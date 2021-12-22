產前胎兒貧血怎麼辦？及時輸血治療改善狀況 醫師提醒：孕期任何階段都有可能發生 定期產檢很重要

【文／李藹芬 採訪諮詢／臺大醫院婦產部主治醫師康巧鈺 圖片提供／Shutterstock】

大人貧血很常見，還未出生的胎兒也會貧血！只是發生的原因不一樣，治療方式也有所不同！除非病人有明顯的病史，否則一般不會懷疑胎兒有貧血，然而，超音波檢查出現異常時，產科醫師就會循線追查，找出原因並予以輸血治療。

貧血，是一種常見的病，但不是成人的專利，即使是腹中的胎兒也會有貧血的問題。台大醫院婦產部主治醫師康巧鈺指出，「大人貧血的原因非常多元，包括：後天性如營養不良、飲食不均衡、長期月經量過多；先天性如地中海型貧血、鐮刀型貧血」。其中，營養不良或飲食不均衡是導致貧血的常見原因，可透過飲食改善，必要時，服用鐵劑。但是胎兒貧血怎麼辦？

胎兒貧血4原因

康巧鈺醫師表示，胎兒貧血的原因有以下4種：

1.溶血

媽媽和胎兒的血型不相合所引起，以Rh和ABO等兩個系統血型不合最為常見，但在台灣，則以ABO血型不合為主。

2.感染

人類微小病毒B19 （Parvovirus B19）會抑制紅血球生成，因此，若母體感染B19，會造成胎兒貧血。如果可即時進行胎兒輸血來校正，通常撐過之後的預後都不錯。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

3.胎兒母體間出血

康巧鈺醫師指出，胎兒母體間出血（Fetomaternal hemorrhage）是指胎兒的血液倒輸回母體內，發生時間可能在懷孕過程中，也可能在生產前。正常狀況下，母體循環與胎兒循環不會直接接觸，而是隔著胎盤細胞形成的薄膜進行營養和氣體交換，不過，一旦做為屏障的薄膜功能受損，胎兒血球通過絨毛間隙進入母體血循環，造成胎兒失血，且一出生就會患有極重度貧血。

4.雙胞胎輸血症候群

雙胞胎輸血症候群（twin anemia polycythemia sequence）指的是，同卵雙胞胎透過胎盤血管相通，一個輸血給另一個，輸血給別人的，血紅素較低，腎臟血流量相對較少，尿量少，羊水因而相對少；被輸血的血紅素比較濃，身上血流量多，通常心臟負擔很重，胎兒會很腫。

看到警訊而進一步檢查

康巧鈺醫師表示，「除非病人有明顯的病史（Rh陰性、不確定的地中海型貧血），否則在胎兒超音波沒有出現異常的狀況下，一般是不會特別去懷疑胎兒是否有貧血」，換句話說，從胎兒超音波看到某些異常時，就要懷疑胎兒貧血的可能了。

她指出，「當胎兒出現一些警訊，像是心臟開始擴大、出現腹水或胸水，甚至是胎兒水腫，這時候，除了回溯病人是否有相關病史，最基本的就是第一次產檢（懷孕8週時）抽血所驗的CBC（全套血液檢查）和Rh血型，要排除地中海型貧血或是血型不合所引起的免疫反應；再來就是要做超音波來輔助診斷是否有貧血」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

康巧鈺醫師強調，「在孕期的各個階段都有可能發生胎兒貧血，只要症狀嚴重，就有機會被發現。因此，定期產檢很重要，透過規律的產檢，有助及早發現胎兒的異常狀況，並予以及時的治療」。