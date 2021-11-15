孕媽咪一次知曉 孕期好壞習慣大公開 六大禁忌是真是假？

【整理／Zelia Huang】

孕期禁忌真的假的？六大常見疑問大解密

睡覺時要靠左側躺，避免造成胎兒死胎？

會建議在懷孕中後期採用左側臥姿，是因下腔靜脈接近身體的右側，隨著懷孕週數增加，子宮愈變愈大，當平躺或右側躺時，子宮較容易壓迫到血管，影響血液循環。然而，造成胎兒死亡的因素非常多，不宜直接斷定孕婦平躺、右側躺一定會導致胎兒死亡。如果睡覺途中翻身成其他的姿勢，也不必太過擔憂。

懷孕時 不應吃生食？

如果孕媽咪在懷孕時遭受李斯特菌的感染，可能會出現發燒、腹瀉等現象，也可能經胎盤或產道垂直傳染給新生兒。因此，建議在懷孕期間應儘量少吃生食及更注重飲食衛生。可以吃新鮮蔬果，但要記得徹底清洗並且最好現洗現吃，如果食物已經放在室溫下超過半小時，很可能已經滋生細菌了，不建議繼續食用。

懷孕時 養寵物容易得傳染病？

因寵物而感染弓漿蟲的機率非常低，除非寵物是經過認養，或者孕媽咪常常會接觸流浪貓狗，感染的機會才會比較高，只要注意衛生清潔，做好預防工作即可，像是不跟寵物共食、儘量避免接觸寵物的糞便等。

懷孕時 不能泡溫泉？

孕婦可以泡湯。泡湯時最好以泡腳、擦拭身體的方式為主，儘量不要讓整個肚子浸泡在水裡，且泡湯應最多10～15分鐘，孕婦血管中的血液容量比較大，在高溫的環境下，體溫上升的速度也比較快，若泡湯時間太久，可能會影響到腹中胎兒。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

懷孕時 不能貼痠痛貼布？

痠痛貼布多半都含有非類固醇抗發炎止痛藥，會影響胎兒心臟的動脈導管關閉及造成子宮內羊水減少。因此，痠痛貼布雖有方便之處，但不建議孕媽咪使用。孕婦可採用熱敷、按摩等方式舒緩。

懷孕時 不能染燙髮、用化妝品？

目前沒有研究顯示染燙髮之後，化學藥劑經過頭皮吸收，進入血液中殘留的劑量有多少。但仍建議應避免在懷孕前三個月染燙髮，等到懷孕後期，胎兒器官已經發育完全再進行更安全。另外，孕媽咪可以上妝，但建議上淡妝，口紅也塗薄薄一層就好，避免在喝水、吃東西時，把油脂、香料等成分吃進去。

飲食好壞習慣

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

均衡飲食 種類多樣化

均衡攝取六大類食物，含全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、油脂與堅果種子類、奶品類、蔬菜類、水果類。

選擇吃 原型食物

原型食物是指以食材的全樣貌存在的食物，比起加工品，懷孕期間食用原型食物，更有益於身體健康。

NO！ 重口味食物

建議儘量少吃高熱量的食物，如：油炸，較容易讓體重快速增加。

NO！ 三餐不規律

應三餐規律進食，避免空腹時間過長，睡前也不建議吃消夜，容易造成準媽媽體重失控！

生活好壞習慣

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

適當按摩+保養

每天按摩並搭配使用「Bio-Oil百洛天然配方護膚油」，除了輕鬆跟妊娠細紋說掰掰，更可以有效舒緩心情喔！

定期喝水

建議孕媽咪一天至少要補充2,000c.c.以上的水分，生理系統才能正常運作、維持平衡。

NO！憋尿

如果孕媽咪經常憋尿或水分攝取不足，會提升泌尿道遭受感染的機率！

NO！熬夜

長期處在高壓、緊張的狀態下，很容易危害自己的健康，建議預留休息的時間，避免過勞喔！

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(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)