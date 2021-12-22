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以陪伴幫助孩子建立自信 家庭共享筆記本凝聚夫妻共識

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文．圖／Charles不只是個攝影大叔】

時光飛逝，2021年也只剩下一個月了，因為今年寫親子專欄，把生活中大小事情記錄下來，使我養成了固定時間思考的習慣。兩個女兒又大了一歲，關於育兒，我也有很大收穫。

忙碌的生活中，面對大小事或情緒，文字、言語溝通也漸漸變成我家的日常，希望我們做的任何決定，都有經過深思熟慮。

睡前短暫溝通增進家人關係

我跟太太每天都會用文字寫下生活大小事，在女兒們睡覺之後，再互相分享，各自所聽到她們每日的學校生活。雖然每次也只會聊15分鐘左右，但就是這短短的15分鐘，讓我們對彼此更了解，夫妻、親子關係變得更緊密，有助家庭成員的成長。

上個月的某天，太太接女兒放學，老師跟太太提到，我家女兒在學校團體生活的表現，屬於較沒有個人想法，容易受到他人影響的類型，當遇到疑問句出現時，她明顯會不自信，不敢繼續回答。對於這種個性的孩子，老師表示，希望家長能夠幫忙留意她的交友狀況，如果朋友都是正面取向，有助她的未來發展，我們才能更安心。

對於老師的提醒，我們覺得很欣慰，至少知道孩子團體生活的狀況，發現了問題，想辦法解決就好，慢慢透過日常引導，建立孩子的自信。現在的小朋友身處於資訊爆炸的年代，學校環境也與過往相差甚大，建立自信的方法有很多種，但我們一致認為找到適合的方式最重要。

最好的教育是身教與陪伴

因此，我跟太太就會分別做功課，尋找建立自信的方法，然後把各自的想法寫進家庭共享筆記本內，每天晚上與太太一起討論。總結出這些方法的關鍵詞就是讚美鼓勵、成就感、陪伴學習、黃金時間等。最後，歸納出來的方法是身教，這個家庭需要有目標，孩子生活學習也需要有小目標。在追尋目標學習的過程中，我們倆會輪流陪伴孩子，因為深知幫助孩子建立自信需要很長的路程。

女兒本來就是愛笑的孩子，相信有了好的開始，往後一定會越來越有自信，因為夫妻和親子關係是連帶的，夫妻間的溝通與默契對育兒有很大的影響，藉由家庭共享筆記本，讓我們的生活往更好的方向發展！

【完整內容請見2021年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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