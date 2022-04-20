懷孕三階段養胎法 產婦接種疫苗母胎等同受保護

【文／陳維婷 採訪諮詢／台北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科醫師張伊】

孕期接種相關疫苗，可降低孕媽咪罹患傳染性疾病的風險，也能將抗體傳給胎兒，提供保護力，並延續到出生後。然而，許多孕媽咪擔心注射疫苗，是否對自身及胎兒造成不良的影響，若能了解施打的原因及適合接種的時期，可有助於減少內心的不安，而提高接種願意。

任一孕期皆可打．8～40週

流感疫苗

孕媽咪及產後6個月內的新手媽媽，為我國公費補助的流感疫苗接種對象。每年的10月至隔年的3月，是流感高峰期，因懷孕期間會產生荷爾蒙的變化、營養素的改變及產前壓力等，身體的抵抗力會相對脆弱，所以施打流感疫苗，能避免成為死亡的高風險群、出現嚴重的併發症、減少胎兒流產、早產的機率。

新冠肺炎疫苗

張伊醫師說明，依目前全球施打疫苗的趨勢，已建議孕婦可以在懷孕任何週數注射新冠疫苗，能降低孕婦感染新冠肺炎進而引發重症及死亡的機率，不用擔心會增加胎兒先天畸形、流產、早產的風險。不過，建議孕婦以mRNA類型疫苗為主，如：BNT、莫德納，能減少血栓風險的併發症。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

懷孕後期．29～40週

白喉百日咳疫苗

百日咳會藉由飛沫傳染，是高度傳染性的急性細菌性疾病，症狀為嚴重的咳嗽，連帶造成呼吸困難、睡眠問題等。施打目的為預防嬰幼兒百日咳，因此，建議孕媽咪於懷孕後期接種，於28週過後施打，孕婦狀況相對穩定，在36週前接種完，還能由胎盤傳輸抗體給胎兒。另外，新生兒滿2個月後，應接種五合一疫苗，以獲得完整的保護。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

產後是接種HPV疫苗好時機

現今，子宮頸癌能透夠過定期抹片檢查篩檢，好發機率逐漸下降，張伊醫師表示，接種HPV（人類乳突病毒）疫苗，能預防子宮頸癌，男性接種可預防菜花、陰莖癌等。因HPV為活性病毒疫苗，不能在孕期間接種，因此，產後為最佳施打時機，建議產後6個月內完成三劑注射。