羊水可保護胎兒 羊水量則為評估胎兒健康指標 過多或過少都不好

【文／李藹芬 採訪諮詢／三軍總醫院婦產部主治醫師王晨宇 圖片提供／Shutterstock】

羊水可以保護胎兒，免於受到來自外界的震盪所影響，讓胎兒安穩長大！不過，當羊水的吸收與生成造成失衡時，無論過多或過少，都與胎兒健康有密不可分的關係，因此，羊水量的多寡可做為胎兒健康評估指標！

當羊水破了，就表示寶寶準備要出來爸爸媽媽見面嘍！但在破水之前，羊水不只負有保護胎兒的重責大任，還可利用羊水評估胎兒健康。

羊水3大功能

羊水，是指羊膜腔內的通透液體，圍繞在胎兒的四周，在懷孕的過程中，是維持胎兒生命非常重要的物質。三軍總醫院婦產部主治醫師王晨宇表示，可從3大面向來說明羊水對於胎兒提供的協助：

物理性

在來自外部力量衝擊時，羊水可發揮緩衝的作用，減少外力的衝擊，避免讓胎兒受到擠壓或影響肢體發育；增加胎盤表面積；幫助保持子宮內的溫度恆定。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

功能性

胎兒藉由吸入羊水至肺部的動作，練習吞嚥、呼吸的功能，為出生後要開始用肺部呼吸空氣和進食做準備。另外，因羊水撐開厚實的子宮壁，提供胎兒生長發育時所需的空間，讓胎兒在子宮內可自由移動，透過活動可幫助肌肉骨骼生長。

恆定性

維持子宮頸的長度與硬度；因羊膜壁貼在子宮壁上，所形成的屏障可預防外界細菌的感染，減少宮縮的發生。

他補充，在生產陣痛時，羊水囊的傳導壓力也可協助擴張子宮頸，並對產道產生一定的潤滑作用，幫助胎兒更容易娩出。另外，羊水內含的物質，在進入產程時，能促進子宮收縮，加速產程進展。

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以超音波測量羊水量

羊水量，則是隨著妊娠週數增加而呈現動態變化，12週時約有50c.c.，妊娠中期約300、400c.c.，直到36到38週間，羊水量會達到約1,000c.c.左右，此為羊水量的最大值，過了預產期，羊水量逐漸減少。

由於羊水量的多寡可做為胎兒健康評估指標，因此，必須測量羊膜腔內的羊水量判斷多寡，王晨宇醫師表示，測量羊水主要是透過超音波測量，方式有二：一是「羊水指數（Amniotic Fluid Index, AFI）」，二是單一最大羊水深度（Maximum vertical pocket, MVP）。

王晨宇醫師強調，「羊水必須控制在合理範圍內，過多過少都容易對胎兒造成不良影響，同時也反應出胎兒可能有了某方面的問題，甚至連帶母體健康亦受影響」。

羊水過多

王晨宇醫師表示，羊水指數≥24公分為羊水過多（MVP ≥8公分），又分輕中重等不同狀況：25～30公分為輕度、30.1～35公分為中度、>35.1公分為重度。「因測量方式與標準之差異，整體而言，羊水過多發生率約為1～2%，但50～60%找不到原因」。

羊水過多程度

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

他指出，造成羊水過多的可能原因如下：

．生成太多

．吞嚥太少

．胎兒心肺功能發育不全。

．同卵雙胞胎。

．子宮內感染。

．胎兒母體間出血、Rh陰性溶血病。

．胎盤異常。

王晨宇醫師表示，「由於50～60%找不到造成羊水過多的原因，因此，後續密切觀察很重要，一般而言，若無合併其他異常，多能於足月後再視情況，考慮催生，除非有異常，必須提早催生」。同時，他提醒，「羊水過多通常發生在懷孕中後期，因此，若有妊娠糖尿病的孕婦，一定要做高層次超音波，針對胎兒結構進行檢查，確認泌尿道、心肺與食道是否有異常」。

羊水過少

羊水指數≦5公分診斷為羊水過少（MVP≦2公分），≦8公分為羊水偏少。王晨宇醫師指出，羊水偏少的可能原因如下：

．泌尿系統或腎臟異常。

．早期破水。

．胎盤功能不佳。

．同卵雙胞胎。

．過期妊娠。

．胎盤早期剝離。

．使用非類固醇抗發炎藥物治療。