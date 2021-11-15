快訊

無端捲入手遊紛爭 韓國瑜兒子韓天：希望原諒能換來真心反省

白挨針？想出國恐再混打2劑疫苗 高端回應了

孩子心智發展落後了嗎？心智發展困擾三大徵兆、兒童心智科就醫指南

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／李柔萱】

在醫院的各式科別中，心智科可能是爸媽不太熟悉，也較少機會接觸到的科別，「沒有儀器檢查的診斷結果客觀嗎？」、「為什麼看診時間這麼久？」都是第一次帶孩子就診時，容易產生的疑惑。若能對兒童心智發展疾患，以及兒童心智科有基本了解，其實也有助於家長及早留意到孩子的發展異狀。

當家長被旁人提醒，自己的孩子可能有心智發展上的問題，內心難免產生懷疑、自責的聲音，也一定難以接受，甚至抗拒帶孩子到醫療機構求診，但以學齡前的孩子來說，家長的就醫態度與就醫時機，將連帶影響到孩子未來透過療育改善的幅度。

正確的就醫觀念是基礎

馬偕兒童醫院兒童青少年心智科主治醫師李宗翰表示，關於兒童發展，家長可先建立以下就醫觀念：

參考多方意見

即便是每天陪伴在孩子身旁的照顧者，也都可能有難以發現的盲點，在孩子的成長過程中，爸媽除了自己的經驗以外，不妨參考老師、專業人員的多方意見。相信他人善意的提醒，也是影響孩子是否能及早就醫及治療的關鍵之一。

平時記錄

平時若觀察到孩子有任何發展的異狀，或令人在意的地方，可以於看診前事先記錄下來。不清楚如何形容時，也可使用手機順手拍下照片或影片。如此一來，就能在有限的看診時間中，幫助醫師更有效率地了解孩子的情況。

及時採取行動

對孩子的行為或反應有疑慮，最好及時就醫，李宗翰醫師表示，學齡前的腦部仍具有可塑性，倘若持續抱持「再等等看」的心態，可能因此錯過療育的最佳時機。父母的就醫態度，關係到孩子能夠多快得到幫助，以及日後改變機率的高低。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

兒童心智科的診斷方式

許多家長會感到疑惑，心智科醫師沒有經常透過打針、抽血或精密儀器檢測，如何做出診斷？李宗翰醫師提到，與其他門診相比，心智科更注重與孩子的對話和互動，診斷的過程也不盡相同，完整的心智科評估，包含就診主訴、詳細病史、發展歷程、就學情形、父母訪談、生活資訊、家族病史、有無生理及情緒創傷史、兒科疾病史、兒童行為及談話觀察、標準化問卷、評估表，及各類醫療檢查等程序，因此，一次看診必須耗費更多時間，雖然與一般認知的看診方式不一樣，但絕非輕率診斷。

兒童心智困擾徵兆

兒童罹患精神疾患時，出現的徵狀也和成人有點差異，家長平時可從情緒行為、生理徵兆，以及就學行為等三大方向，觀察孩子是否呈現這些心智困擾的行為。

情緒行為

重複地情緒高張或尖叫、坐不住或難以集中注意力、迴避社會情境、容易擔心或害怕，如：爸媽暫時離開也會感到不安，擔心他們不會再回到自己身邊。

生理徵兆

難以入睡、睡眠或飲食習慣改變、不明原因的各類身體疼痛（做過檢查仍找不出原因）

就學與社交訊號

老師告知孩子在校適應困難、難以和其他孩子相處、不想參加同學的社交活動、抗拒上學。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

兒童心智發展疾患是基因或環境造成？

大多數心智發展疾患，皆為基因與環境交互作用的結果。李宗翰醫師分享早療界常說的一句話：「沒有一個父母是事先預備好要面對有發展困難的孩子。」他認為，心智發展疾患的原因錯綜複雜，有時不是單一基因或環境因素造成，與其執著於無法改變的因素，最重要的是思考「現在應該怎麼幫助孩子」，才有機會改變孩子的未來。

【完整內容請見2021年11月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

相關新聞

白家綺：若他不是這麼好的爸爸 我打死都不要再生 吳東諺讓她勇敢生四寶婚後不忘製造浪漫

由《夜市人生》中丁珮琪一角打開知名度，陸續出演《風水世家》、《嫁妝》、《我的老師叫小賀》等知名電視劇的八點檔女神白家綺，近年來，更在主持領域大放異彩，也將觸角延伸至電影，不僅演藝事業得意，今年，還晉升為地表最辣四寶媽。和同為演員的老公吳東諺結婚後，陸續迎來兩個可愛的孩子，肚臍與朵拉，促成了一個「好」字。這對藝人夫婦，在鏡頭前的恩愛模樣大膽、直接，私下更是甜蜜的不得了，兩人在育兒路上相互扶持，並成為彼此生命中最大的支持與力量。

盤點孕期常見的痛 你集滿了幾種？提醒：持續疼痛影響到無法正常作息時建議儘速就醫

要當媽媽真的不容易！首先，隨著體內荷爾蒙與身型的改變，讓孕媽咪必須面臨種種的不適，其中，有一種不適叫做「痛」，而痛的來源又遍布全身各處，沒有懷孕過，還真的很難想像怎能同時匯聚這麼多種痛感於一身？或許就是因為歷經了多種疼痛的考驗，才能練就出「為母則強」的堅韌吧！

孕媽咪一次知曉 孕期好壞習慣大公開 六大禁忌是真是假？

懷孕後，很多孕媽咪都會聽到身邊的人提醒，懷孕時最好不要做什麼事，飲食、生活要如何注意，究竟懷孕禁忌到底要不要遵守？會不會對肚子裡的寶寶不好呢？孕媽咪一次知曉，孕期好壞習慣大公開，六大禁忌疑問大解密

規劃生產計畫書 從3階段8項目著手 孕媽咪也能表達對生產的期待

生產計畫書的內容因人而異，有些產婦依照醫療院所提供的制式表格填寫，也有些自行擬定，但無論如何都需對生產流程有初步了解，陳鈺萍醫師建議，撰寫計畫生產計畫書前，可先思考待產、生產及產後等3階段，由以下8項目著手，也可再依照個人需求做增減。

小孩鬧脾氣不見得是「不喜歡」 可能是「做不到」！孩子輕易放棄恐衍生問題

不要急著幫孩子的不喜歡找理由！孩子的不喜歡也許不是真的，可能只是擔心自己做不好的藉口，家長可透過了解問題、鼓勵、討論與分享等方法，增加孩子的學習意願。

只有爸媽有資格決定教育風格！自然系或傳統系父母 都有讓孩子優秀的方法

不管你是自然系或傳統系父母，都是最好、最對的父母。教育沒有公式，唯一的條件是愛，只要爸媽和小孩都能接受，就是最適合的親子互動方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。