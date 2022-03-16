腸絞痛、玫瑰疹、細支氣管 寶寶常見疾病症狀與照護法

【文／謝佩妤 採訪諮詢／台北市立聯合醫院中興院區小兒科醫師張淳翔】

1歲前的寶寶，最常見發生的疾病為腸絞痛、玫瑰疹與細支氣管炎，由於寶寶尚不會以言語表達不適，爸媽更需悉心觀察其異常狀況，掌握相關症狀與照護方法。

寶寶的免疫力、腸胃功能等尚未發展完全，時常會出現許多不舒服的情況，也可能因大人或其他孩童的飛沫、口水傳染而生病，這些都是爸媽在照顧寶寶時會遇上的問題，以下介紹1歲前寶寶較為容易出現的疾病，藉由兒科醫師的說明，讓爸媽了解成因並掌握照護方法。

不明原因哭鬧．腸絞痛

寶寶哭了可能是生理需求，需要喝奶、換尿布，或是身體不舒服，出現發燒、感冒症狀，但若排除上述情形，寶寶仍哭鬧不已，此種不明原因的哭鬧，即定義為腸絞痛。

無確切成因

台北市立聯合醫院中興院區小兒科醫師張淳翔表示，腸絞痛目前並無確切成因，可能因寶寶神經處於發展階段而出現不適感、腸胃蠕動時造成不舒服、牛奶蛋白過敏，抑或是寶寶想尋求心理上的慰藉等，常好發於寶寶5～12週左右。

照護方法

爸媽可以怎麼做來改善寶寶的不適感？張淳翔醫師建議，需視其成因來因應，首先檢查寶寶是否為牛奶蛋白過敏，通常會伴隨皮膚出疹、拉肚子、血便等情形，若胃食道逆流也會合併嘔吐、溢吐奶，建議就醫尋求醫師診治，並可透過改變飲食、更換奶粉配方（例如：水解蛋白配方）、為寶寶按摩肚子或提供寶寶益生菌來改善。

若排除牛奶蛋白過敏情形，只是寶寶需要安撫，爸媽可遵循美國兒科醫師哈維．卡普提出的5S安撫法來提供寶寶安全感：

1.Swadding：以包巾將寶寶包覆，營造寶寶在媽媽子宮裡的感受，同時減少反射作用，讓寶寶睡得更安穩。

2.Side/StomachPosition：讓寶寶側臥或趴臥於爸媽手臂上。

3.Sucking：提供寶寶安撫奶嘴，讓寶寶透過吸吮得到安撫。

4.Swing：抱著寶寶輕輕地搖、晃動，提醒爸媽，晃動幅度小，別過於劇烈。

5.Shushing：播放白噪音，例如：吹風機、吸塵器或觸摸布書時產生的沙沙聲等，模擬在媽媽子宮裡血流的聲音，可使寶寶較為平靜。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

發燒並於退燒後出疹．玫瑰疹

寶寶出生不久，身上仍保有自媽媽胎盤提供的抗體，正常情況下，6個月以下的寶寶並不容易出現發燒等症狀，張淳翔醫師提醒，3個月以下的寶寶若發燒，一定要前往醫院做詳細檢查，可能為嚴重的感染，例如：腦膜炎、泌尿道感染等。至於8～15個月、將近1歲大的寶寶若出現發燒症狀，最常見為玫瑰疹的病毒感染。

主要症狀

通常出現高燒且幾乎無其他症狀，有些寶寶會伴隨腹瀉、些微咳嗽，燒退後精神狀態仍會不錯，待高燒3～4天後，疹子會先從軀幹（胸部、腹部、背）開始冒出，延伸至臉部，此時醫師才能診斷為玫瑰疹。

照護方法

玫瑰疹通常由人類疱疹病毒第六型、第七型所引起，在治療上並無特效藥，僅能以退燒藥與症狀藥物來緩解，在照護上，爸媽以一般發燒時的照護方式來照顧即可，除了隨時監測寶寶體溫（體溫超過38°C為發燒），建議可使用溫水坐浴，以溫水擦拭寶寶身體，若仍溫度仍居高不下，再讓寶寶吃退燒藥來緩解不適感，同時可觀察寶寶的精神活動力，以及是否還有其他症狀發生，例如：出現呼吸喘鳴聲、小便發出臭味等，當寶寶發燒超過3天或精神活動力不佳時，都建議就醫尋求診治。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

寶寶呼吸急促、咳嗽．細支氣管炎

細支氣管炎為下呼吸道疾病受到感染而引起發炎，好發於6～12個大月的寶寶，有50％機率由呼吸道融合病毒所引起，其他則由鼻病毒、腺病毒等所引起，主要藉由飛沫途徑傳染，大多為大人或年紀較大的兒童傳染給寶寶。

主要症狀

起初僅有輕微感冒症狀，漸漸轉變至下呼吸道症狀，由於寶寶呼吸道尚未發展完全，仍較為狹窄，加上痰液增加，造成寶寶出現咻咻咻的喘鳴聲、呼吸喘、急促與咳嗽等症狀，若未留意，可能會演變為較為嚴重的肺炎。

照護方法

寶寶若已出現呼吸喘、急促症狀就得立刻就醫，通常醫院會收治住院，給予點滴並提供支氣管擴張劑的蒸氣治療，幫助改善症狀、減少寶寶住院天數；若醫師評估後，認為寶寶症狀較不嚴重，無須住院治療，則會交由爸媽帶回家照顧、持續觀察症狀、留意其精神活動力，並吃藥、進行拍痰，若家中有三合一的蒸氣瓶，也可以食鹽水或一般的水蒸氣讓寶寶吸來減緩不適感。