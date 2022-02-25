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夏如芝當媽像翻教科書 讓女兒芝麻各方探索 長大碰到渣男就去經歷傷心

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／謝佩妤　攝影／Hedy Chang　梳化／Carol Chou　服裝造型／Kathy Hsu】

長相甜美、在台劇《妻子的戰爭》中以杜偉伶一角打開知名度的女藝人夏如芝，2020年與同為演員的張捷結婚，並生下可愛的女兒芝麻。晉升成為媽媽後，夏如芝帶孩子也帶出心得，平時除了放手讓孩子各方嘗試、探索，她也表示，未來芝麻長大後，也絕不會過度干涉她的感情生活。

「成為媽媽的你，相信自己是自帶光芒的嗎？」在初為人母的演員夏如芝身上，就能感受到這股母愛的力量。

當女兒芝麻被抱到身邊的那一瞬間，夏如芝臉上發自內心的笑容很美，在我們眼底映出的成像，如此真實而溫暖。原來有了孩子後，媽媽身上散出更令人深刻的光芒，將少女時期的亮眼閃耀昇華為成熟與愛，我們常說的母愛光輝，就是這樣的吧！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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成為媽媽像翻閱教科書

在成為媽媽一年多的時間中，夏如芝不斷學習與探索，一直都認為學無止境的她表示，自己彷彿在翻閱一本全新的教科書，翻開這本書的扉頁，就能感受到這一門學問的不易，過程中靠著耐心與用心，還有愛孩子的心來研讀。

「若沒有成為媽媽，就不會有機會開啟與翻閱這本書，也難以體會成為媽媽的感受與心得。」每每進入不同的頁面，都能有不同的收穫，也漸漸提升經驗值，能更好的詮釋媽媽這個角色。

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芝麻打針跌倒沒在怕．還是天生的Social Girl

在夏如芝眼中，芝麻是個有靈性、勇敢又善良的孩子，她形容，每回看見芝麻，心情就會大好，彷彿她的笑容自帶療癒功能，能趕走烏雲，帶來一片晴空！跌倒時，她不哭不鬧，會很快地自己站起來，打預防針也最多哭了一兩秒就停止，讓身為媽媽的夏如芝感到很佩服。

芝麻還很會Social，不僅不怕生，還能大方面對鏡頭！夏如芝分享，芝麻每次看見陌生人，非但不會逃跑，還會跑到對方面前，劈哩啪啦講一連串我們都聽不懂的話語，接著「哈哈！」燦笑一聲後跑走，模樣可愛又討喜，夏如芝一邊回想，一邊又忍不住直呼好可愛！每當她和老公張捷拿著手機自拍時，芝麻也會盯著鏡頭直看，若是拍攝YOUTUBE影片，小小年紀的她也會在一旁揮手，不時蹦出小奶音，好像在表達些什麼，更好玩的是，這些話語還時常剛剛好地落在兩人對話的停頓處，彷彿她也參與其中，讓夏如芝與張捷兩人很意外也很驚喜。

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長大碰到渣男就去經歷傷心吧！

「在沒有危及生命的情況下，不特別制止或限制孩子探索，讓她各方嘗試。」夏如芝和張捷在孩子的教養上一直秉持這樣的信念，未來芝麻長大後，在感情人、人際關係上，兩人也不會過度干涉或出現極力反對的情形，「人生要不斷地嘗試、經歷受傷，才能獲得體驗，從別人口中得知的，永遠是別人的經驗，自己無法體悟與了解，感情亦是如此。」

「我曾問張捷，若你女兒長大碰到渣男，你會怎麼辦？他回答：『也只能讓她試、去經歷傷心的過程，然後我們陪伴著她。』」

「很多事情，若一味反對或限制孩子，孩子會很不快樂，也會和我們漸漸疏遠，但放手讓她嘗試，她真正經歷過，未來就會明白該怎麼做，若過度保護孩子，未來遇到很可怕的人或不好的事時，受到的創傷也會更大。」不過度干涉與保護，是夏如芝與張捷給芝麻生命中最好的禮物。

【完整內容請見2022年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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