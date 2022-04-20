rice & shine不期待他人眼光、從生活細節到1000天計畫實踐「做自己」的人生哲學

【文／謝佩妤 攝影／Hedy Chang 化妝／Chun Hua Huang 髮型／Ashley Lin 服裝造型／Kathy Hsu】

打開現已擁有六十幾萬追蹤者的親子部落客rice & shine的IG，總會被他們一家六口的逗趣、歡笑給吸引，以短影片記錄生活，幽默風趣，獨樹一幟的風格贏得不少粉絲的心，這一次，他們將這份自然不造作的幽默與幸福感帶到了《媽媽寶寶》與我們分享。

若要以三個詞彙來形容rice & shine一家，媽媽Yun與爸爸金該說：「快樂」、「自然隨性」與「真實」是最好的詮釋。

1000天影片計畫里程碑

長期追蹤rice & shine IG帳號的讀者們一定知道，他們近期剛結束每日上傳一支60秒短影片並持續1000天的計畫。此計畫最初由一天一張家庭照的拍攝啟程，轉而以影片的方式接續，堅持了近三年，幾乎不曾間斷，也因此累積大量粉絲而爆紅，如今，這個讓大家難以想像且充滿困難的挑戰，被他們圓滿完成！

談起這一路走來的歷程與感想，會發現初衷是滿滿的愛。

和其他媽媽一樣，Yun希望更多參與孩子們的成長，幾年前，與老公金該帶著兩個孩子回台灣，她思考如何做一件能自由調配時間的事，同時能夠賺錢，於是記錄親子生活的念頭開始萌芽，「若一件事是自己想做而做，它就沒有那麼困難。加上我一直希望能在人生中培養一個較長久的習慣，記錄孩子的成長是很棒的選擇。而這些被記錄下來的歲月，日後再回看，就成為一種無價的紀念。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

生活本就不是漂亮的

但要能達成如此龐大的長期目標，也不是僅靠著嘴上說說而已。執行過程中得克服許多碰撞並堅持不懈，才能打磨出如此亮麗的成果。

Yun表示，拍攝之初，兩人往往難有共識，時常為了決定拍攝地點起爭執，「當時，甚至會覺得是為了留下紀錄而拍。後來抓到合適的節奏、搭配生活步調，再加上拍攝技術的進步，才漸漸專注於現今大家所見的生活記錄上。」走過嘗試與磨合，rice & shine擦去刻意的痕跡，留下純粹、自然隨性的呈現。

Yun認為，生活本來就不是漂亮的，影片也無須刻意呈現完美，也因此，現在的影片就是生活的一部分，「除了和廠商合作，其餘的，我們不會事先討論，也沒有腳本，就如同我們不會和孩子討論要如何生活一樣，每天就找一個發生在我們一家人身上的主題事件來分享。」同時，兩人也開始記錄生活的更多面向，快樂、難過或比較困難的時刻。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

不期待他人的眼光．快樂只是我們的一部分

過去，天天上傳影片，加上不造作、親民的風格，自然拉近了與粉絲之間的距離，也因此讓rice & shine贏得「國民鄰居」的稱號。但即便如此，Yun仍希望粉絲們別誤以為他們就是影片中所展現出的樣子，她強調：「60秒的畫面僅是生活很小的一部分，不代表全部的我們。雖然我們總分享快樂的片刻，但也並非永遠快樂。」

Yun也表示，rice & shine並不期待他人對他們一家有哪些的定義或看法，但會希望刪去粉絲們對他們產生某種近乎完美的想像，因為擔心許多爸媽會因此給自己無形的壓力，「有些爸媽會認為是自己做的不夠好，所以孩子沒有辦法像我的小孩笑成那樣；是餵給孩子的不夠多，所以孩子無法像我的孩子長得那麼好，我們不希望這樣。」傳遞快樂的同時不忘為粉絲們著想，是來自Yun一顆柔軟的心，若是壓力，那就有違初衷了吧！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

堅持與善良．眼中的另一半如此美好

其實最完美的伴侶，不是永遠沒有意見相左的時刻，而是能夠看見、欣賞彼此身上的好，並包容對方的不夠好。在Yun眼裡，金該是育兒的神隊友，亦是影片工作的最佳夥伴，即便兩人生活中不乏爭執，Yun仍深深地欣賞著老公身上那些獨一無二的特質：善良、堅持，以及擁有源源不絕的點子。而這些點子的背後藏了一種無以名狀的大愛，出於一顆善良的心，也是出自對孩子、家庭，甚至是對人的愛。

在生下第一個孩子周墨後，金該認為給了孩子生命，就應該給他更好的世界，身為爸媽透過陪伴孩子，使之成為更好的人，而後社會就不會混亂。Yun表示：「金該和孩子們身上有許多很棒的特質，會讓我開始反思，也想藉此將這些很棒的想法分享給更多人。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

因為從這些想法能看見金該善良且溫暖的心。Yun說，自己活了三十幾個年頭，都難以相信世界上的每一個人都是本性善良，但金該不僅如此深信，還能付諸於行，不放棄對每一個人保持良善與正向態度。她分享，每回，金該和住家樓下的管理員打招呼，對方卻總不應答，但金該卻能不間斷和對方打招呼，持續近一年時間，沒想到不久前，管理員居然以微笑回應，彷彿那份善良與堅持如同暖陽，融化了一座冰山。

儘管得不到反饋，金該依舊選擇做自己堅信的事而不受他人影響，這不僅讓Yun感到敬佩，也呼應了rice & shine保有自我風格、做自己的人生哲學與態度，不期待、不要求甚至是不被他人對自己的看法與回應影響，而能堅持做自己認為對的事，而這也是1000天拍攝計畫能夠如此成功的原因吧！

未來，rice & shine還有許多想做的事，想運用自身的力量，傳遞更多正向能量，如同rice & shine之名，取自rise and shine充滿活力之意，綻放無比閃耀的光芒。