小孩鬧脾氣不見得是「不喜歡」 可能是「做不到」！孩子輕易放棄恐衍生問題

【文／蘇文清】

不要急著幫孩子的不喜歡找理由！孩子的不喜歡也許不是真的，可能只是擔心自己做不好的藉口，家長可透過了解問題、鼓勵、討論與分享等方法，增加孩子的學習意願。

「這積木很無聊耶！我不喜歡玩！」孩子大聲嚷嚷著。家長只好耐著性子安撫說：「別生氣！我們再找找看有沒有你喜歡的玩具，好不好？」

孩子輕易放棄．恐衍生3問題

有時會遇到這類型的家長，只要孩子稍微表現出不喜歡或是不願意的學習態度時，就會急著跳出來幫孩子找理由。

您確定孩子是因為不喜歡才說出這樣的話語嗎？您有想過孩子會不會是因為自己做不來才有這樣的反應呢？您知道嗎？假如孩子是因為做不來，您就急著幫忙找藉口，有可能會讓孩子發展出不好的學習模式喔！

1.缺乏主動嘗試的意願．影響問題解決技巧的養成

孩子的學習大多都是從錯誤中學習開始，也就是透過每一次的失敗與修正，經歷不同的嘗試，獲取不同的經驗，知道什麼是有效，什麼是無效，逐步找到正確的方式，在這個過程中，孩子會養成問題解決的能力，讓自己的因應技巧越來越成熟。

假如您急著幫孩子找理由，孩子的心理可能就會出現這樣的想法：「對！我就是這樣，我只是不想做而已！」就有可能會讓孩子對您的說詞產生了依賴，進而掩蓋尚未建構的能力，原本只需要再一點刺激就可以完成的學習項目，就會在缺乏主動嘗試的意願下，技巧無法獲得，最後就真的什麼都不會了。

2.造成容易放棄的行為．導致挫折忍受度難以提升

孩子從小的學習內容，並不是每項都符合自己的興趣，有些甚至是被迫學習，因為是要求，孩子就要學會適應，從適應中調整自己的心態，找尋不同的解決方式，獲取不同的處理策略，養成正向的思維模式，在這個過程中，孩子會學習挫折忍受度的提升，讓自己的運用策略越來越穩健。

假如您急著幫孩子找理由，孩子的心理可能就會出現這樣的想法：「對！我就是這樣，我只是不認真而已！」就有可能讓孩子對於學習出現逃避的念頭，進而掩飾本身能力的不足，原本可能只需要再一點鼓勵就可以獲得的學習技能，就會在缺乏挫折忍受度的條件下，情緒跟著出現，最後就什麼都不用學了。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

3.形成推卸責任的心態．養成過於自我的中心思想

兒童成長旅程有各式的技能需要學習，有些不見得要學得會，有些則是一定要學會，因為是必須，孩子就要學會付出，從付出的回饋獲取成就感，激勵自己更一步的學習，在這個過程中，孩子會養成負責任的學習態度，讓自己的學習欲望越來越旺盛。

假如您急著幫孩子找理由，孩子的心理可能就會出現這樣的想法：「對！這又不是我該做的事，為什麼我要學！」就有可能讓孩子出現推卸責任的想法，進而形成無所謂的學習態度，原本可能只需要一點要求就可以達成的學習目標，就會在缺乏正向的學習態度下，讓您感到無力，最後就索性放任不管了。