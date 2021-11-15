快訊

無端捲入手遊紛爭 韓國瑜兒子韓天：希望原諒能換來真心反省

白挨針？想出國恐再混打2劑疫苗 高端回應了

規劃生產計畫書 從3階段8項目著手 孕媽咪也能表達對生產的期待

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／謝佩妤】

生產計畫書的內容因人而異，有些產婦依照醫療院所提供的制式表格填寫，也有些自行擬定，但無論如何都需對生產流程有初步了解，陳鈺萍醫師建議，撰寫計畫生產計畫書前，可先思考待產、生產及產後等3階段，由以下8項目著手，也可再依照個人需求做增減。

階段1：待產

1.陪伴者

產婦可先思考希望由誰來陪產，通常為自己最為信任的對象，可讓自己感受到安心與支持的人，例如：老公、家人、閨密等，並非僅限一人。不過，近期受到疫情影響，大多限定僅能由一人陪產（多是老公）。建議陪產者與產婦一同上產前教育課程，了解生產程序與可能遇到的情形，在必要時，就能提供產婦最大的支持。

2.待產環境

待產環境容易影響產婦心情，產婦可先設想自己在什麼樣的氛圍下較容易放鬆或感到安心，將這些元素帶進待產、生產場所，將能使產婦更專注於生產，例如：現場燈光的明暗、音樂類型與香氛種類等。

3.待產姿勢

進入待產階段，醫護人員通常會為產婦裝上胎心音監測器，以掌控子宮收縮情況、胎心音與胎動。不過，對有些產婦而言，裝上胎心音監測器不僅不舒服，一旦裝上，就只能待在產床上，無法進行適當活動來幫助生產。陳鈺萍醫師指出，除了生產具高風險的產婦必須持續監測胎心音外，低風險的產婦可根據自身需求來選擇連續、間斷或胎兒有狀況時再使用，如此也能以更為舒服的姿勢來待產，適度走動更能加快子宮頸擴張速度。

4.減痛、加速產程

許多產婦擔心無法克服對產痛的恐懼，要求以施打減痛等醫療介入，其實也可藉由其他非藥物的方式來克服，例如：按摩、陪伴、冥想、分散注意力等，或是透過其他姿勢、生產球等來舒緩產痛，產婦可依照自身喜好來選擇。對於加速產程的進行方式，產婦可於生產計畫書中表明，並與產科醫師討論，例如：哪些情況下必須使用人工破水、催生藥物等。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

階段2：生產

5.生產姿勢

目前大多數產婦仍於醫院、診所產檯上生產，不過，其實生產姿勢是可被選擇的，例如：蹲式、半坐臥姿、跪趴姿等。陳鈺萍醫師形容，生產有如「解一坨大便」，躺於產檯上並不利於生產，建議孕期就與醫護人員、助產師討論自身的身體狀態，來決定最合適的生產姿勢。

6.會陰切開

進行會陰切開的目的為加快產程、防止嚴重撕裂傷延伸至肛門或直腸，但目前已有許多醫學實證證實生產時不需常規剪會陰。陳鈺萍醫師說明，產婦分娩過程，外陰部會延展、變薄，使胎兒胎頭慢慢滑出，過程中，陰道口前後左右肌肉張力均等，會陰部並不會撕裂。相較於使用會陰切開，最低傷害為2級中度裂傷，不切開會陰則可能無傷或僅有1級輕度裂傷。

不過，若生產過程中出現緊急情況，仍須使用，例如：出現胎兒無法順利娩出，心跳微弱、需使用真空吸引，但會陰部延展度不夠，無法放入真空吸引器時，就必須進行會陰切開。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

階段3：產後

7.寶寶斷臍方式

為了讓爸爸對生產一事更有參與感，可由爸爸來斷臍。一般常規做法，為了避免增加產婦出血風險與寶寶黃疸需照光等疑慮，寶寶出生後會採取立即斷臍。不過，最新醫學實證已破解上述說法，目前最新做法為「延遲斷臍」，除了可給寶寶更多的血容積、增加寶寶血色素值，也能減少貧血機率。

8.母嬰肌膚接觸

寶寶出生後，產婦可選擇抱寶寶的時機點，例如：生產後擦乾即刻肌膚接觸、量完體重後、擦乾包好後與給予眼藥之前等。而產後寶寶與媽媽立即肌膚接觸，除了讓寶寶更有安全感，增加親子間的親密連結，更有益於寶寶順利含乳。

【完整內容請見2021年11月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

相關新聞

白家綺：若他不是這麼好的爸爸 我打死都不要再生 吳東諺讓她勇敢生四寶婚後不忘製造浪漫

由《夜市人生》中丁珮琪一角打開知名度，陸續出演《風水世家》、《嫁妝》、《我的老師叫小賀》等知名電視劇的八點檔女神白家綺，近年來，更在主持領域大放異彩，也將觸角延伸至電影，不僅演藝事業得意，今年，還晉升為地表最辣四寶媽。和同為演員的老公吳東諺結婚後，陸續迎來兩個可愛的孩子，肚臍與朵拉，促成了一個「好」字。這對藝人夫婦，在鏡頭前的恩愛模樣大膽、直接，私下更是甜蜜的不得了，兩人在育兒路上相互扶持，並成為彼此生命中最大的支持與力量。

盤點孕期常見的痛 你集滿了幾種？提醒：持續疼痛影響到無法正常作息時建議儘速就醫

要當媽媽真的不容易！首先，隨著體內荷爾蒙與身型的改變，讓孕媽咪必須面臨種種的不適，其中，有一種不適叫做「痛」，而痛的來源又遍布全身各處，沒有懷孕過，還真的很難想像怎能同時匯聚這麼多種痛感於一身？或許就是因為歷經了多種疼痛的考驗，才能練就出「為母則強」的堅韌吧！

孕媽咪一次知曉 孕期好壞習慣大公開 六大禁忌是真是假？

懷孕後，很多孕媽咪都會聽到身邊的人提醒，懷孕時最好不要做什麼事，飲食、生活要如何注意，究竟懷孕禁忌到底要不要遵守？會不會對肚子裡的寶寶不好呢？孕媽咪一次知曉，孕期好壞習慣大公開，六大禁忌疑問大解密

規劃生產計畫書 從3階段8項目著手 孕媽咪也能表達對生產的期待

生產計畫書的內容因人而異，有些產婦依照醫療院所提供的制式表格填寫，也有些自行擬定，但無論如何都需對生產流程有初步了解，陳鈺萍醫師建議，撰寫計畫生產計畫書前，可先思考待產、生產及產後等3階段，由以下8項目著手，也可再依照個人需求做增減。

小孩鬧脾氣不見得是「不喜歡」 可能是「做不到」！孩子輕易放棄恐衍生問題

不要急著幫孩子的不喜歡找理由！孩子的不喜歡也許不是真的，可能只是擔心自己做不好的藉口，家長可透過了解問題、鼓勵、討論與分享等方法，增加孩子的學習意願。

只有爸媽有資格決定教育風格！自然系或傳統系父母 都有讓孩子優秀的方法

不管你是自然系或傳統系父母，都是最好、最對的父母。教育沒有公式，唯一的條件是愛，只要爸媽和小孩都能接受，就是最適合的親子互動方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。