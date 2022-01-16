香月明美為寶寶暫放健身愛好 與男友目標：寶寶出生前約會30次

【文／謝佩妤 攝影／Hedy Chang 梳化／邱綉育（濬綺工作室） 服裝造型／Kathy Hsu】

一向給人好身材、陽光開朗形象，並連續三年成為健身工廠代言人的健美女神——巴西日本混血模特香月明美（Akemi），2021年年月中宣布懷孕的好消息，在揭露寶寶性別的活動中，公開將迎來小王子。而懷有身孕的她，依舊可見窈窕亮麗身材，燦爛的笑容底下，更是藏不住的滿心喜悅。

對Akemi的印象，是模特兒、健美達人，擁有甜美又自信的笑容，如同暖陽般，給人親切又舒服的感受，而今多了準媽咪的身份後，挺著孕肚的她，仍舊維持姣好的身材曲線。拍攝日當天，一見到Akemi，便忍不住心想：「哇！這真不知會羨煞周圍多少人！」而在她身旁，紳士般讓她緊緊勾住手的男士，是肚裡小王子的爸爸Victor，兩人站在一塊，散發出滿滿幸福感。

談起肚子裡的小生命，Akemi與Victor兩人臉上露出了笑容，因為等這一刻等很久了！Akemi表示，寶寶的到來是兩人計劃中的事，一直都渴望著成為媽媽的她，每回月經來的前幾天，都特別期待又害怕失落，Victor也提到，他也一直都知道Akemi想成為媽媽，所以很期待寶寶的到來，他更暖心的說：「看到Akemi開心，就讓我更開心！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

被告知胎盤前置．為寶寶暫放健身愛

懷孕過程，雖然寶寶對她體貼，從未有過孕吐，但在懷孕16週時，被醫師告知有胎盤前置，必須停止任何強烈活動、避免拿重物。這也讓熱愛健身的她，得暫放愛好，全心全意保護寶寶。

Akemi形容：「當下真的很失落、沮喪，無法健身真的是有了寶寶後，生活上最大的變化！」不僅是因為健身之於Akemi如同陽光空氣般的日日所需，幾乎天天上健身房，進行早晚兩次健身活動，多年前她還為了有朝一日懷孕，能夠帶著肚子中的寶寶，持續鍛鍊自己的身體，特地考取孕婦健身執照，本躍躍欲試想規劃屬於自己的孕婦健身菜單，不料卻收到這樣的消息，也讓Akemi感嘆，人算不如天算。但她仍堅定地說：「因為baby需要，所以要乖乖聽醫生的話。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

「現在我會在家做簡單的伸展、孕婦瑜伽，然後帶Chanel與Tekila兩隻愛犬去散步，其他時間就躺著滑手機，做一些輕鬆的事。」雖然無法如願進行孕婦健身，但身為孕婦教練的Akemi仍認為，懷孕期間都需要適當地動一動！「不論是重訓、瑜伽或散步，孕媽咪只要多活動，心情就會好，如此寶寶也會開心、健康。不用管身材有沒有好看、變胖，刪去這些煩惱，懷孕的過程是女人最特別且獨一無二的經驗，要好好享受！」

寶寶出生前．我們約會吧！

滑開Akemi的IG頁面，絕對會發現許多各式各樣與咖啡廳、甜點相關的貼文，其中還有兩人的幸福合照，而這一次又一次的Date，是兩人想在寶寶出生前達成的小小目標：在寶寶出生前，進行30次約會！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

「寶寶出生後，若親帶寶寶，沒有家人或他人的幫忙，同時又得忙工作，大概會有好長一段時間無法約會，不如在寶寶出生前，好好享受兩人時光吧！」由於Victor喜歡去咖啡廳、Akemi是不折不扣的甜點控，「一起去30間不同的咖啡廳喝咖啡、吃甜點」就成了兩人週末的固定行程，也是生活中的一種儀式感，一起實踐一個目標，透過社群媒體記錄下來，不只為彼此感情增溫，也留下美好回憶。

Akemi笑著說：「品嘗甜點是很享受的事，雖然IG上有很多甜點相關貼文，但也不是天天都吃！平常還是吃很多健康營養的食物，至於週末約會時間，就給自己一點彈性，吃自己愛吃的，讓心情美麗，寶寶也會健康。」