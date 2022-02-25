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吳鳳：學語言當成興趣 讓孩子不再為了學而學

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文．圖／吳鳳】

英語是全世界通用的語言，因此，以非英語系為母語的父母都希望孩子學好英文，與世界接軌。然而，學習語言應該是種興趣，並不是為了家人而學，而是為了自己。

在台灣，許多父母希望孩子學英文，但卻看到父母比孩子積極，不斷想要買不同的教材輔助孩子學習，可是學習語言不需過於心急。

說一句話．中英不混雜

常看到一些父母說話，中英混合，像是：給我ball、run 快一點等等，但是身為會講四種不同語言的我，強烈建議父母一句話不要夾雜中英文，因為此作法頂多讓孩子多學幾個英文單字，學語言一定要說完整的一句話才正確，且英語非母語系的族群，有時給小朋友太多壓力，好像孩子必須跟英國人一樣，講得標準且文法正確。

我的個人經驗是語言要愈自然愈好，比如：一起看一本簡單的書、一部電影等等，但更重要的是與外國人接觸，因為語言是活的，孩子與外國人接觸，是最直接吸收外語的方式。

雖然無法每天接觸外國人，但是父母可以一句一句與孩子做簡單的練習，千萬不要逼孩子背單字，否則很快就會忘記。

重視紙本考試．卻忘了溝通的重要

在台灣，許多補習班重視文法與背單字，目的讓孩子準備考試，可是卻變成孩子遇到外國人無法溝通。原因在於，台灣的教育沒有好好學習口說，導致無法與外國人溝通，況且台灣有很多的學生英文考試成績不錯，但無法自然地說英文。

重視孩子的教育當然很好，但一定要讓孩子知道學語言的原因跟道理，若父母一直要求成績，一段時間後，孩子是為了父母學習，而不是自己。

我建議選擇補習班或教材時，應考慮口語的課程，遇到外國人，可以鼓勵孩子以簡單的語句與對方說話，且慢慢讓孩子習慣與外國人溝通。孩子說話時，應給予鼓勵誇獎，不要責備孩子文法不對或發音不標準等等。

學語言要變成興趣，才能讓孩子主動學習，且父母的觀察很重要，不要把一切交給補習班或學校。另外，一起玩簡單的英文遊戲是個方法，孩子愈接近語言，愈會發現自己的進步，請試試看我的方式，保證幫助孩子語言的學習一路順暢。

【完整內容請見2022年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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