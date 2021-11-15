快訊

無端捲入手遊紛爭 韓國瑜兒子韓天：希望原諒能換來真心反省

白挨針？想出國恐再混打2劑疫苗 高端回應了

孕媽咪一次知曉 孕期好壞習慣大公開 六大禁忌是真是假？

聯合新聞網 / 媽媽寶寶

【整理／Zelia Huang】

孕期禁忌真的假的？六大常見疑問大解密

睡覺時要靠左側躺，避免造成胎兒死胎？

會建議在懷孕中後期採用左側臥姿，是因下腔靜脈接近身體的右側，隨著懷孕週數增加，子宮愈變愈大，當平躺或右側躺時，子宮較容易壓迫到血管，影響血液循環。然而，造成胎兒死亡的因素非常多，不宜直接斷定孕婦平躺、右側躺一定會導致胎兒死亡。如果睡覺途中翻身成其他的姿勢，也不必太過擔憂。

懷孕時 不應吃生食？

如果孕媽咪在懷孕時遭受李斯特菌的感染，可能會出現發燒、腹瀉等現象，也可能經胎盤或產道垂直傳染給新生兒。因此，建議在懷孕期間應儘量少吃生食及更注重飲食衛生。可以吃新鮮蔬果，但要記得徹底清洗並且最好現洗現吃，如果食物已經放在室溫下超過半小時，很可能已經滋生細菌了，不建議繼續食用。

懷孕時 養寵物容易得傳染病？

因寵物而感染弓漿蟲的機率非常低，除非寵物是經過認養，或者孕媽咪常常會接觸流浪貓狗，感染的機會才會比較高，只要注意衛生清潔，做好預防工作即可，像是不跟寵物共食、儘量避免接觸寵物的糞便等。

懷孕時 不能泡溫泉？

孕婦可以泡湯。泡湯時最好以泡腳、擦拭身體的方式為主，儘量不要讓整個肚子浸泡在水裡，且泡湯應最多10～15分鐘，孕婦血管中的血液容量比較大，在高溫的環境下，體溫上升的速度也比較快，若泡湯時間太久，可能會影響到腹中胎兒。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

懷孕時 不能貼痠痛貼布？

痠痛貼布多半都含有非類固醇抗發炎止痛藥，會影響胎兒心臟的動脈導管關閉及造成子宮內羊水減少。因此，痠痛貼布雖有方便之處，但不建議孕媽咪使用。孕婦可採用熱敷、按摩等方式舒緩。

懷孕時 不能染燙髮、用化妝品？

目前沒有研究顯示染燙髮之後，化學藥劑經過頭皮吸收，進入血液中殘留的劑量有多少。但仍建議應避免在懷孕前三個月染燙髮，等到懷孕後期，胎兒器官已經發育完全再進行更安全。另外，孕媽咪可以上妝，但建議上淡妝，口紅也塗薄薄一層就好，避免在喝水、吃東西時，把油脂、香料等成分吃進去。

飲食好壞習慣

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

均衡飲食 種類多樣化

均衡攝取六大類食物，含全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、油脂與堅果種子類、奶品類、蔬菜類、水果類。

選擇吃 原型食物

原型食物是指以食材的全樣貌存在的食物，比起加工品，懷孕期間食用原型食物，更有益於身體健康。

NO！ 重口味食物

建議儘量少吃高熱量的食物，如：油炸，較容易讓體重快速增加。

NO！ 三餐不規律

應三餐規律進食，避免空腹時間過長，睡前也不建議吃消夜，容易造成準媽媽體重失控！

生活好壞習慣

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

適當按摩+保養

每天按摩並搭配使用「Bio-Oil百洛天然配方護膚油」，除了輕鬆跟妊娠細紋說掰掰，更可以有效舒緩心情喔！

定期喝水

建議孕媽咪一天至少要補充2,000c.c.以上的水分，生理系統才能正常運作、維持平衡。

NO！憋尿

如果孕媽咪經常憋尿或水分攝取不足，會提升泌尿道遭受感染的機率！

NO！熬夜

長期處在高壓、緊張的狀態下，很容易危害自己的健康，建議預留休息的時間，避免過勞喔！

玩BINGO拿好禮

即日起至11/30止，截圖分享媽咪們的BINGO測驗圖，就有機會獲得百洛護膚油125ml禮盒

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【完整內容請見2021年11月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

相關新聞

白家綺：若他不是這麼好的爸爸 我打死都不要再生 吳東諺讓她勇敢生四寶婚後不忘製造浪漫

由《夜市人生》中丁珮琪一角打開知名度，陸續出演《風水世家》、《嫁妝》、《我的老師叫小賀》等知名電視劇的八點檔女神白家綺，近年來，更在主持領域大放異彩，也將觸角延伸至電影，不僅演藝事業得意，今年，還晉升為地表最辣四寶媽。和同為演員的老公吳東諺結婚後，陸續迎來兩個可愛的孩子，肚臍與朵拉，促成了一個「好」字。這對藝人夫婦，在鏡頭前的恩愛模樣大膽、直接，私下更是甜蜜的不得了，兩人在育兒路上相互扶持，並成為彼此生命中最大的支持與力量。

盤點孕期常見的痛 你集滿了幾種？提醒：持續疼痛影響到無法正常作息時建議儘速就醫

要當媽媽真的不容易！首先，隨著體內荷爾蒙與身型的改變，讓孕媽咪必須面臨種種的不適，其中，有一種不適叫做「痛」，而痛的來源又遍布全身各處，沒有懷孕過，還真的很難想像怎能同時匯聚這麼多種痛感於一身？或許就是因為歷經了多種疼痛的考驗，才能練就出「為母則強」的堅韌吧！

孕媽咪一次知曉 孕期好壞習慣大公開 六大禁忌是真是假？

懷孕後，很多孕媽咪都會聽到身邊的人提醒，懷孕時最好不要做什麼事，飲食、生活要如何注意，究竟懷孕禁忌到底要不要遵守？會不會對肚子裡的寶寶不好呢？孕媽咪一次知曉，孕期好壞習慣大公開，六大禁忌疑問大解密

規劃生產計畫書 從3階段8項目著手 孕媽咪也能表達對生產的期待

生產計畫書的內容因人而異，有些產婦依照醫療院所提供的制式表格填寫，也有些自行擬定，但無論如何都需對生產流程有初步了解，陳鈺萍醫師建議，撰寫計畫生產計畫書前，可先思考待產、生產及產後等3階段，由以下8項目著手，也可再依照個人需求做增減。

小孩鬧脾氣不見得是「不喜歡」 可能是「做不到」！孩子輕易放棄恐衍生問題

不要急著幫孩子的不喜歡找理由！孩子的不喜歡也許不是真的，可能只是擔心自己做不好的藉口，家長可透過了解問題、鼓勵、討論與分享等方法，增加孩子的學習意願。

只有爸媽有資格決定教育風格！自然系或傳統系父母 都有讓孩子優秀的方法

不管你是自然系或傳統系父母，都是最好、最對的父母。教育沒有公式，唯一的條件是愛，只要爸媽和小孩都能接受，就是最適合的親子互動方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。