孩子心智發展落後了嗎？心智發展困擾三大徵兆、兒童心智科就醫指南

【文／李柔萱】

在醫院的各式科別中，心智科可能是爸媽不太熟悉，也較少機會接觸到的科別，「沒有儀器檢查的診斷結果客觀嗎？」、「為什麼看診時間這麼久？」都是第一次帶孩子就診時，容易產生的疑惑。若能對兒童心智發展疾患，以及兒童心智科有基本了解，其實也有助於家長及早留意到孩子的發展異狀。

當家長被旁人提醒，自己的孩子可能有心智發展上的問題，內心難免產生懷疑、自責的聲音，也一定難以接受，甚至抗拒帶孩子到醫療機構求診，但以學齡前的孩子來說，家長的就醫態度與就醫時機，將連帶影響到孩子未來透過療育改善的幅度。

正確的就醫觀念是基礎

馬偕兒童醫院兒童青少年心智科主治醫師李宗翰表示，關於兒童發展，家長可先建立以下就醫觀念：

參考多方意見

即便是每天陪伴在孩子身旁的照顧者，也都可能有難以發現的盲點，在孩子的成長過程中，爸媽除了自己的經驗以外，不妨參考老師、專業人員的多方意見。相信他人善意的提醒，也是影響孩子是否能及早就醫及治療的關鍵之一。

平時記錄

平時若觀察到孩子有任何發展的異狀，或令人在意的地方，可以於看診前事先記錄下來。不清楚如何形容時，也可使用手機順手拍下照片或影片。如此一來，就能在有限的看診時間中，幫助醫師更有效率地了解孩子的情況。

及時採取行動

對孩子的行為或反應有疑慮，最好及時就醫，李宗翰醫師表示，學齡前的腦部仍具有可塑性，倘若持續抱持「再等等看」的心態，可能因此錯過療育的最佳時機。父母的就醫態度，關係到孩子能夠多快得到幫助，以及日後改變機率的高低。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

兒童心智科的診斷方式

許多家長會感到疑惑，心智科醫師沒有經常透過打針、抽血或精密儀器檢測，如何做出診斷？李宗翰醫師提到，與其他門診相比，心智科更注重與孩子的對話和互動，診斷的過程也不盡相同，完整的心智科評估，包含就診主訴、詳細病史、發展歷程、就學情形、父母訪談、生活資訊、家族病史、有無生理及情緒創傷史、兒科疾病史、兒童行為及談話觀察、標準化問卷、評估表，及各類醫療檢查等程序，因此，一次看診必須耗費更多時間，雖然與一般認知的看診方式不一樣，但絕非輕率診斷。

兒童心智困擾徵兆

兒童罹患精神疾患時，出現的徵狀也和成人有點差異，家長平時可從情緒行為、生理徵兆，以及就學行為等三大方向，觀察孩子是否呈現這些心智困擾的行為。

情緒行為

重複地情緒高張或尖叫、坐不住或難以集中注意力、迴避社會情境、容易擔心或害怕，如：爸媽暫時離開也會感到不安，擔心他們不會再回到自己身邊。

生理徵兆

難以入睡、睡眠或飲食習慣改變、不明原因的各類身體疼痛（做過檢查仍找不出原因）

就學與社交訊號

老師告知孩子在校適應困難、難以和其他孩子相處、不想參加同學的社交活動、抗拒上學。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

兒童心智發展疾患是基因或環境造成？

大多數心智發展疾患，皆為基因與環境交互作用的結果。李宗翰醫師分享早療界常說的一句話：「沒有一個父母是事先預備好要面對有發展困難的孩子。」他認為，心智發展疾患的原因錯綜複雜，有時不是單一基因或環境因素造成，與其執著於無法改變的因素，最重要的是思考「現在應該怎麼幫助孩子」，才有機會改變孩子的未來。