快訊

中油大林廠爆意外！潛水工修蛇管下水7分鐘 不明原因溺斃

懷孕三階段養胎法 產婦接種疫苗母胎等同受保護

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／陳維婷　採訪諮詢／台北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科醫師張伊】

孕期接種相關疫苗，可降低孕媽咪罹患傳染性疾病的風險，也能將抗體傳給胎兒，提供保護力，並延續到出生後。然而，許多孕媽咪擔心注射疫苗，是否對自身及胎兒造成不良的影響，若能了解施打的原因及適合接種的時期，可有助於減少內心的不安，而提高接種願意。

任一孕期皆可打．8～40週

流感疫苗

孕媽咪及產後6個月內的新手媽媽，為我國公費補助的流感疫苗接種對象。每年的10月至隔年的3月，是流感高峰期，因懷孕期間會產生荷爾蒙的變化、營養素的改變及產前壓力等，身體的抵抗力會相對脆弱，所以施打流感疫苗，能避免成為死亡的高風險群、出現嚴重的併發症、減少胎兒流產、早產的機率。

新冠肺炎疫苗

張伊醫師說明，依目前全球施打疫苗的趨勢，已建議孕婦可以在懷孕任何週數注射新冠疫苗，能降低孕婦感染新冠肺炎進而引發重症及死亡的機率，不用擔心會增加胎兒先天畸形、流產、早產的風險。不過，建議孕婦以mRNA類型疫苗為主，如：BNT、莫德納，能減少血栓風險的併發症。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

懷孕後期．29～40週

白喉百日咳疫苗

百日咳會藉由飛沫傳染，是高度傳染性的急性細菌性疾病，症狀為嚴重的咳嗽，連帶造成呼吸困難、睡眠問題等。施打目的為預防嬰幼兒百日咳，因此，建議孕媽咪於懷孕後期接種，於28週過後施打，孕婦狀況相對穩定，在36週前接種完，還能由胎盤傳輸抗體給胎兒。另外，新生兒滿2個月後，應接種五合一疫苗，以獲得完整的保護。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

產後是接種HPV疫苗好時機

現今，子宮頸癌能透夠過定期抹片檢查篩檢，好發機率逐漸下降，張伊醫師表示，接種HPV（人類乳突病毒）疫苗，能預防子宮頸癌，男性接種可預防菜花、陰莖癌等。因HPV為活性病毒疫苗，不能在孕期間接種，因此，產後為最佳施打時機，建議產後6個月內完成三劑注射。

【完整內容請見2022年04月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

相關新聞

rice & shine不期待他人眼光、從生活細節到1000天計畫實踐「做自己」的人生哲學

打開現已擁有六十幾萬追蹤者的親子部落客rice & shine的IG，總會被他們一家六口的逗趣、歡笑給吸引，以短影片記錄生活，幽默風趣，獨樹一幟的風格贏得不少粉絲的心，這一次，他們將這份自然不造作的幽默與幸福感帶到了《媽媽寶寶》與我們分享。

懷孕三階段養胎法 產婦接種疫苗母胎等同受保護

孕期接種相關疫苗，可降低孕媽咪罹患傳染性疾病的風險，也能將抗體傳給胎兒，提供保護力，並延續到出生後。然而，許多孕媽咪擔心注射疫苗，是否對自身及胎兒造成不良的影響，若能了解施打的原因及適合接種的時期，可有助於減少內心的不安，而提高接種願意。

剖腹產可申請保險理賠嗎？符合健保規定就賠 還要在保險生效日前懷孕

隨著現代人對買保險提供保障的觀念日益普及，手上有保單已是稀鬆平常的事，但真正申請理賠時，往往才發現「給付金額怎麼跟預期的不一樣」。特別是生產選擇剖腹產到底賠不賠？怎麼賠？攸關自身權益，得事先花時間了解才是！

自確認孩子發展遲緩的那一刻起 家長心情如洗三溫暖歷經變化4階段

沒有人自願是發展遲緩的個體，也沒有哪個家庭是自願擁有發展遲緩的孩子，但當家裡有位發展遲緩孩子，這份沉重的壓力往往是別人無法理解的。

小甜甜共讀時光和女兒黏踢踢 忍不住用娃娃音說故事 狂買和媽媽相關的繪本

螢光幕前，時常帶給觀眾許多歡樂、個性開朗的綜藝女星小甜甜（張可昀），去年找到了自己的幸福，和圈外男友宋先生結婚，並順利擁有愛的結晶──米苔目。看著女兒，眼裡滿是母愛的她，透過布書、繪本與孩子互動，享受兩人黏踢踢的共讀時光。

運用生活的經驗培養孩子的同理心 學習從對方角度看事情

從生活的經驗中，培養孩子的同理心，當孩子有了同理心之後，就不會做出自己也討厭的行為，而更能珍惜所有事物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。