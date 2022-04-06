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兒童汽座＆手推車挑選攻略大公開 給予孩子最合適安全的貼心「旅伴」

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【責任編輯／林俐佩】

清明連假將至，在返鄉掃墓之餘，也有許多家庭會把握這千載難逢的機會，安排一場闔家歡樂的親子旅遊。對於家中有寶寶，或是小小孩的爸爸媽媽來說，「安全汽座」與「手推車」是孩子在旅途過程中，最重要的「旅伴」，也是協助爸爸媽媽替孩子的安全做好把關的小幫手！

根據衛福部兒少死因統計，交通事故為兒童死傷第一名（22%），其中有3成孩童未乘坐安全汽座。安全汽座具有分散撞擊力道的功能，發生事故時，可提高75%的安全性，降低孩子頸部73%的衝擊力，並減少71%的死亡率。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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安全汽座最佳放置位置．後座中間

安全汽座一定要安裝於汽車後座，不能置於有安全氣囊的前座位置，因衝撞當下，安全氣囊會彈出傷及孩子，一般認為最佳放置位置為後座中間，因距離車窗玻璃、車門等物件相對遙遠，撞擊擠壓時，孩子受物件所傷的機率及程度較低，其安全度較車內其他位置高了約43%。

安全汽座．選購攻略

根據《媽媽寶寶》「第20屆最愛婦幼菁品大賞票選」調查顯示，有四成的爸爸媽媽在挑選汽座時，會優先考量「使用安全」；有兩成的爸爸媽媽比較在意「品牌口碑」，因市面上的汽座品牌眾多，除了考慮與駕駛車款的相容性，較為知名的汽座廠商多半更重視產品安全與功能性，通過各大檢測標準，讓爸媽使用更安心。

此外，重視汽座「組裝方便」及「價格實惠」的爸爸媽媽分別占了兩成；由於爸爸媽媽對於汽座的安全性、耐用性與材質上有極高的要求，而這些都會反映在產品的價格上，故價格並非爸爸媽媽挑選汽座的主要考量。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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網友票選．人氣汽座品牌推薦

由於市面上的汽座品牌眾多，《媽媽寶寶》「第20屆最愛婦幼菁品大賞票選」也特別蒐集了頗受爸爸媽媽歡迎的汽座品牌，並票選出6項人氣汽座，給最近正好想入手汽座的新手爸媽參考！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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．Osann Oreo360 Plus i-Size

．Joie every stage™ fx 0-12歲全階段汽座

．Chicco Seat 4 Fix Isofi x安全汽座Air版

．Nuna TRES™lx全階段安全座椅

．Combi Nexturn

．納歐聯名360度旋轉0-12歲Isofi x

手推車．訓練寶寶獨立的第一步

帶孩子出門旅遊時，除了使用汽座來照顧孩子的行車安全，孩子下車後「行的安全」也相當重要，不論是剛出生的寶寶，還是開始跑跑跳跳的孩子，手推車都會是父母的最佳幫手！

手推車除了可以減輕家長的負擔之外，也是訓練寶寶獨立的第一步，寶寶要自己待在推車內，學會等待、適應移動中的變化等等。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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接收「恩典牌」手推車，須注意3點事項

手推車的價錢普遍較高，對於只打算生一胎的爸爸媽媽來說，往往有接收「恩典牌」的想法。建議接收前應先向對方確認：

1.推車平常是否頻繁使用

2.煞車狀況是否正常

3.輪胎上的潤滑油是否足夠

但注意「已使用3～5年的手推車不建議接收」，因為使用超過一定時間，零件、車體結構容易鬆脫、不穩，往往未能確保寶寶乘坐的安全性。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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手推車．選購攻略

根據《媽媽寶寶》「第20屆最愛婦幼菁品大賞票選」調查顯示，有將近四成的爸爸媽媽在選購手推車時，會首要考量「使用安全」；有兩成五的爸爸媽媽會希望手推車能根據寶寶的年齡與成長需求，擁有「多樣功能」，例如：防震效果、多段式可調座椅、可秒收等等，為單獨帶寶寶出門的爸爸媽媽帶來便利。

另外，有兩成的爸爸媽媽認為在挑選注重安全功能的產品時，選擇優良口碑品牌的產品更加放心；也因挑選手推車時，講求功能性及孩子的使用安全性，故「價格實惠」並非爸爸媽媽的首要考量（僅占兩成），但也會偏好挑選CP值較高的產品。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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網友票選．人氣手推車品牌推薦

由於市面上的手推車品牌眾多，《媽媽寶寶》「第20屆最愛婦幼菁品大賞票選」也特別蒐集了頗受爸爸媽媽喜愛的手推車品牌，並票選出5家人氣手推車品牌，若是近期正好計畫入手一輛新推車的爸爸媽媽可以參考看看！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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．Joie tourist™自動秒收推車

．Combi Crossgo

．Nuna TRIV™單手收合雙向嬰兒推車

．Capucci夢行者C1手推車

．Chicco Goody Plus魔術瞬收手推車

【完整內容請見2022年04月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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