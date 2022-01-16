妊娠糖尿病精準控糖很重要！定期量血糖 就能平安過孕期

【文／李藹芬 採訪諮詢／台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈 圖片提供／Shutterstock】

部分孕媽咪大概不曾想過自己不過是生個孩子，怎麼就跟糖尿病扯上關係了？妊娠糖尿病是婦女在懷孕中最常發生的疾病之一，是只有在懷孕時才出現的葡萄糖代謝異常現象，但只要孕媽咪認真當一回事，做好精準控糖、飲食管理，再加上運動，多能平安度過孕期，順利生下寶寶！

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，「妊娠糖尿病的發生，主要是在懷孕期間，胎盤會分泌荷爾蒙使得血糖升高，以便讓胎兒獲得足夠養分，但是當在維持正常血糖的機轉無法適時調控時，就會發生妊娠糖尿病」。根據台大醫院統計，台灣的妊娠糖尿病盛行率約13%，每年估計有一萬多名懷孕婦女被診斷出妊娠糖尿病。

不當一回事就會有事

孕婦不免擔心妊娠糖尿病，黃建霈秘書長指出，「這不是絕症，八成可靠飲食控制與運動改善，大約兩成需要用藥，只要好好配合醫囑良好控制，通常不會怎樣的。最怕不當一回事，就真的會怎樣！甚至可能發生胎死腹中」。

他補充，妊娠糖尿病可能會造成孕婦高血壓、子癇前症、酮酸中毒、產後罹患第二型糖尿病的機率增加；也會增加胎兒成為巨嬰、剖腹產、肩難產、早產、新生兒低血糖、胎死腹中、新生兒到成人期時容易罹患第二期糖尿病等風險。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

每日量測血糖以精準控糖

黃建霈秘書長表示，希望有妊娠糖尿病的孕婦，可將飯前血糖控制在95 mg/dL或飯後兩小時血糖低於120 mg/dL，「以減少對器官與胎兒健康的損害」。為了達到這個標準，黃建霈秘書長指出，「所有妊娠糖尿病的孕婦都必須精準控糖，即每日測血糖。一開始，每天可能需測7次血糖，分別是三餐的飯前與飯後各1次，以及睡前1次，確定血糖控制的狀況還不錯，之後，再降低次數」，測試時機則多為三餐飯後及必要時。

健保署給付試紙．廠商免費提供血糖機

過去，孕產婦需自費接受妊娠糖尿病篩檢，確診孕產婦則需自費接受糖尿病營養諮詢及配合控制項目，有許多的媽媽們因經濟、工作等各種考量，並未積極接受糖尿病營養指導，以致未能有效控制血糖。

為了改善孕產婦照護品質，110年7月1日國健署開始全面給付妊娠糖尿病篩檢，12月1日健保署也全面給付妊娠糖尿病患者血糖試紙。未來只要符合：「懷孕28週（含）以上的妊娠糖尿病患者，一天可以給付5片血糖試紙至生產為止」，每月可為孕婦省下數千元支出。

為提高血糖監測意願，台灣婦產科醫學會特別聯合血糖試紙廠商共同一起來努力，免費提供妊娠糖尿病患者血糖監測機器，及透過衛教APP軟體，大家一起幫助「糖媽媽」向「妊娠糖尿病」大作戰。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

輔助治療．肌醇與維生素D

孕婦有妊娠糖尿病時，主要透過營養諮詢、飲食控制及運動等行為模式的矯正以控制血糖，必要時，讓藥物介入治療。

此外，也能藉由兩項營養補充品做為輔助治療，協助改善胰島素的分泌，讓血糖值保持在穩定狀態，進而減少孕期妊娠糖尿病及降低後續併發的早產、巨嬰等問題。

黃建霈秘書長強調，「有妊娠糖尿病的孕婦，只要順從醫囑，做好飲食管理、控制體重與血糖，並配合運動，萬一必須用藥，也能好好配合，順利生產真的不是難事」！