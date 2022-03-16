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簡廷芮不甘待在家 育兒與事業找平衡 當了媽媽才理解母親的偉大

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／陳維婷　攝影／Hedy Chang　化妝／Aga Chen（BACKSTAGE）　髮型／Pauline　服裝造型／Kathy Hsu】

時隔一年，再度邀請簡廷芮拍攝《媽媽寶寶》封面，一年前的她身穿粉色洋裝，還頂著一顆大孕肚；一年後的她已成一位新手媽媽，一手抱著小蘿蔔，不時安撫寶貝情緒，不時接住相機的陣陣閃光，擺出從容的自信與態度。看來，她在育兒與事業間，找出了屬於自己的平衡。

簡廷芮曾在自己的社群媒體上這樣說過：「我很慶幸擁有很棒的原生家庭，讓我從小對婚姻就抱有憧憬。很感謝賴先生跟公公婆婆支持我繼續做喜歡的工作，幫忙顧小蘿蔔、分擔家務事，讓我能放心的規劃生活，很珍惜這樣的日子。」

對於閒不下來的簡廷芮來說，擁有這樣的家庭，無疑是給了她強而有力的後盾，就算已成為一位孩子的媽，但依然能在自己熱愛的道路上持續發光發熱。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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找出育兒與事業間的平衡

去年3月，順利產下小蘿蔔，但是沒多久卻碰上了最嚴重的疫情時刻，面對突如其來的轉變，也只能順著走，「一開始很不適應，剛好又碰上疫情。在家照顧孩子的時間久了，自然就會疲乏，很懷念以前想去哪就去哪的日子。」想起過去沒有束縛的生活，這也讓簡廷芮決定，就來好好規劃屬於自己的me time吧！

生活上有了婆婆的幫助，讓簡廷芮有時間繼續做她想做的事，「因為跟公婆住，婆婆會幫忙顧小孩，於是就安排每週的一、三、五，做我自己想做的事；二、四，就在家顧小孩。生活品質還是有，而且狀態也蠻好的。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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老公啊！你真的是超級女兒傻瓜

去年的訪談中，簡廷芮聊到，老公已經決定好媽媽當黑臉，爸爸當白臉。小蘿蔔出生後，這一家三口的生活，確實如此。簡廷芮難掩笑意地說：「對呀，現在也是！雖然小蘿蔔目前才10個月大，但我覺得她會開始看臉色了，能稍微感受你的情緒。可是老公都不會罵她，只要小蘿蔔做了很調皮的事，老公就會說：『吼～媽媽來囉！』」可是對於不到1歲，還不會說話的孩子來說，她真的聽得懂嗎？「她真的聽得懂，哈哈哈。」不管小蘿蔔再調皮，老公從未發過脾氣，也沒有一絲絲的不耐，這樣的耐心簡直讓簡廷芮相當佩服。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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養兒方知父母恩

每個孩子總看著爸媽的身影長大。年輕時用力在外闖蕩，來自父母的關心從沒缺席過，只是當時認為爸媽好煩人，但直到自己成為了母親，才讀懂那些媽媽曾說過的字句。

「我覺得生下小蘿蔔之後，才能真的理解自己的媽媽。我跟媽媽的感情很好，但是小時候，媽媽再怎麼管教你、擔心你，都是為你好，你都懂，但你還是會叛逆；長大之後，心想小時候真叛逆，怎麼不懂媽媽的辛苦；可是成為了媽媽，天哪！我沒辦法想像，我的孩子碰到了什麼事情，我一定會超擔心。能夠親身感受有了小孩後，媽媽真的很偉大。」當時生產完沒多久，簡廷芮傳了訊息給母親：媽，你真的很偉大，生完孩子，我才明白。母親回覆：你現在才知道。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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相信，母親的內心一定也很欣慰自己的女兒，人生有了不一樣的體悟吧。初為人母的簡廷芮，此刻終於明白，原來「愛」是可以傾盡所有。

【完整內容請見2022年03月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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