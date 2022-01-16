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您有想過孩子會分心是慢慢學來的嗎？ 5方法幫助孩子改善注意力分散

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／蘇文清　圖／Shutterstock】

注意力本身是一種學習能力，也是一項工作習慣，最好的養成方式就是從生活做起，假如孩子一直沒有完成一件事的能力與習慣，未來就很容易學會分心。

孩子正在某課程中執行一項操作任務，突然指著牆上的貼紙說：「那是什麼？」家長沿著孩子所指的方向看過去回：「那是神奇寶貝的噴火龍。」孩子又指向另一個貼紙問：「那是什麼？」家長立即回應：「卡比獸。」

下一秒，孩子轉頭看向櫃子裡的一個玩具說：「我要玩那個！」家長跟著看向櫃子並詢問：「小豬撲滿嗎？」孩子好奇地問：「它可以投錢錢嗎？」家長笑說：「可以啊！它可以投很多錢錢喔！」

接著，孩子開口說：「我想要喝養樂多。」家長微笑回：「好，我帶你去買養樂多。」孩子又興奮說：「我要喝草莓口味喔！」家長笑開懷說：「好，我們去買草莓口味的養樂多。」孩子緊接著說：「我還要去公園玩。」家長開心說：「好，我們買完養樂多，再去公園玩。」

孩子注意力不好與家長有關

每次諮詢評估的時候，許多家長都會抱怨孩子有注意力的問題，但抱怨的同時又遇到這樣上述的情境，只要孩子開口提問，家長就急著回應，這時，我會跳出來對家長說：「您有想過孩子注意力不好，有部分原因是您造成的嗎？」

您可以解釋孩子出於好奇，才會出現這樣的詢問舉動，也可以歸因於尊重孩子，所以才做出這樣的回應，這些想法都是正確的，只不過您忽略了一件事，孩子正在進行的工作，會不會因為這樣不經意地打斷，一次、兩次、三次……之後，就真的斷了呢？原本只是好奇的探索，只是簡單的日常對話，卻不小心成為分心的導火線，讓孩子逐次忘記正在進行的工作。

親子互動．對孩子注意力的3大影響

我們先思考，看似平常的互動可能發生哪些事？

1.不小心讓孩子關注在干擾物上，忽略正在進行的事

由於孩子自我管理能力尚待發展中，很容易被環境的誘惑所干擾，假若孩子看到、聽到什麼就急著要與您說，那麼您們之間的對話，會不會無形中助長孩子將注意力放在干擾物上呢？

因為是您給予孩子分心的機會，讓孩子養成只要有一點風吹草動就被吸引的習慣，久了，孩子就會缺乏有效篩選正確訊息的能力，容易忽略自己正在做的工作，於是注意力不佳的狀況就只會多不會少。

2.不小心讓孩子陷於自我中心，忘記被交代的事

由於孩子等待的技巧尚未發展成熟，對於社會行為表現很容易脫序，假若孩子想到什麼就急著要發表意見或提出問題，那麼您的回應會不會無意間一直滿足孩子的行為呢？

因為是您允許孩子的行徑，讓孩子養成以自我為中心的想法，久了，孩子就會缺乏適當的訊息判斷能力，容易忘記被交代的工作，於是注意力的表現就會一直中斷。

3.不小心讓孩子學會轉移焦點的技巧，工作無法持續

由於孩子的各項學習技巧尚未穩定建立，對於許多任務的執行很容易遭遇到失敗，假若孩子因為挫折就急著要轉移焦點，那麼您的配合會不會不小心養成孩子放棄的心態呢？

因為是您默許孩子的想法，讓孩子的逃避技巧越來越熟練，久了，孩子就會缺乏主動嘗試的學習意願，容易虎頭蛇尾，持續度不佳，於是注意力的問題就會 一直發生。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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5方法．改善孩子注意力分散

遇到孩子注意力不集中的情境，您可以這麼做：

1.選擇忽略，示意孩子繼續做他的事

為了避免孩子出現失焦的行為，當孩子做出其他舉動時，您可以選擇忽略，直接用眼神或手勢的提醒，在反覆的操作下，示意孩子繼續工作，促進警覺度與注意力的提升。

2.直接明確告知當下要做的事

為了避免孩子忘記正在做的事，當孩子明顯分心時，您可以採取直接告知的措施，明確指出要做的事，在堅持的態度下，讓孩子回到工作崗位上，直接阻斷分心的發生，強化記憶與注意力的表現。

3.隨時謹守原則，適度回應孩子

為了避免失去孩子的信任，當孩子提出想法時，您可以適度回應，但不要輕易被孩子的話題轉移掉，在謹守原則下，隨時將談論的主題拉回，告知或提醒要做的事，維持持續度與注意力的發展。

4.抓準介入機會，一起合作完成

為了避免孩子出現放棄的行為，當孩子出現挫折時，您要抓準介入機會，陪伴孩子一起完成，透過示範讓孩子有模仿的對象，同時教導學習所需的技巧，當能力提升，自信心相對就會跟著提升，參與動機與注意力就能繼續發生。

5.適時休息，約定後再完成

為了避免孩子過於疲累，當工作持續一段時間，注意力明顯下滑時，適時讓孩子休息，舒緩注意力的緊繃度，並在時間的約定下，再回到工作崗位上，建立責任感與注意力的能力。

【完整內容請見2022年01月號媽媽寶寶雜誌專欄作家；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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