為何別人家的孩子要讓您的孩子？勿將孩子的問題行為合理化

【文／蘇文清】

在臨床諮詢評估過程中，經常會遇到被老師多次強烈要求，才肯前來的家長。而這類型的家長總有一個共通點，就是不認為自身教養是造成孩子行為問題的最大原因。

這類型的家長，往往一進門就會開始抱怨學校老師不懂他的孩子，總說：「孩子會打人一定有他的原因」、「孩子會搶東西一定有他的理由」、「孩子會破壞秩序一定有他的想法」，老師是否應該先關心、理解，再同理孩子的感受？

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

教養過程中．最常聽見的不負責任話語

經常在聽完家長訴說孩子在學校的種種行徑後，發現他們家的孩子根本就是位慣犯，且已做出明顯具有攻擊、破壞、干擾秩序的行為，但聽著家長說明後續的處理方式，發現家長完全沒有自覺，只認為自己的孩子很棒、很乖巧、很聰明，並表示孩子在家雖然也會有這些行為，但沒那麼嚴重，只要多給予孩子練習的機會，孩子就會越來越好。

這時，我就會收起微笑，轉為嚴肅的表情說：「為什麼班上其他孩子要成為您孩子的練習對象？」

誤解1 孩子小．不懂沒關係

許多人都覺得孩子年紀還小，對行為的判斷能力尚未成熟，若在此時與孩子計較行為的缺失，未免太強人所難，應該先讓孩子懂得辨別後，再來要求。這時，我心中就有個疑問，倘若什麼事情都要等到孩子懂了再來教，很多從生活中學習的道理，應該都沒辦法教吧！

就是因為孩子不懂，大人更要教，但不是先教孩子懂得這些行為背後的意義，而是教孩子分辨什麼行為不能做。若是您覺得孩子還小，出現不當行為是出自不懂，而覺得沒關係，等到哪天，您的孩子成為班上愛打人的小霸王後，您可以告訴我，為何別人家的孩子要被您家的孩子打？

誤解2 孩子不是故意的．他的脾氣就是這樣

很多家長都會抓著腦神經科學的證明說，負責情緒的大腦皮質要到18歲才會發育成熟，認為在這個階段以前的孩子，所有不可理喻的情緒都是情有可原的。這時，我心中就有個疑問，倘若什麼事情，都要等到孩子成年且大腦成熟後再說，生活中應該有很多事都很難說明清楚吧！

就是因為孩子的心智尚未成熟，大人更應該幫他好好塑形。若是您覺得孩子情緒一來就能隨意抒發，不去教導孩子該如何面對及處理情緒，等到哪天，您的孩子成為班上愛鬧脾氣的小惡魔後，您可以告訴我，為何別人家的孩子要容忍您家孩子的情緒？

誤解3 孩子就是想要．讓著他會怎樣嗎？

許多家長都捨不得孩子受委屈，便仰賴自己對兒童社會心理發展理論的一知半解，認為孩子想要，只要理由夠充足，就應當滿足他，不然會影響孩子自信心與情緒發展。這時，我心中就有個疑問，倘若每件事情，都要擔心孩子心理會受傷、受挫，那麼，孩子將來在生活中應具備的適應技巧，應該就很難練就了吧！

就是因為孩子還分不出你我，也不懂得物有的觀念，學習忍耐與等待就相當重要。若是您覺得孩子想要什麼都必須立即滿足，等到哪天，您的孩子成為班上愛搶東西的小魔頭後，您可以告訴我，為何別人家孩子的東西要讓給您家的孩子？

誤解4 我小時候也這樣．長大就好啦

很多家長都覺得自己小時候也做過很多偏差行為，長大後還不是一樣活得好好的。這時，我心中就有個疑問，當您的孩子身旁坐著一位動不動就愛捉弄他的同學，您還可以心平氣和地看待這件事嗎？倘若什麼事情，都是以孩子的自我為中心，許多從生活中學來的社會行為，應該都不用學了吧！

就是因為我們所處的環境，多半以群體生活為主，學習適當的社會行為也相對重要。若是您覺得孩子只要想做，有什麼不可以？而忽略其他孩子的感受，等到哪天，您的孩子成為班上愛破壞秩序的小魔王後，您可以告訴我，為何您家的孩子就能影響別人家孩子的受教權？

誤解5 孩子只是調皮．同學間不都這樣玩嗎？

許多家長對孩子的調皮經常不以為然，覺得只是孩子的嬉鬧遊戲，是激發想像力的表現。這時，我心中就有個疑問，若是有位孩子動不動就要巴您孩子的頭，您還會覺得他們在玩嗎？倘若什麼事情，都認為孩子只是覺得好玩，那生活中的很多規範，應該都不用遵守了吧！

每個孩子身上都有調皮的一面，一旦調皮失去了界線，就很容易成為別人的負擔。若是您覺得孩子只是在玩，而沒有教導孩子適度的規範，等到哪天，您的孩子成為班上愛欺負人的小壞蛋後，您可以告訴我，為何別人家的孩子要成為您家孩子欺負的對象？

許多家長都秉持著他們心中所認為的正向教養，殊不知在執行正向教養前，家長應該要先具有明辨是非的能力，而不是不斷將孩子的問題行為合理化。否則，等到孩子的行為問題累積得越來越多時，我就想問，為何別人家的孩子要讓您的孩子？