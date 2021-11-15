盤點孕期常見的痛 你集滿了幾種？提醒：持續疼痛影響到無法正常作息時建議儘速就醫

【文／李藹芬】

要當媽媽真的不容易！首先，隨著體內荷爾蒙與身型的改變，讓孕媽咪必須面臨種種的不適，其中，有一種不適叫做「痛」，而痛的來源又遍布全身各處，沒有懷孕過，還真的很難想像怎能同時匯聚這麼多種痛感於一身？或許就是因為歷經了多種疼痛的考驗，才能練就出「為母則強」的堅韌吧！

由於體內荷爾蒙與身型的改變，使得孕媽咪在懷孕的這段日子，難免會飽嘗各式各樣的疼痛，有的痛一下就過去，並不是經常發生，也許稍加休息就沒事了；有的痛可能三不五時就出現，有的人能忍，有的則不得已需要吃如普拿疼的止痛藥，三軍總醫院婦產部主治醫師賴禹儒指出，「偶爾服用止痛藥無妨，然而，吃藥後並無法改善疼痛時，狀況可能不太尋常，甚至持續疼痛影響到無法正常作息時，建議儘速就醫」。

究竟在孕期中，孕媽咪可能碰到哪些疼痛呢？本文盤點了10種疼痛，請孕媽咪看看在這場考驗中，承受了幾種疼痛，以後可以好好跟孩子說說「當媽媽的不容易」。

1.頭痛

頭痛的原因很多，賴禹儒醫師提醒，尤其有妊娠高血壓的孕媽咪，務必對出現劇烈頭痛的情況抱持高度警戒，「因為這可能是子癇前症惡化的前兆！千萬不能輕忽」。

2.腹痛

孕期的腹痛原因就複雜了！賴禹儒醫師指出，「須視妊娠階段與疼痛位置進行判斷可能原因。若持續性劇烈疼痛時，一定要儘速就醫」。孕期的腹痛也有可能是與懷孕無關的疾病，另外，還有卵巢腫瘤若扭轉或破裂，造成下腹持續的劇烈疼痛，因這些腹痛疾病往往來得很急，她說，「孕媽咪若急性腹痛就醫可掛急診，急診室會先請婦產科醫師診治，再視狀況轉給一般外科、肝膽腸胃科或泌尿科醫師治療」。

3.胃痛與胸痛

胃食道逆流所引起的胃痛或胸痛，在孕媽咪身上很常見，藉由飯後2小時應儘量讓身體保持直立狀態、睡覺時墊高枕頭、減少食用刺激性食物與避免吃太飽等方式，有助改善症狀，她提醒，「若改變生活方式後，還是覺得不舒服，可請醫師開立減少胃酸分泌的藥物，緩解胃食道逆流引起的不適」。

4.腰痠背痛

應該沒有孕媽咪不受腰酸背痛所困擾吧？賴禹儒醫師建議，不穿高跟鞋、不長時間維持同樣的姿勢、適時熱敷與休息，並從事適度的運動以增加肌肉的耐力，有助改善腰痠背痛的程度。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

5.乳房痛

為了日後分泌乳汁所做的準備，孕期的乳房會有所變化。賴禹儒醫師指出，「妊娠6～8週就可漸漸感受到乳房脹痛，因來自雌激素、黃體素等荷爾蒙的改變，使得乳腺被活化與脹大。幾乎所有孕婦都會有腫脹刺痛的感覺，只是程度不一」。她提醒，懷孕中或產後懷疑有乳房腫塊仍應至乳房外科就診，接受必要之乳房檢查，以避免憾事發生。

6.肋骨痛

大約從妊娠中期開始，胎兒增長速度增快，子宮體積也隨之增大並不斷往上移，會頂到內臟和肋骨，讓肌肉受到拉扯，而導致孕媽咪感到肋骨疼痛，有時連呼吸也變得困難。愈到後期，疼痛感愈明顯，但生產後，不適感多自動消失。賴禹儒醫師表示，「若痛到受不了，建議告訴醫師，開立適合的止痛藥以減緩疼痛」。

7.四肢（關節）痛

有些孕媽咪有四肢疼痛、痠麻的感覺，有時壓迫到手臂神經，而引起手部發麻，甚至疼痛的感受；有人則是在下肢有明顯的感受。賴禹儒醫師表示，這樣的生理性水腫引起的不適，多在產後消失。

8.抽筋痛

進入妊娠中期，孕媽咪出現小腿抽筋的情況可說是極為常見！當肌肉突然、不自主的強烈收縮，造成肌肉僵硬、疼痛的感覺，往往讓孕媽咪感到苦不堪言。出現抽筋時，應儘快將膝蓋打直、把腳趾頭朝上，藉此伸展小腿的肌肉，以緩解不適。她提醒，平日應攝取足量的鈣質，還有適當補充維生素D以幫助鈣質能被有效吸收。另外，維生素B、C也不可忽略！

9.恥骨聯合疼痛

「恥骨聯合」的位置約於會陰部上方毛髮覆蓋處正中內側，賴禹儒醫師表示，兩側恥骨之間的距離一般約為0.4～0.5公分，但在孕期受到荷爾蒙作用影響，會增加約至少0.2～0.3公分。「若是恥骨之間距離大於1公分，且有恥骨疼痛的症狀即可診斷」，除了恥骨部位感到疼痛不適，但也可能延伸到骨盆兩側，亦即大腿與屁股連接的髖關節，造成髖關節外展困難。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

她建議，「若疼痛程度已超出忍受範圍且可能影響到日常生活時，可考慮經醫師評估後，開立適合藥物止痛」。如保守治療無效，且疼痛持續6週以上，有必要會診骨科以做進一步的檢查與治療。

10.這裡痛那裡痛

有時，孕媽咪並無法明確說出哪個部位痛，但就是有一種「這裡也痛、那裡也痛」的感覺，建議適時休息，看是否可緩解疼痛。畢竟孕期的體力不比平常時候，孕媽咪覺得疲累就不要硬撐，該休息就要休息，保持充足的睡眠時間，可讓肌肉徹底放鬆，減少痠痛的不適感。