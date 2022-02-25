您的孩子跟上發展了嗎？善用居家遊戲促進0~2歲幼兒的粗大動作發展

【文／蘇文清】

在孩子的成長過程中，家長總擔心發展落後別人。其實幼兒粗大動作發展的前兩年，若能有效提升肌肉力量、平衡、協調、視動整合與動作計劃能力，往後進階動作的發展就能在穩中成長。

0～2歲幼兒的粗大動作發展，基礎動作越扎實，往後的複雜技巧發展自然就越可能輕鬆獲得。

培養粗大動作發展．從居家遊戲著手

0～2歲幼兒粗大動作的發展，父母可從居家遊戲著手練習。依據不同階段有適合的居家遊戲建議：

0～3個月．新生兒階段

這個階段幼兒大多數時間都在睡眠中度過，不過，您仍可以利用幼兒清醒時，促進其頸部肌肉力量的發展，穩定的頸部動作是往後各階段動作發展的重要基礎。

促進頸部肌肉力量，您可以這麼做：

1.幼兒仰躺姿，輕觸刷頸部側邊肌肉，刺激頸部往側邊收縮。

2.幼兒俯趴姿，輕觸刷頸部背側肌肉，刺激頸部往後側收縮。

3.一手托幼兒頸部，一手支撐臀部的直立式抱法，透過重心變化，誘發頸部用力支撐的反應。

4～6個月．翻身階段

當頸部的力量提升，孩子就會結合軀幹的肌肉動作，嘗試從趴姿翻轉到仰躺姿，來回改變姿勢，這個階段可以著重在增加身體側邊的肌肉力量，促進軀幹穩定度發展。

孩子無法發展翻身時，您可以這麼做：

1.輕觸刷幼兒身體側邊肌肉，誘發扭動的動作。

2.給予幼兒身體側邊緩慢的推力，誘發身體用力抵抗的反應。

3.藉由傾斜的地面，搭配輕微的推動，誘發身體往低處翻轉的動作。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

7～8個月．坐起階段

坐起是以翻身為基礎，透過頸部帶動，引發身體側邊的肌肉運動，並透過肢體的平衡與協調維持坐姿的穩定度，這個階段可以著重在提升腹部肌肉力量與坐姿平衡的發展。

孩子無法發展坐起時，您可以這麼做：

1.幼兒仰躺姿，家長牽著雙手慢慢拉起，引導幼兒腹部用力彎腰坐起。

2.幼兒仰躺姿，家長拉動幼兒一隻手，配合玩具的吸引，引導幼兒身體側邊用力，另一隻手支撐地面坐起的動作。

3.幼兒坐姿時，輕推幼兒身體製造些微失衡，誘發軀幹力量維持坐姿穩定。

8～12個月．爬行階段

隨著翻身、坐起動作的發展，孩子環境探索的欲望跟著提升，爬行就會自然展現，爬行需要肢體運用的能力，頸部、背部、雙手臂的力量，這個階段可以著重在促進雙手臂支撐的力量與身體雙側協調的發展。

孩子無法爬行時，您可以這麼做：

1.幼兒趴在家長腿上，雙手、雙腳各置大腿左右側，家長緩慢搖晃大腿，誘發幼兒雙手支撐反應。

2.幼兒採四足跪姿，家長緩慢前後搖擺幼兒身體，引導雙手與大腿用力支撐的動作。

3.利用傾斜的爬行平面，幼兒方向朝下，運用重力的牽引，製造幼兒往低處爬行的機會。

9～12個月．站立階段

當孩子具備足夠的雙下肢力量、平衡能力與手臂的支撐動作後，就可以隨時扶著身旁支撐物完成站立的表現，這個階段可以著重在雙下肢肌肉力量與站姿的穩定發展。

孩子無法發展站立時，您可以這麼做：

1.家長扶著幼兒的腋下，帶領幼兒踩踏地上的玩具，增加雙下肢支撐的機會。

2.家長扶著幼兒腰際，輕微搖晃幼兒身體，誘發站姿平衡的發展。

3.家長拉著幼兒的雙手，引導蹲蹲站站的動作，促進雙下肢肌肉力量的使用。

13～18個月．行走階段

隨著站姿平衡與肢體協調的穩定發展，孩子會開始嘗試放手走路，從中獲取更多樂趣和成就感，這個階段可以著重在製造幼兒行走的機會，增加重心轉移技巧，促進自信心的發展。

孩子無法發展放手走路時，您可以這麼做：

1.利用喜歡的玩具吸引幼兒扶桌子邊緣找尋，促進行走的動機與表現。

2.利用家具間的間隙，引導幼兒雙手從一個家具轉移至另一個家具，製造雙手騰空行走的機會。

3.利用助行器具的使用，增加幼兒行走的體驗。

16～19個月．跑步階段

當孩子自信心提升，就會開始嘗試不同的走路方式，例如：側步走、倒退走，也會出現快步走的行為，發展出類似跑步的動作，這個階段可以著重視動整合的發展，為跑步動作奠下紮實的基礎。

孩子無法發展跑步時，您可以這麼做：

1.牽著幼兒的手，在空間中進行不同方向的來回快走。

2.在空間中擺放不同的障礙物，引領幼兒完成障礙物的繞行。

3.藉由滾球的視覺刺激，激起幼兒進行你追我跑的追逐遊戲。

24個月．雙腳原地跳階段

當孩子重心轉移與視動整合能力越來越穩健，就會嘗試從高處跨越，或身體直立往上蹬起，類似雙腳原地跳的動作，這個階段可以著重強化肌肉的爆發性與重心維持的技巧。

當孩子無法發展跳躍時，您可以這麼做：

1.帶領幼兒跨越小腿高度的障礙物，引導跨跳的行為發生。

2.帶領幼兒拍打高舉過頭的懸吊物，誘發雙腳蹬起的動作反應。

3.帶領幼兒雙腳快速用力踩踏標誌物，增加雙腳騰空的機會。