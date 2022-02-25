孩子發燒難道生病了？醫師解惑：發燒是徵象不是病 且正確照護很重要

【文／陳維婷 採訪諮詢／臺北醫學大學附設醫院兒科部專任主治醫師蘇一宇．臺安醫院小兒科主治醫師陳萬德（依內文出現順序排列）】

在孩子的成長過程中，一定會碰上發燒，如何照護發燒的孩子，一直為父母所關心。不少人認為，發燒是生了嚴重的病，其實充滿了誤解。因此，認識發燒、了解引起發燒的背後原因，不僅可以減少家長的憂慮，也能在最快的時間做正確的處理。

首先，父母應建立發燒是「是一種徵象，而不是一種病」的觀念，後續掌握好孩子的每個症狀，才能給予正確處置，爸媽才能放下莫名的擔心。

認識發燒的意義

孩子出生之後，無不受到家長細心的呵護照顧，但是置身在充滿病毒、細菌的環境，孩子不免受到外在病毒的入侵而引發生病，這時，身體會透過發燒來發出警報。臺北醫學大學附設醫院兒科部專任主治醫師蘇一宇表示，人的中心體溫可以靠身體內的機制，來維持溫度的恆定，不管是成年人或是孩子，體溫皆維持在37°C左右，如果因為常見的病毒感染或是發炎，導致體溫中樞上升至38°C、39°C，就定義為發燒。

一般孩子的體溫會比成年人再高一些，如果穿太多、天氣太熱、環境溫度高、洗完熱水澡，有時的體溫也會超過38°C，建議調整室內溫度、減少衣物或被蓋，讓孩子稍加休息後，再量一次體溫，若因此降溫，就只是「體溫過高」而已。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

新生兒發燒．怎麼量測？

蘇一宇醫師表示，量測新生兒的體溫仍使用肛溫，因為最接近核心溫度。假如在家中發現孩子體溫偏高，先試著去除衣物，保持室內通風，大約等待30分鐘或1小時，再行量測，如果體溫仍然偏高，應儘速就醫。

他提醒，去除衣物後再量一次，是判斷孩子是否發燒的簡單方式，但每個家庭的照顧方式、環境皆不一樣，很難給出一樣的建議，若孩子體溫偏高，且合併精神活力不佳的表現，絕大部分就是發燒，需就醫診治。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

引起發燒的真正原因

面對孩子發燒，父母先別慌！了解引起發燒的真正原因是什麼，有助減少內心的慌亂。

一般來說，寶寶出生以後，身體還保有媽媽的抗體，加上長期待在家中，少了面對室外人多、病毒多的風險，因此，不滿6個月的寶寶，發燒的機率通常不會太高。不過，2歲過後的孩子，開始上學、在室外的時間增加，有更多機會接觸病毒細菌，感冒發燒的機率也隨之上升。

引起發燒的主因，可以分成「感染性」與「非感染性」，臺安醫院小兒科主治醫師陳萬德表示，孩子的免疫系統比較差，有時較輕微的感染也容易造成發燒。發燒有80～90%是因為感染性所造成，非感染性的只佔10～20%左右而已。而感染性又可以細分成病毒類及細菌類，高達90%多屬於病毒引起、10%則是細菌所造成。