孩子勇於表達愛

重視與孩子的親子時光，並非僅是不想錯過孩子成長的每一分每一秒，透過繪本故事給予陪伴，也希望拉近與孩子間的距離，彌補內心與成長過程中的許多缺憾。

從小由阿公、阿嬤隔代教養長大，小甜甜自認不擅於表達自己的情感。過去，長輩們表達愛，時常是透過為自己準備衣服、讓你不冷不餓的照顧方式，不習慣將愛掛於嘴邊。也因此，自己在表達對他們的關心時，也總以同樣的方式對待，那些「我愛你」的肉麻句子，從來都無法好好地說出口，每每溜到了嘴邊卻又因尷尬而吞回肚裡。

因為不習慣「說」，錯過對長輩表達愛，小甜甜也希望藉由親子共讀時光讓自己和米苔目的相處像朋友一樣，平時能夠將對彼此的愛和關心自然而然表達出來，讓「說」成為生活的一部分。未來，若米苔目遇見開心或不開心的事時，她會願意主動和媽媽傾訴，而不是自己憋在心裡。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

我說你聽．我也收穫良多

現在於睡前時光進行親子共讀近半年，小甜甜說，最大的收穫是自己也在讀故事中學習與成長，故事不單單只是故事，每一個故事背後都有令人省思的重點。

像是近期讀的小熊與小貓的故事，講這兩個好友約定一起去遊樂園玩，小貓卻遲到了，小熊不聽解釋就生氣地掉頭離去。回家後，小熊和媽媽訴苦，熊媽媽告訴他：不能因一點小事失去朋友，必須聽對方解釋。後來小熊才知道，原來小貓是為了幫雞媽媽照顧小雞才遲到，兩隻小動物最後也和好如初。

小甜甜表示，雖然是念給孩子聽，但自己同時也會進行思考，身為大人，偶爾和朋友也會出現矛盾，透過溝通才能化解誤會與爭執，特別長越大，朋友越少，若因此失去摯友，豈不得不償失。

然而，這不僅是要求孩子也是要求自己。孩子在看，自己也在學習。小甜甜認為，媽媽要事先做好模範，不能要求孩子，但自己做不到，「我不希望成為這樣的父母。」

出於一顆愛孩子的心，身為媽媽的小甜甜享受陪伴孩子共讀的時光，增加彼此的親密感，她也盼望讓小小米苔目養成主動閱讀的習慣與興趣。若有一天，有弟弟或妹妹加入他們一家，米苔目也能變成媽媽的小助手，念故事給弟弟妹妹聽，一同共享閱讀樂趣。