減痛分娩和麻醉何時打？自然產、剖腹產的疼痛管理有這些不同

【文／李柔萱 採訪諮詢／萬芳醫院婦產部產科主任王樂明 圖／Shutterstock】

自然產或剖腹產，有時無法盡如人意，在選定偏好的生產方式前，不妨多花點時間了解兩種生產方式的不同，並與醫師討論最適合自己的方式。剖腹產的出現，讓先天條件不利於自然產的產婦有了另一種選擇，以此方式降低高危險妊娠所帶來的生產風險。

自然產前，需要先做這些檢查

孕婦入院生產，基本檢查包含量測體溫與血壓、抽血、驗尿等，萬芳醫院婦產部產科主任王樂明表示，抽血主要目的為檢測孕婦是否有感染、貧血或血小板功能異常的情況；而驗尿則是檢查尿液中有無細菌感染，甚至蛋白尿或尿糖。若檢測出蛋白尿，則還需注意是否合併高血壓，以及引發子癇前症的可能。

第二步則是產婦的肚子裝上胎心音監測器，測量胎心音與子宮收縮狀態，判斷是否有效子宮縮狀態與胎心音是否正常。值得一提的是，因應疫情，產婦若要入院生產，都需先完成PCR檢驗，而產房也分為紅燈區（染疫或具染疫風險）和綠燈區（已確認未染疫），檢驗報告尚未出爐的產婦，一律視為具染疫風險，在疫情高峰期，醫護人員會穿著全套防護衣為產婦接生，但因目前疫情相對穩定，許多孕媽咪也已打過疫苗，進入產房時，只要孕婦、醫護人員都戴上口罩即可。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

何時能施打減痛分娩？

自然產的產婦必須藉由子宮肌肉有效收縮，慢慢將胎兒推擠至產道，而子宮頸擴張的程度，也就是俗稱的「開幾指」。每個人對於疼痛的耐受程度不一，為了提高產婦的生產品質，儘量於舒服的狀態下生產，許多產婦選擇施打無痛分娩，王樂明醫師提到，減痛分娩並無固定的施打時機，只要子宮規律收縮，產程進入活動期，且產婦主觀感覺到疼痛就能施打。

雖然大多數產婦皆能施打減痛分娩，仍有小部分族群須特別注意，如：白血球、血小板數值有異，可能代表身體內部有感染、發炎或凝血功能異常。另外，有嚴重皮膚過敏的媽咪也較不適合，施打前需經過麻醉科醫師評估。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

剖腹產前，先了解麻醉類型

產前檢查除了基本的體溫、血壓、驗血、驗尿外，剖腹產媽咪通常需提早一天入院，經過麻醉科醫師產前諮詢及術前的評估，確認產婦有無心臟、甲狀腺或其他內科疾病，並最終評估麻醉是否安全。

此外，因麻醉大多採用半身麻醉，產婦可能感到噁心、嘔吐等不適，術前最好能禁食6～8小時，讓胃中的食物殘渣完全分解，減少因麻醉而嘔出食物的情況。

全身與半身麻醉有何差異？

一般而言，剖腹產皆採半身麻醉，在緊急情況下，才會考慮全身麻醉。半身與全身麻醉的差異在於，全身麻醉的速度快，但麻藥可能通過胎盤影響胎兒，因此，採全身麻醉時，寶寶最好於麻醉後5～10分鐘取出，避免胎兒也連帶被麻醉，出生時呈現癱軟狀態，進而導致小兒科醫師誤判為心肺功能異常。

而半身麻醉又分為「脊髓麻醉」與「硬脊膜外腔麻醉」。硬脊膜外腔麻醉的作用速度較慢，但手術後即可坐起；而脊隨麻醉則作用得較快，但術後需躺6～8小時才能起身。王樂明醫師補充，有時會遇到採用硬脊膜外腔麻醉的產婦，在術中仍感覺到些許疼痛，因為硬脊膜外腔麻醉並不會讓肌肉層放鬆，當產科醫師需要撐開肌肉，將胎兒取出時，就可能有痛感。醫師將視情況施打鬆弛肌肉的藥物，幫助寶寶順利產出。至於採用哪種麻醉方式，大多由麻醉科醫師判斷，各家醫院皆有常規做法。