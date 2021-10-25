胎兒發育到哪？什麼時候會呼吸？孕程40週胎兒成長全紀錄

【文／Tiffany 採訪諮詢／國泰綜合醫院暨內湖國泰診所婦產科主治醫師陳怡潔．臺安醫院婦產部主任林珮瑩 圖／Shutterstock】

對孕婦來說，長達280天的孕程就像是一趟奇妙的旅程，隨著胎兒不同週數的發展，孕婦同時承受不同程度的不適。此次特別企劃，將孕程分為8個階段，針對胎兒的發展一一說明，助各位孕媽咪順利度過孕期，並留下美好的記憶。

0～12週．確認是否懷孕、著床位置

當卵子與精子在輸卵管相遇，結合成為受精卵，被送到子宮的時間是在妊娠第2週以後、4週以前，女性都不太會察覺懷孕，約到了妊娠第5週時，可從尿液或血液中，驗出HCG（人類絨毛膜促性腺激素）指數，多數人也會有懷孕的自覺，進而至婦產科進行檢查。

婦產科醫師會透過超音波確認胎兒的各種狀況，妊娠第5週確認胚胎著床位置，排除子宮外孕的可能性，同時確認妊娠囊的存在，大小約6mm左右；第6週時就能看到胚胎，國泰綜合醫院暨內湖國泰診所婦產科主治醫師陳怡潔表示，這階段是胎兒腦部、心臟等重要器官發育的關鍵期，其他各器官、骨骼、肌肉等也會在這時開始發展，孕媽咪在用藥上須特別留意，以免對胎兒造成不良影響。

第7週時，孕媽咪能從超音波上觀察到胎兒正在跳動的小小心臟，速度約成人的兩倍，每分鐘約150次；來到孕期第8週，醫師會測量胎兒頭部到臀部的長度，以判斷更正確的懷孕週數；第9週時，胎兒的生殖器官開始形成，但因為還太小，尚無法得知胎兒的性別。順利領取孕媽咪手冊後，就能開始進行各項產前檢查。

13～16週．骨骼、神經系統逐漸發展完成

13週左右，胎兒不只會長出手指，手指前端還會有小小的指甲；神經系統漸漸發達，會有手掌揮舞的動作出現，腳也會踢來踢去，而嘴巴的肌肉逐漸成熟，胎兒偶爾會出現吸手指的動作，為未來出生後的吸奶做好準備。

陳怡潔醫師表示，14週的胎兒骨骼已發育完全，透過超音波可看到每個骨骼，胎兒的外觀輪廓越來越明顯；基本上，到了15週，胎兒的各項器官都已形成，接著會開始長臉上的胎毛及頭髮。

17～20週．可看出性別

16～17週的胎兒，成長十分快速，根據胎兒不同的生長狀況，體重大約會增加1.5～2倍，皮膚的厚度會增加，累積皮下脂肪，能不再依賴孕媽咪，靠自己控制自身體溫。在孕期19週，生殖器官基本發育完成，透過超音波能準確看到胎兒的性別，以女胎兒為例，除了外生殖器，子宮、卵巢、輸卵管等皆已成形。

21～24週．練習呼吸、吞嚥動作

這個階段的胎兒，體重約在500～800公克，身長約16～35公分，越來越能看清楚胎兒的長相，手腳、身體都會變長，讓不少爸媽相當期待從超音波看到孩子的模樣！胎兒會開始在羊水中練習呼吸，因為吸入羊水比吸空氣還要費力氣，透過在子宮內的練習，能讓胎兒的肌肉變得更發達。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

25～28週．對外界聲音有反應

25～26週的胎兒，身長約為小黃瓜的長度，會開始出現反射動作，臺安醫院婦產部主任林珮瑩提到，胎兒對於肚皮外的世界更有反應，聽到較大的聲音時，孕媽咪會明顯感覺到胎兒在動。

成長至27週，肺部持續變成熟，肺泡會從第一類肺部細胞，轉為第二類肺部細胞，倘若早產，胎兒將會有9成以上的存活率，發育狀況良好；第28週，孕媽咪能從超音波觀察到胎兒的眼睛一開一合，就像是在眨眼，這時的大小約像是白花椰菜，體重約1公斤左右。

29～32週．呼吸運動為健康指標

29週的胎兒，骨骼多數已成形，只是硬度不夠，之後會再更加茁壯。「30週的胎兒，不只會眨眨眼，眼睛會微微張開，但因為羊水是鹹的，張開的時間不會太久。」林珮瑩醫師說明，這是眼皮運動變得更熟練的表現，而胎兒的造血功能增加，可從骨髓中偵測到紅血球的存在。

33～36週．確認胎位是否朝下

31～33週的胎兒，能夠偵測到光線，從超音波仔細觀察，能看到瞳孔一開一關、收縮等現象。33週左右的胎兒，身上會有胎毛的生成，林珮瑩醫師表示，胎毛的功能主要是讓胎脂留在胎兒的身上，能避免胎兒長時間泡在鹹鹹的羊水中，造成皺皺的皮膚或是脫皮。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

37～40週．發育持續進行中

胎兒的發育是持續進行的，即便胎兒出生，直到2歲前，都是胎兒腦部發育的黃金期。在36週之後，消化系統已經成熟，原先生長好的器官也開始運作，呼吸狀況沒問題，皮下脂肪和肌肉都長得完整，多數胎兒會在這階段誕生，出生後能夠保持自身體溫，排便也不成問題。