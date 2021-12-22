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彥婷&巨人攜手走過產後憂鬱 成為爸媽後 不忘成為自己

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／李柔萱　攝影／宋子凡　梳化／Phoebe Wang makeup team　服裝造型／Kathy Hsu】

Youtuber彥婷和巨人愛情長跑8年後走入婚姻，原以為對彼此暸若指掌的兩人，因為兒子小黃金的誕生，又看到了對方從未展現過的樣貌。現在，身為育兒路上的隊友，他們懂得適時張開雙臂，溫柔接住對方的脆弱；也能夠牽起手，做孩子最堅實的避風港。

提及彥婷和巨人，一定會想到他們在影片中鬼靈精怪又沒有包袱的形象，對觀眾而言，他們就像好友一樣親切、無距離感。從情侶到夫妻，再從夫妻到爸媽，當他們聊起育嬰、教養，彥婷和巨人讓我們看到了有別於以往的面貌。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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有了孩子又發現彼此不一樣的一面

巨人是喜歡事情在自己掌握中的天蠍座，而彥婷則是一切隨緣、放飛自我的水瓶座，兩人不同的性格，在育養孩子過程中真情流露。彥婷說，其實孕期反而是她比較緊張，時常想著孩子出生後，不要讓他碰這個、碰那個。在她的想像中，巨人會是個放手讓孩子闖的爸爸。

事實證明，血液裡的天蠍魂和水瓶魂，是不會輕易被抹滅的，彥婷表示，「結果最後，我還是那個最能放手的人，巨人當了爸爸後，更加謹慎小心，希望孩子能不受傷就不受傷，儘量讓情況維持在可控範圍。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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談及自己的心境轉換，她想了想說，「孩子出生前會擔心很多，也做很多規畫，現在反而覺得沒關係，只要孩子平安、健康，有想做的事，就讓他盡情去闖，我們會做他最強的後盾。」原本複雜的想法，變得單純許多。只希望孩子知道：「哪天你累了、受傷了，回過頭來，爸媽永遠在你身後。」

雖然和想像的有些不同，但不變的是兩人間的互補和均衡，在一次次與孩子的磨合中，培養出更好的默契。提及另一半最大的轉變，巨人不假思索：「彥婷最大的轉變是會下廚了！」以前不下廚的彥婷，有了孩子後，廚藝大躍進，從「什麼都叫外送」到「什麼都自己做」，寶寶副食品、饅頭、水餃，甚至蛋糕都難不倒她，讓巨人笑說：「整個Level都不一樣了！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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產後憂鬱總在不經意時襲來

產後身分轉換、追奶不順的沮喪和石頭奶的痛楚，沒親身經歷過實在無法體會。而憂鬱就常常在這段心理免疫力下降的時候悄悄入侵。彥婷分享，那時因為4小時就要擠一次奶，睡眠時間被切分得非常細碎，「睡眠不足、身體疲勞的時候，心理狀態也跟著緊繃……」

加上生活重心一下全轉移到孩子身上，讓熱愛工作的彥婷難以適應，「時間分配變成小孩八成、工作兩成，剩下的兩成還會因餵奶、換尿布被打斷，甚至有些工作因此而取消，因為拍攝到一半得隨時去餵奶，可能延誤全部工作人員的時程。」工作被取消，除了心情大受影響，彥婷更感覺自己頓失生活重心。

即使處於身心疲勞、失去生活重心的狀態，時間到了，還是得餵奶；孩子哭鬧，也不能置之不理，種種壓力不斷累積，而身材可以說是壓垮駱駝的最後一根稻草，「過了一個緊繃點，就像雲霄飛車往下掉，掉進無止盡的深淵，想笑都笑不出來。」

以前，彥婷從來不是一個擅長對旁人吐露心事的人，「遇到負面情緒，我自己解決就好，不想把這些情緒倒給巨人，成為我們之間的壓力來源。」交往至今9年多，她和巨人講心事的次數，五隻手指頭數得出來。

意識到自己的憂鬱症狀，她開始正視問題、試著改變。當然，偶爾情緒低落是人之常情，但現在她懂得在跌落懸崖前拉住自己，也不再將負面情緒積在心裡，有不開心的事就直說，如同地震一般，適時釋放壓力，才不會讓負能量再次釀成崩毀內心的大地震。

如果有女兒．必學才藝是「拳擊」

似乎每個爸爸，都曾懷抱「女兒夢」。巨人從產檢開始，就殷殷期盼小黃金會是個女兒，沒想到在高層次超音波檢查後徹底夢碎。

我們問他，對女兒有什麼想像？他笑答，「我一直幻想女兒用鼻孔看別人的霸氣感覺。如果有女兒，我一定會讓她學拳擊（他強調是自由搏擊），其他才藝不學沒關係！」彥婷補充，女兒還沒報到，巨人已著手研究人體弱點、如何一擊就擊敗對方。想必未來懷上女兒的話，一定是從胎教就開始學拳擊了吧！

實際上，兩人也有再生一胎的打算，他們表示，「已經預備好後年要生第二胎！」除了想給小黃金一個伴，也為了一圓巨人的女兒夢，期待下次再遇見，能夠捕捉到巨人變身「女兒傻瓜」的模樣。

【完整內容請見2021年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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