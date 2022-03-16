綠時代育兒 讓孩子從小愛地球！從生活中一起實踐環保

【文／陳維婷 採訪諮詢／林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈．picupi挑品永續品牌創辦人張倞菱】

近幾年，環保意識抬頭，不再只是一句口號，而是融入在我們的生活細節裡。隨著愈來愈多人有環保意識，在成為媽媽後，更在乎落實環保的重要性，若現在不重視環境，孩子未來的生活很可能在惡劣的環境中掙扎，因此，更進一步的實踐「綠色育兒」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

為寶寶留下更好的地球環境

「零負評女神」林依晨，在去年10月正式升格為新手媽媽，沉浸在當媽媽的喜悅的她，稍早在公布喜訊時，也不忘在社群媒體上發表，有感現今過度汙染的生態環境對於眾人的影響，「我的母嬰用品已幾乎準備妥當，95％以上是親友們轉贈的二手貨恩典牌，也使用布尿布，所以先婉謝大家想送我東西的好意，我們一起節約資源。」並呼籲大家一起重視環保，給自己或未來的世世代代，一個健康且更美好的生活環境。

可以想見林依晨的環保育兒已有明確做法，若一般媽媽也想加入環保行列，究竟在照顧嬰兒的當下，該如何兼顧友善地球？林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，環保即生活，只要注意以下的食、衣、育樂，也能成為環保尖兵，並讓孩子從小在生活中慢慢培養環保好習慣。

健康烹煮．安心食用

近來，食安問題頻傳，不少消費者紛紛開始採購有機食品，但並不是所有的有機食品都有健康掛保證。事實上，烹調的方式以及餐具的選購，才是吃得安心的保證。

譚敦慈護理師表示，烹調方式建議清蒸水煮，且確實清洗食材再烹調，就不用擔心農藥殘留的問題。至於嬰幼兒餐具的選購，她指出，嬰幼兒時期的奶嘴，須選用醫療用矽膠材質，以防廉價的奶嘴釋出塑化劑後，被孩子吃進肚；勿迷戀色彩繽紛的餐具，許多家長看到亮色系、卡通圖案的餐具，就會愛不釋手而幫孩子購買，但是顏色鮮豔的餐具，需要定色劑與顏料的定著，當中不免含微量重金屬，長期使用很可能會釋出影響身體危害的物質，建議使用無色餐具即可。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

接手恩典牌衣物．不過度採買

具有環保概念的家庭會減少嬰兒衣物的購買，因嬰兒成長的速度很快，不需過度採買，若能接手親友們的恩典牌，就是具體落實環保的生活。

如果必須購買新衣服，張倞菱創辦人表示，請儘量選擇「有機棉」的材質。因種植傳統棉花需要噴灑大量的農藥，經常造成蟲害、地下水汙染、土地酸化嚴重、棉農更因為過度使用農藥而導致中毒身亡，殘留在衣物上的化學物質，很可能透過人體的皮膚吸收，造成肌膚過敏等等。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

挑選玩具．安全標章不可少

挑選玩具，不能因為孩子喜歡就購買，家長應注重是否為環保材質及安全性。譚敦慈護理師提到，購買玩具的首要條件為具有「安全標章」。選擇具有安全標章的玩具，其大小、形狀、顏色漆料、玩具內的塑化劑、重金屬皆符合安全規範，就算孩子吃進嘴裡也不必太擔心。

綠色生活．從身體力行做起

改變環境需要每個人的身體力行，即使是孩子，也能從小培養、教育。所謂「身教重於言教」，家長們的以身作則，皆會淺移默化孩子的行為。張倞菱創辦人表示，孩子都是看著父母的背影長大，父母做什麼事，孩子就會學習、模仿，環保意識也會不知不覺地培養，比如：買東西時減少包裝、隨手做好垃圾分類、出門自備餐具、捐二手衣物等等。