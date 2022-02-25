解決婆媳問題原則 媳婦、先生、婆婆還可以這樣做

【文／謝佩妤 採訪諮詢／看見心裡諮商所臨床心理師陳彥琪】

婆媳關係不等同於家人或親子關係，陳彥琪心理師提醒，婆媳互動時，必須先放下對於這段關係有過多的期待，才不會在關係中產生失落感與衝突。

婆媳問題解套4原則

遇到婆媳問題時，陳彥琪心理師建議，不論身為媳婦、先生或是婆婆都能嘗試掌握以下4個原則：

1.保持距離．劃清界線

首先探索自身的心理界線，了解自己在什麼樣的狀態下最自在，例如：媳婦思考是否與公婆同住、哪些事需要婆婆協助、哪些不需要等，並保持最讓自己最舒服的距離；婆婆在面對媳婦或兒子過分索討、要求幫忙照顧孩子時，也可嘗試善意的合作討論，與兒子、媳婦談妥是否該付保母費用、該做到哪些協助等，雙方才能就事論事，也較不容易有過多期待，而動輒為生活上的小事引發衝突。

2.夫妻相互支持

夫妻間應相互成為隊友，時常透過討論來達成共識、共同想辦法解決問題，在面對有些無法解決的婆媳問題時，也要能相互支持，當夫妻間關係夠牢固足以支持媳婦時，媳婦不必強迫自己和婆婆有同樣的觀念，也不需要為努力符合婆婆的期待而感到委屈，應該是讓夫妻與長輩間有更多的討論空間。

3.思考共同目標

在面臨對孩子教養、家事與生活上的觀念不同時，一般做法多會想透過說服與改變對方來解決問題，但這時容易陷入爭吵與拉扯。建議先思考雙方的共同目標為何，才能開啟有效溝通的大門，例如：雙方教養觀念不同，婆婆認為孩子不乖就得打罵，媳婦則覺得孩子知道錯在哪裡更重要，若能了解彼此的共同目標都是為了孩子好，即能在所建立的共識下，相互討論哪些方式才是對孩子是最好的，且不致陷入雙方各持己見、相互攻擊的情況。

4.尋求專業支援

面對婆媳問題時，建議應適時尋求他人的傾聽與專業資源，和姐妹、好友訴苦，或藉由心理諮商師引導來幫助開啟正向溝通的習慣、累積好的溝通經驗，未來有其他問題產生時，就能找到有效解決問題的方法。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

媳婦、先生、婆婆還可以這樣做

除了上述大原則，陳彥琪心理師也分別針對3方提出建議，當出現婆媳困擾，可以嘗試這樣做，讓自己以更好的心態與方式來面對，也避免讓關係惡化。

媳婦照顧自己．不插手先生的親子議題

在婆媳關係中，身為媳婦並不需要時時刻刻隱忍，試著多照顧自己，並放下被婆婆認可的期待，才不會造成自身過大的壓力。當覺得婆婆的行為讓自己不舒服，或想表達自身的想法時，建議能與先生溝通討論、達成共識，才能共同面對與解決。另外，若媳婦觀察到先生與公婆間有親子議題需要去解決時，儘量不插手處理，只要支持先生去面對即可。

先生避免當法官．嘗試看見長輩的需要

出現婆媳問題時，建議先生不急於下定論或當法官判定對錯，才有機會看見彼此的需要。例如：媽媽極度想要干涉自己的生活，這時不先否定媽媽，而是找到長輩在此行為背後可能有「被需要」的動機與需求，才會想表達意見與介入，這時，可以和太太一起思索能做什麼來滿足長輩的需求，如此，就不會一直在抵抗上浪費力氣。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

婆婆尋找新的生活重心

身為長輩的婆婆，可嘗試讓自己休息，並相信兒子有承擔責任的能力，若是因兒子結婚而失去生活重心，或感覺自己不再被需要，建議可尋找其他能夠滿足這些需求的方式，例如：加入社區活動、團體等，讓老年生活更加豐富多采，當這些需求獲得滿足時，就能減少不斷想靠近兒孫，卻反而變成向兒子索討或想管兒子、媳婦的惡性循環，婆媳問題自然就會減少許多。