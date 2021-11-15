只有爸媽有資格決定教育風格！自然系或傳統系父母 都有讓孩子優秀的方法

【文．圖／Charles不只是個攝影大叔】

不管你是自然系或傳統系父母，都是最好、最對的父母。教育沒有公式，唯一的條件是愛，只要爸媽和小孩都能接受，就是最適合的親子互動方式。

以前還沒結婚生子的時候，看到親戚或朋友帶小孩的方式，心裡總會出現很多疑惑的聲音。

自然系父母放手讓孩子優秀

4歲和7歲的姪女，以前每次吃飯就會跑來跑去，很少看到她們專心坐在座位上好好吃飯，我看著表哥、表嫂問：「不好好坐著吃飯，這樣好嗎？」

「別跑了！你們坐好吃飯...」表哥本來在滑手機，突然抬頭叫了一下姪女，又繼續低下頭滑手機。

後來他跟告訴我，「你還沒有小孩可能無法理解，每個父母對待小孩的方法都不一樣，沒有對或錯，而是從陪伴他們的過程中，找到適合親子相處的平衡點，然而這點隨著時間不同也會改變！」所以不要太在意其他人的看法，或是他人對你說教該如何帶小孩，「因為只有你跟你太太才有資格去說」！

「自然系」是我對表哥他們教育的定義！他完全讓小孩自由的成長，不太管束孩子吃飯、看電視、功課或睡覺時間，似乎不管小孩發生什麼事，他們好像都不會生氣。

現在，兩個姪女在國、高中都是全校前幾名的資優生，而且說也奇怪，我發現身邊八至九成的自然系父母，小孩都還蠻優秀！

這和以前的認知不太一樣！雖然在某種程度上，我非常認同這種方式，不過我跟太太都很難做到，每天還是會擔心女兒們吃飯、學習和睡眠時間等。其實面對不同的孩子，每個父母都能找到自己對孩子最好的做法。

傳統系父母期待孩子變優秀

「傳統系」的教育，好像會把自己期待成為的那個人，灌注在自己孩子身上，希望孩子就是我們所想的那個樣子。我覺得兩種教育方式沒有絕對的對或錯，只要找到屬於自己和孩子最適合的方式，給予無條件的愛，關注並滿足需要，引導建立良好的邏輯思維，當孩子獲得自我價值感，就能成為一個獨立、進取、自信、樂觀的人。

育兒的本質，就像是人生的第二次成長，做父母等於是自己與孩子一起成長。這是我第二次成長，我跟太太也一直在學習中。