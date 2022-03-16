李芃向孩子推廣無字天書：在多多書裡 媽媽也可以當一個聽故事的人

【文／葉怡君 圖片提供／李芃】

多數我們看到的創業家，身上都會有野心的氣息。但如果你看到李芃，你大概會跟我們有一樣的感覺：她真的不像一個創業的媽媽。相反的，她很安靜、溫柔，有些害羞。但看得出來，她是個愛閱讀的人。

多數我們看到的創業家，身上都會有野心的氣息。但如果你看到李芃，你大概會跟我們有一樣的感覺：她真的不像一個創業的媽媽。相反的，她很安靜、溫柔，有些害羞。但看得出來，她是個愛閱讀的人。

有一天，家裡突然沒了聲音……

「從小我就很愛看雜誌，很愛閱讀。從英語系畢業之後，我就一直做跟出版業相關工作。期間去美國求學、工作了幾年，也是做跟中文教材相關的職業。」

生了孩子之後，她也成了一個喜愛鼓勵孩子閱讀的媽媽。從孩子小的時候，她在家裡就布置了一方閱讀的區域。書架上有各式各樣的書，鼓勵孩子養成閱讀習慣。

其中有幾本書很特別。那是一位她嫁到瑞士的朋友寄來的禮物，叫做「多多書｣Wimmelbook，在德文裡wimmeln是「玲瑯滿目，目不暇給」的意思，指的就是這種沒有文字卻充滿豐富情節的圖畫書。這本書，沒什麼文字，圖片的元素卻非常豐富。收到這幾本沒有字的書，李芃煞時間也不知道怎麼念，就把它們放在書區。

直到有一天，她在廚房煮菜，突然納悶在客廳的孩子，怎麼沒了聲音？爸媽都知道：「孩子安靜不出聲，就一定是有事情！」

李芃拿著鍋鏟急急忙忙地跑到客廳，被自己眼前的景象嚇住了：地上攤了好多本多多書，兩個孩子看著書，一起找線索，兄妹聊著故事，笑得樂不可支。

「原來孩子可以自己沉浸在書的世界，用他們自己溝通的語言講故事。後來我才認真地開始研究多多書，發現：孩子的視角跟大人不一樣的。讓孩子來選擇書，跟我聊聊他們的發現，這種感覺原來這麼美好。」

說故事不只是單向 孩子也可以變成說故事的主角。她想要把這樣的書推薦給別人，從別人家的孩子看到一樣的笑容。這樣的起心動念，開始了她的創業之旅。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

創造屬於台灣的多多書

「歐洲的多多書行之有年，許多多多書，都可以看到不同的歐洲場景。但我跟朋友都有同樣的想法：台灣如果有自己的多多書，讓孩子從故事中去探索自己的土地，有多好呢？」

台北、台中、台南，三個城市，躍然紙上。

畫家都是當地人，對土地有情感，筆下的故事，也很有情感。像是走在路上的老夫老妻、懷孕的媽媽、吵架的情侶，就像我們眼裡的日常。

李芃很驕傲地說，就曾有一個4歲的小女孩讀者，看到了多多書上的黑面琵鷺，被打開了好奇心，而開始了黑面琵鷺的追尋之旅。「閱讀多多書就像是自主學習，當孩子產生了興趣，就會自己去探索挖掘。」

他們甚至也與台大兒童醫院一起合作，創作一本兒童醫院的多多書，把醫師、護士畫進書裡，讓孩子對醫院不再只有冷冰冰的印象。書裡面藉由各式各樣的「隱藏圖案」教兒童許多重要的衛教常識。

沒有文字的書，提供孩子解鎖的樂趣，小孩也會比較自然地去問問題，對事物有自己的判斷、觀察與定義。這都是填鴨式教育之下，所缺乏的能力。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

創業與母職，難以兼顧

初衷很美，但創業的過程仍是一路艱辛。

李芃嘆了一口氣：「創業……蠻苦的，推廣時，碰壁挫折一定有。但如果遇到有人停下腳步，接納我們的想法，就會覺得很有成就感。」

現在社會鼓勵媽媽有夢想，多數的家人也會支持媽媽有夢想，李芃也是這樣被家人支持著。但是，現實的因素，還是讓她每個月都會出現那麼一瞬放棄的念頭：「創業與母職，在現實上很難兼顧，通常推廣活動都是周末，就沒辦法好好陪小孩，當然經濟壓力也是很重要的原因。曾經幾度想要放棄，但每當聽到正面回饋，還是會不捨得放棄，只要看孩子在閱讀時臉上出現開心的表情，我就可以繼續走下去。」

孩子大班的時候，她曾經帶著孩子去擺攤，孩子像是扮家家酒一般的向人介紹書、賣書，玩得很開心，但孩子們也看到了媽媽的辛苦。

回家之後，孩子還天真地問：「媽媽，你為什麼不賣吃的呢？這樣大家會比較捧場。」既是心疼媽媽，也在懵懵懂懂中，支持著媽媽的理想。

當媽媽後創業，改變了李芃的人生設定。她從一個在工作上盡力而為的人，到現在每天都在接受挑戰，為了捍衛自己的理想，要比以前更勇敢。

她說：「當媽媽的勇敢會讓我們應用在不同事情上。就算有遇到很痛的時候，但都不會比生小孩痛。很累，也不會有比帶出生新生兒累。」

所以，誰說媽媽不能是最棒的創業家呢？