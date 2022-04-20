自確認孩子發展遲緩的那一刻起 家長心情如洗三溫暖歷經變化4階段

【文／蘇文清】

沒有人自願是發展遲緩的個體，也沒有哪個家庭是自願擁有發展遲緩的孩子，但當家裡有位發展遲緩孩子，這份沉重的壓力往往是別人無法理解的。

根據定義，「發展遲緩」指的是未滿6歲的學齡前兒童，在認知學習、語言溝通表達、粗大動作、精細動作、心理社會發展或生活自理等方面，與一般同年齡兒童相比，有一項或是數項數據顯示發展落後、異常的現象，根據聯合國世界衛生組織（WHO）的統計，發展遲緩兒童的發生率約在6～8%。

造成發展遲緩的原因很多，有些是疾病造成，有些是環境因素影響，有些則尚未找到原因。然而，不管原因如何，在苦思答案與尋求協助的過程，家長內心往往會經歷震撼、反應、適應與認清等4個不同階段的煎熬。

第一階段．震撼階段

初次聽到孩子具有發展遲緩問題時，大多數的家長都會無所適從，對訊息完全不相信，甚至會出現混亂、焦躁不安的情緒反應，會有這樣的反應都是正常的，當個體突然遭遇莫大衝擊時，定然會不知所措，所以這個階段的家長，需要的是情感的支持與同理。

1.給自己一個冷靜的時間您可以不相信這些話語，但一定要放在心上，讓自己有冷靜的時間能夠慢慢消化，並隨時留意孩子的發展狀況。

2.給自己一個訴苦的管道您可以找朋友抱怨，述說所遭遇的一切，您也可以私下咒罵專業人員與單位，但一定要保有理性，抱持開放的態度，好好分析別人的見解。

3.給自己一個證明的機會您可以貨比三家，到不同單位再次進行專業評估，但絕對不要置之不理，假如孩子真的有發展問題，黃金治療時間若是錯過，就真的錯過了！

第二階段．反應階段

當接收到的訊息對孩子越來越不利時，家長會陸續出現否認、悲傷、難過、失望、焦慮等反應，並且會埋怨自己，產生罪惡感，認為是自己做得不夠好，甚至會懷疑另一半的基因是不是有問題，把過錯都推給別人，會有這樣的反應都是可以理解，當個體無法承受事實時，心理就會產生保護機轉，所以這個階段的家長，需要的是傾聽，以及提供發洩的管道。

1.您需要的是能夠盡情發洩自己的情緒想哭就哭，想吼就吼，但不要陷入負向的情緒，讓自己無法自拔，因為孩子還需要您。

2.您需要的是互相扶持的神隊友相信您的另一半，不要輕易懷疑對方，更不要說話口無遮攔，造成不必要的傷害，孩子的問題是需要父母雙方一起支持與承擔。

3.您需要的是支持性的同質性團體加入同質性的社群團體，從中找到認同、支持與療育等資訊，但要分辨訊息的合適性，因為別人家孩子的狀況不見得適合您的孩子。

第三階段．適應階段

隨著孩子的問題明朗化，家長逐漸學會接受事實，並且想要尋求更多的協助，包含積極從事療育課程、衛教講座、同質團體，會有這樣的心態調整，是因為個體面對挑戰時，會衍生適應技巧，尋求解決方法，所以這個階段的家長，需要的是正確、可信的療育資源。

1.認識各項療育課程黃金早療時間有限，您要運用最短的時間，認識各項療育的內容與需要性，並不是每項課程都適合孩子，當課程沒有助益時，該停就要停，不要浪費時間。

2.尋找孩子的成長導師尋找一位讓您信任又懂得溝通的專業人員，作為孩子成長的導師，當您有任何疑問時，可以隨時尋求他的意見，避免自己浪費過多的時間在嘗試療育上。

3.正確判斷網路的訊息網路訊息淋漓滿目，您要學會辨識真實性與可用性，別讓錯誤的資訊誤導孩子的療育方向，更不要讓錯誤的建議，耽誤正確的療育行程。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

第四階段．認清階段

當孩子的發展已成為不可逆的事實時，家長漸漸會認清現況，開始學習規劃孩子的未來，並尋求有益孩子成長所需的各項資源，會有這樣的心態轉變，是因為個體確認現狀無法改變時，會學習調適，從中找到平衡點，所以這個階段的家長，需要的是接受協助與生活指導。

1.學習善用資源，為孩子的生活做好規劃醫療、社政與教育各有不同的資源，您要學習依據孩子現有的目標與長遠的規劃，找尋有用的資源，並懂得善用它。

2.參與不同的學習體驗，陪伴孩子一起成長除了治療課與正規教育體制外，您可以帶著孩子參與有興趣的課後課程，體驗不同的學習過程，也可以規劃不同的生活旅行，讓孩子從生活學習。

3.為自己留一些時間，做自己想做的事當孩子漸漸穩定成長，您也盡心盡力做得夠多了，留一些時間給自己，想做什麼就去做什麼。

4.孩子有發展問題，並不是孩子的錯，更不是父母的錯，竟然遇到了，就帶著孩子一起衝破困境，早期療育這條路很辛苦，但不要氣餒，只要用對方式，一定會看見孩子的進步。