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善用生活遊戲控制輸贏走向 逐步培養挫折忍受度與適應技巧讓孩子學習輸得起

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／蘇文清】

您是這樣的家長嗎？孩子只要稍微受到挫折，就急著跳出來幫忙，孩子只要遭受一點委屈，就急著又哄又抱。深怕一點遲疑，孩子的心理會受到永難抹滅的創傷？

為人父母總是會心疼孩子，不捨孩子受到傷害，我也是這樣的父親，但您知道這樣，也有可能是造成孩子輸不起的主因嗎？某天從兒童遊戲區傳來孩子陣陣歇斯底里的怒吼聲，家長聽見急忙過去了解。看見自己的孩子雙手緊拉對方，不讓人離開，並高喊「不要！我不要！我不要輸！」為了降低孩子怒氣，家長和緩地說「寶貝，不要生氣了！不然我陪你玩好不好，你這麼厲害，一定可以很快就贏過我喔！」

孩子輸不起的原因

究竟孩子為何對「輸」容易感到崩潰？

1.孩子本身挫折忍受度低，無法承受壓力的結果

生活學習中，孩子一定會有遭遇挫折的機會，只是每位孩子抗壓能力不同，衍生的忍受度也就不一樣。假如孩子挫折忍受度過低，對無法預期的過程，或是不如願的結果，就會不知如何承受，進而帶來心理壓力。當這份壓力若無法紓解，就會產生心理衝突，直接導向情緒崩潰的途徑。

2.孩子本身適應技巧不佳，無法承擔衝擊的結果

生活學習中，孩子一定會被要求接觸不喜歡的學習項目，只是每位孩子因應方式不同，衍生適應技巧也就不同。假如孩子適應技巧不好，對於突如其來的要求，或是難以接受的改變，就會不知所措，進而帶來內心衝擊。當這份衝擊遲遲無法釋懷，就會產生不當的社會行為，認為哭鬧就可以扭轉「輸」這件事。

3.周邊大人長期的縱容，讓孩子誤以為只有贏的結果

生活學習中，孩子一定會碰到令人委屈的事，假如您是心疼孩子會受傷的家長，什麼事都順著他，就會讓孩子誤以為自己很厲害，進而對外界產生誤解，形成自我中心的想法。當這份誤解遲遲無法澄清，就會造成價值觀扭曲，認為生活中就只有「贏」的結果。

人生旅程大多都在挫折中學習，孩子不可能永遠一帆風順。父母親也不可能守護一輩子，周邊的人更不可能處處都退讓，所以，孩子從小就要培養挫折忍受度，教導適應技巧學習。

培養挫折忍受度．從日常遊戲著手

培養孩子的挫折忍受度，父母可從日常遊戲著手練習。

有計畫的測試孩子情緒底線

有計畫測試孩子對輸的反應，逐步試探情緒底線，做為接下來策略擬定與修正依據。重點擺放在最後總比數，讓孩子知道就算輸了，結果還是會贏。

您可以這麼做：

1.前三次故意輸，第四次贏，最後一次再讓孩子獲勝，讓孩子嘗試輸的經驗。

2.若孩子能接受上一輪結果，就可以繼續往下探，前兩次故意輸，第三次贏，最後兩次再讓孩子獲勝，提早讓孩子感受輸的經驗。

3.前兩次故意輸，第三與第四次要贏，最後一次再讓孩子獲勝，慢慢讓孩子體驗平手經驗。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

漸進式給予孩子挫折的壓力

漸進式讓孩子體驗輸的過程，逐步給予孩子壓力，藉此提升孩子挫折忍受度，重點放在最後一次，讓孩子知道，就算過程輸了，最後還是能贏回來。

您可以這麼做：

1.第一次故意輸，第二與第三次要贏，最後兩次再讓孩子獲勝，讓孩子感受連輸的壓力。

2.採取交替輸贏策略，第一與第三次故意輸，第二與第四次要贏，最後一次再讓孩子獲勝，讓孩子體驗交替輸贏過程。

3.第一次故意輸，中間三次比賽，隨機贏兩次，最後一次再讓孩子獲勝，讓孩子感受總比數輸的結果。

適時教導孩子正確的因應策略

遊戲過程隨時鼓勵孩子，在不失信心下，提供解決策略，藉此提升孩子適應技巧，重點放在第一次，讓孩子知道，就算輸了，也沒關係，還是有機會可以贏回來。

您可以這麼做：

1.開始就要贏，接下來三次比賽只贏一次，最後一次再讓孩子獲勝，讓孩子體驗開始就輸的經驗。

2.第一次就要贏，接下來三次比賽再贏兩次，最後一次讓孩子獲勝，讓孩子體驗輸多贏少的經驗。

3.第一次要贏，接下來三次比賽隨機輸贏，最後一次直接挑戰讓孩子輸，讓孩子感受輸的結果，確認孩子忍受度與適應技巧是否提升。

當然，這項原則不一定適合每位孩子，不過，您可以在家嘗試。只要妥善控制第一次、最後一次，以及輸贏總次數，就有機會提升孩子挫折忍受度與適應技巧。

【完整內容請見2021年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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