白家綺：若他不是這麼好的爸爸 我打死都不要再生 吳東諺讓她勇敢生四寶婚後不忘製造浪漫

【文／謝佩妤 攝影／宋子凡 梳化／劉光馨wawa 服裝造型／Kathy Hsu】

由《夜市人生》中丁珮琪一角打開知名度，陸續出演《風水世家》、《嫁妝》、《我的老師叫小賀》等知名電視劇的八點檔女神白家綺，近年來，更在主持領域大放異彩，也將觸角延伸至電影，不僅演藝事業得意，今年，還晉升為地表最辣四寶媽。和同為演員的老公吳東諺結婚後，陸續迎來兩個可愛的孩子，肚臍與朵拉，促成了一個「好」字。這對藝人夫婦，在鏡頭前的恩愛模樣大膽、直接，私下更是甜蜜的不得了，兩人在育兒路上相互扶持，並成為彼此生命中最大的支持與力量。

今年年初才剛生下女兒朵拉的女神白家綺，懷孕期間增加了15公斤，卻在短短兩個月的時間內甩肉13公斤，讓不少粉絲直呼：「太不可思議！」近期更已恢復懷孕前的窈窕身材，重返螢光幕前的她，不僅更為亮麗，也散發母愛光輝。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

孕期害喜嚴重．神隊長老公展現超能

迎來朵拉，白家綺再度經歷嚴重害喜，她坦言，因為體質的緣故，每一胎都很不舒服，這一次也不例外，每回工作前，都得先打止吐針、吃腸胃藥，工作時，彷彿是一位重病患者，患了腸胃炎又宿醉，連化妝都得躺著或癱在椅子上，並且要不時更換動作，那種隨時隨地都覺得自己要吐出來的感受，著實折騰了白家綺好一陣子。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

還好老公吳東諺不僅是神隊友，更在她懷上朵拉的那一刻，能力值大升，升級成神隊長。白家綺分享，過去時常由自己主導事情，老公配合；現在換成老公發號施令，自己配合，如同船長要決定航行的方向、處理各種船務，吳東諺施展了大能力，將一家7口的大小事一肩扛起、概括承受，加上適逢買了新房，裝潢、修整、約工班、和家人溝通協調等，也都由他一手包辦，讓白家綺直言：「簡直嫁了一個超人老公！」

老公承擔辛苦、製造浪漫

日常生活中，成為爸爸的吳東諺也一再展現體貼，總是搶先承擔辛苦，對孩子用心，清楚每一位家庭成員的需要，加上付諸行動的表現，都讓白家綺很感動，「沒關係，我來哄孩子，她已經在你肚子裡面10個月，我多哄幾天又如何？」是深植於心中，最暖心的一句話，「大家都覺得我可以生這麼多很勇敢，但其實是吳東諺給了我勇氣，若他不是一個這麼好的爸爸，我打死都不要，因為過程真的很辛苦！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

吳東諺也喜歡在生活中製造浪漫，平時不避諱在親人、孩子和朋友面前，對老婆說甜言蜜語來展現愛，私底下更會對白家綺撒嬌，吳東諺：「愛是需要被顯露的！」很多人會把老夫老妻的相處模式掛在嘴邊，認為幫另一半將許多事情打理妥貼，就是表達愛的方式，但對他而言，必須將愛顯露出來，才能維持愛情的甜蜜熱度，再加上以行動表現，才不會讓付出淪為一種習慣，演變為生活中的固定模式。

對於許多人而言，白家綺的幸福一家與眾不同，卻也因為這份獨特，讓世界有了更多不同幸福的可能，於婚姻生活中的甜蜜，仰賴彼此相互體貼與支持，兩人也將帶著這份幸福於婚姻路上，繼續攜手前行。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)