吳鳳：請不吝嗇地對孩子說這9句話 讓孩子感受父母給的愛

【文．圖／吳鳳】

父母對於孩子愛的表現，除了行動力外，也需要口語表達，用說的，會讓孩子內心感受到的愛更為深刻。在日常生活裡，父母請不吝嗇地對孩子說出這些話，相信對於孩子來說，也具有正面的幫助。

我想與大家分享一些經常說的話，這些話，一定要在日常生活中使用，並且用心地對孩子說。千萬不要小看「話」的力量，如果在對的時間點說出，孩子會受到很大的正面影響。

9句話．經常掛在嘴邊

以下9句話雖然不長，卻很受用，特別送給所有家長，請不吝嗇地常對孩子說。

我愛你

這句是最基本的話，我經常對孩子說。因為小時候，爸爸是這樣對待我，所以現在的內心，一直存留著過去爸爸給的愛。

你對我來說很珍貴

這句是我愛你的延伸。讓孩子知道，他們在父母的心中，位置非常珍貴。

我聽你說

這句話等於尊重孩子，且非常地重要。孩子是有靈魂的，他們也在等待父母用心地聽他們說話。

你一定可以的

有時候孩子認為自己不夠好或是怕失敗。這時，父母一定要讓孩子建立自信。記得小時候，爸爸一直對我說：「你可以做的事，你就會！如果你說沒辦法，就是真的沒辦法。」

我為你驕傲

誰不想要父母說出這句話呢？我就是為了這句話而努力！一直很希望家人能為我驕傲。過去，爸爸第一次說這句話時，發現他的眼神，充滿著光芒，並且無價。

對不起

我們都是人，即使為人父母，偶爾也會做錯事，但一定要懂得道歉。就算孩子很小，父母如果做錯也要對孩子說：「對不起。」這是一個負責任的父母學習培養出有責任感的孩子的機會。

我相信你

父母對孩子說出最有力量的話之一。當父母說出這句話時，代表你給孩子的教育已經成功，才能毫不懷疑地相信孩子。記得爸爸對我說這句話時，我更注意自己的態度，更努力不讓他失望。

我原諒你

每個人都會做錯事，孩子亦是。但重點是要有包容的心，以及原諒的胸襟，只要是父母給的溫柔，孩子也能學起來，待他們長大後更懂寬容這件事。

這是你的責任

在家中，經常對孩子說這句話。因為必須讓他們學習，為自己負責任，也要了解分配工作的重要性，比如：整理自己的房間、寫功課或是幫忙做家事。