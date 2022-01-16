過年出遊培養孩子獨立生活能力 父母早訓練早享受

【文／Psyche賽心姬】

今年過年長達9天，你是已經否規劃好親子旅遊呢？出去玩除了放鬆外，我們其實可以從行前規劃與準備中，教導與訓練孩子獨立生活的技能，而整理行李的能力，更可以延伸至未來入學後的整理書包！

臨床上，有一群小孩在整理書包上的共同特徵是，書包裡的書本、練習本東倒西歪，考卷紙張皺巴巴，東西塞成一堆，被稱為「手腳不靈活」。若能從小開始練習整理背包、行李，父母也可以早點輕鬆，從幫忙整理，到只負責檢查，再到全權交由孩子負責，事不宜遲，早訓練早享受！

事前準備．培養規劃能力

旅遊前可以邀請孩子一起看地圖、討論時間與行程安排，並提醒他何時要開始整理行李，如此一來，孩子將更有參與感，腦袋也會開始構思，讓整趟旅行的輪廓逐漸清晰。

胖靈精從兩、三歲開始，出門要自己帶水壺，再依年齡學習整理背包，增加帶餐具、太陽眼鏡和帽子。夏天時，我教胖靈精：「出門前一天就要收拾好行李，如果當天才整理，那玩的時間就不夠了（小孩都不喜歡遊戲時間減少）」。

請孩子先自己整理好所有物品，再逐一收入包內，若遇到困難可以馬上提出問題，引導孩子將衣服捲起，可以節省空間，也能方便辨識。兒童行李箱必備物參考：衣物（上衣、內褲、褲子、襪子）、盥洗用品（牙刷、牙膏、牙線）、清潔用品（面紙）、打發時間的物品（玩具、書、畫筆和紙）。

另外，建議幫孩子準備自己的行李箱，當胖靈精有了自己的行李箱後，時刻都非常寶貝，也提高自己提行李的意願。

退房時物歸原位．方便再次檢查

離開旅店後，最害怕遺漏東西，我們只能在放棄或返回取件之間來回掙扎，因此，避免窘境的最好方法，就是確定物品都有收拾好。我會教胖靈精，床鋪徹底檢查後，再將棉被鋪平，其他東西一律物歸原位，如：桌椅、浴巾毛巾等等，一方面可以減輕房務人員在打掃上的負擔，另一方面可以檢查自己的物品是否都收到包包裡了，一舉兩得！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

育兒須耐心．滴水能穿石

結束旅行回到家後，若時間還早，我們習慣先將換洗衣物與使用過的餐具拿去洗，其餘物品均歸原位後，再去休息，盡可能地做到「今日事，今日畢」。若真的太疲憊也不用勉強，部分可延至明天起床後收拾，隨時做彈性調整。

孩子的生活習慣，得靠父母幫忙建立基模，未來只需因時制宜、略為調適或類化即可。幼時及時訓練，一開始需要監督和幫忙，長大後，家長只負責檢查，練習到某天可全權交給他自己負責和整理時，大家在育兒路上就出運了！