產後媽媽為什麼會陷入憂鬱？及早了解成因、症狀，掌握就醫時機

【文／謝佩妤 採訪諮詢／亞東醫院精神科主治醫師吳珮全 參考資料／社團法人台灣憂鬱症防治協會】

生下寶寶的那一刻，媽媽心中無不感動萬分，但緊接而來的生理變化與照顧工作，都讓媽媽身心俱疲，內心時常如同壓力鍋一般，承受許多壓力，這時，產後憂鬱問題就容易找上門，不僅會失去良好的生活品質，更可能造成無法挽回的憾事，若能對產後憂鬱症之症狀、好發族群有更進一步了解，就有機會提前預防、掌握就醫時機，及早治療。

亞東醫院精神科醫師吳珮全表示，迎來寶寶是一件充滿喜悅的事，但孕媽咪懷孕期間就歷經各種生理、心理變化，分娩後，又面臨體內荷爾蒙劇烈改變，導致情緒容易波動、起伏大，加上產後傷口的疼痛、須立即適應身分轉變、展開寶寶照顧工作等，媽媽在、無形中承受了各種壓力，若無家人足夠的支持，容易出現無法適應、產生焦慮、緊張、不自覺想哭泣等情形，而這些於產後出現的情緒問題，可區分為產後情緒低落（postpartum blue，又稱baby blue）以及產後憂鬱症（postpartum depression）來說明：

．產後情緒低落：國外研究顯示，約有80%的媽媽於生產後2～3天內，會出現產後情緒低落，此為暫時性的情緒問題，常因媽媽面臨瞬間狀態的改變，例如：生產不適、產痛、身分角色轉換及各種照顧新生兒的忙亂等，而出現焦慮、疲倦、失眠、容易想哭等症狀，持續時間不長，大部分少於10天，僅輕微影響日常生活，不致過度沉浸於憂鬱情緒之中而無法照顧寶寶。

．產後憂鬱症：是指產後情緒低落、憂鬱情形持續2週以上，並出現對任何事物失去興趣，沒有胃口、失眠、反應遲鈍、認知功能嚴重退化等症狀，嚴重則出現自殺或傷害寶寶的念頭與行為。根據統計，約有5%～7%的媽媽會於產後1個月內發生，有些甚至延續半年至一年，多半無法提供寶寶喝奶、安撫需求等母職，且難以僅藉由家人傾聽、陪伴好轉，需經專業醫師診斷與治療才能有所改善。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

產後憂鬱症成因＆好發族群

吳珮全醫師表示，產後憂鬱症的可能成因，包含生理性、心理性與社會性因素，例如：生產時的產痛、女性荷爾蒙（例如：雌激素、黃體激素等，由產前大量分泌瞬間大幅下降）的劇烈改變；成為媽媽後，因社會角色轉變而產生不適應、為了照顧寶寶過度疲勞、夫妻及公婆的相處問題以及產後自我形象（外貌、身材）改變的壓力；配偶與雙方原生家庭的功能性與支持度不足等。因此，產後憂鬱症之高風險因子大致可歸納如下：

．懷孕前，曾為輕、中、重度憂鬱症患者，或曾罹患其他精神相關疾病者。

．有明顯經前症候群的女性，其對荷爾蒙的波動較為敏感，也會導致情緒起伏較大。

．寶寶在不被預期的情況下出生，或爸媽於心態上、經濟方面尚未準備好的情況下寶寶就來報到，例如：未成年懷孕少女，根據統計，有一半以上比例會出現產後憂鬱症。

．懷孕至生產期間，另一半或家人因工作忙碌或其他因素，未提供媽媽各方面的關心與支持。

．低社經地位、教育程度較低者。

．懷孕前或懷孕期間有抽菸、喝酒或物質濫用者。

．懷孕時出現相關併發症，例如：妊娠糖尿病、高血壓等。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

愛丁堡產後憂鬱量表先行評估．掌握就醫時機

了解產後憂鬱症可能的危險因子後，產後媽媽若想了解自身心理狀態，該如何評估是否出現產後憂鬱症？吳珮全醫師表示，可透過孕婦健康手冊中的「愛丁堡產後憂鬱量表」來自我監測，該量表題目描述淺顯易懂，以量化數據方式呈現，可作為產後媽媽、家人與醫師參考，懷孕階段、生產後都能使用。

不過，吳珮全醫師也叮嚀，臨床上仍須經由精神科醫師與產後媽媽、家人進行訪談，了解其日常生活來做整體評估，才能下診斷。因此，若產後媽媽時常出現焦慮、憂鬱情緒，對於寶寶喝奶、洗澡、拍嗝等照顧工作漠不關心，對寶寶露出的笑容無反應，並透露出認為自己無法不是一個好媽媽、有自殺或傷害寶寶的想法時，就要儘快尋求醫師協助。