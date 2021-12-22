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有些皮膚症狀不能等到產後 孕期常見3肌膚狀況 全身皮膚發癢要多加警覺

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／李柔萱　採訪諮詢／禾馨民權婦幼診所皮膚科主治醫師蔡昌霖　圖／Shutterstock】

懷孕期間，有些孕媽咪發現皮膚變得敏感、粗糙，有些則出現紅疹、發癢症狀，這些大大小小的皮膚狀況，與情緒起伏、荷爾蒙變化皆有直接關聯，事先了解可能發生的皮膚問題，不僅可降低孕媽咪的焦慮，也能在異常狀況發生時儘速就醫。

因懷孕導致的皮膚狀況，大致上又可分為兩類，一是產生先前未曾有過的皮膚問題；另一種則是原有的皮膚問題惡化，像是懷孕前即受異位性皮膚炎、濕疹、青春痘所苦的孕媽咪，懷孕後可能使症狀加劇。此外，肝斑、曬斑也容易因黑色素活化而加深。

常見皮膚3問題

孕期出現機率高，且可能散布於全身的皮膚問題，禾馨民權婦幼診所皮膚科主治醫師蔡昌霖指出有以下3種：

問題1．孕期搔癢

孕期皮膚發癢的情形十分常見，而皮膚發癢的原因，包含癢疹、濕疹、接觸性皮膚炎、蕁麻疹、PUPPP（妊娠搔癢性蕁麻疹樣丘疹及斑塊）等多種可能，醫師除了進行全身性檢查，確認疹子分布、型態，再來還會詢問病史，媽咪在就醫前，可先針對以下項目觀察並紀錄，幫助醫師更精準判斷病情。

．開始發癢的時間點：從懷孕幾週出現搔癢症狀。

．是否有特定時段：全天或特定時段感覺癢。

．發癢範圍：全身或局部、哪些部位覺得癢。

．已做過哪些處置：至皮膚科看診前，許多孕婦也許已先嘗試加強保溼、冷敷等方法止癢，問診時可先告知自己試過的處置，其中哪些有助舒緩，哪些則沒有幫助。

蒐集資訊後，醫師才能進一步確認診斷，並擬定治療計畫。倘若搔癢只是偶發性原因導致，找到源頭並改善即可；但如果是與荷爾蒙變化相關，將會反覆發生於懷孕期間，則必須於安全範圍內用藥，緩解搔癢症狀，同時兼顧母胎健康。

小心！孕期膽汁淤積

孕期搔癢的案例當中，孕期膽汁淤積屬於較少見「會影響寶寶預後」的皮膚病，不僅讓孕婦皮膚發癢，還可能造成胎兒早產、體重過輕或胎死腹中。臨床上最早、也最常見的症狀，即為全身皮膚搔癢。蔡昌霖醫師表示，孕期搔癢雖常見，但不能輕忽，像孕期膽汁淤積，早期診斷並及早介入，就能降低寶寶預後不良的風險。

問題2．瘜肉

雖然不是每位孕婦皆會長瘜肉，但瘜肉也頗常見於孕期婦女，目前瘜肉的生成原因仍不明，一般而言，體重增加劇烈的人，都有可能在皺摺處發現一些突起的瘜肉，用手觸摸，會感覺到一粒一粒的小疙瘩，但並無大礙，產後可再透過雷射將其燒除，只不過之後還有可能反覆生長，無法完全根除。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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問題3．孕期與產後落髮

落髮問題通常與壓力息息相關，且不只因懷孕，只要身體、情緒狀態發生劇烈變化，或感受到壓力，都可能出現類似的「休止期落髮」。蔡昌霖醫師表示，休止期落髮可視為毛囊暫時停工，導致頭髮短時間內無法順利生長，但毛囊並未失去功能，等到身體狀況恢復，就會重新再長出毛髮。

「產後已經過了兩、三年，為何頭髮還是無法如孕前濃密？」不少媽咪都有此問題，其實除了生產以外，育兒也是一大壓力來源，特別是新手爸媽，同時要學習各種育兒知識、餵奶、處理家務，無論是24小時有求必應的全職媽媽，或需兼顧工作與家庭的職業媽媽，都處於蠟燭多頭燒的狀態，壓力有增無減，自然影響到毛囊恢復的速度。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

另一方面，頭髮的生長也需要時間，即便已長出新髮，也不可能短時間內回到如以往的濃密度，才會讓媽咪感覺恢復得較慢。

若純粹是因生產、育兒所致的落髮，只要壓力得到舒緩，通常能自然恢復，但有些媽咪的落髮，還可能合併其他內在疾病、缺鐵、因生產失血過多而貧血等特殊情況，就須針對根本問題治療或補充所需營養素。

【完整內容請見2021年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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