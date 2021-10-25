幼兒園跟國小差距大 小一新生入學一個月容易出現的4大學習問題！

【文／蘇文清】

小一開學一個月後，新生最常面臨的4大學習狀況，建議家長可善用日常生活活動，提升孩子的學習能力。

1.家長認為孩子不專心．上課容易分心

假如孩子的肌肉耐力不好，姿勢穩定度也不佳，又容易躁動不安，在座位上就容易表現出坐沒坐相、身體東扭西歪、坐立難安的表現，當孩子的身體動作遲遲無法穩定，就會直接影響上課的品質與持續度，老師上課的內容，孩子自然也就有一搭、沒一搭的在聽，最後就演變成什麼都聽不懂，呈現放空的狀態。

日常生活，您可以從體適能的運動項目練習起，例如：

．登山健走，不需要爬很高的山，只要長距離的行走，就能慢慢促進持續度的發展。

．腳踏車，不需要騎得有多快，只要騎得慢、騎著久，就能慢慢增加肌肉耐力的表現。

．游泳，不需要游得有多好，只要能持續游完要求的距離，就能慢慢強化專注力的展現。

2.家長認為孩子不用心．作業常寫不好

假如孩子的抄寫技巧不好，就容易對文字的位置出現混淆，產生不知該從何抄寫起的慌亂表現；或是對文字無法明確辨識與記憶，造成反覆寫錯的挫折情緒；又或者是握筆與運筆的技巧不佳，使得書寫速度太慢，越寫越沒耐心，越寫越沒自信，最後直接炸開來的拒絕態度。

日常生活，您可以從具有手部操作的益智遊戲練習起，例如：

．拼圖，不要求多少片數，只著重找尋策略，就能慢慢促進空間概念的發展。

．繪畫，不要求圖畫好壞，只著重構圖過程，就能慢慢增加邏輯思考的表現。

．積木，不要求作品結果，只著重創作經過，就能慢慢強化手部操作的展現。

3.家長認為孩子個性差．在校常發生衝突

假如孩子缺乏適當的遊戲技巧，在遊戲中就容易挫折，出現拒絕或破壞行為，也會因為缺乏溝通表達技巧，產生人際交往的阻礙，更會因為缺乏社會察覺與互助合作的表現，衍生人際互動的衝突，久了，其他小朋友就不想再與他遊玩，缺乏互動練習下，孩子的社會行為問題就只會越來越明顯。

日常生活，您可以從具有互動性質的討論課題練習起，例如：

．主題討論，不需要很深的議題，只要與生活有關，就能慢慢促進溝通表達的發展。

．故事分享，不需要冗長的情節，只要跟興趣有關，就能慢慢增加社會察覺的表現。

．合作任務，不需要複雜的技巧，只要能呈現分享概念，就能慢慢塑造社會行為的展現。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

4.家長認為孩子情緒壞．天天上演不同的戲碼

假如孩子遲遲無法適應國小的學習生活，就容易出現緊張、焦慮、無所適從、退縮、害怕的情緒反應，也會出現不當的行為表現，例如容易忘記、哭鬧、生氣、攻擊、故意、干擾、拒絕等，最後除了影響自我肯定與價值外，也會影響未來的心理人格發展。

日常生活，您可以透過生活的規劃安排練習起，例如：

．作息安排，不需要多麼謹慎的流程，只要具有動機執行，就能慢慢促進適應技巧的發展。

．幫忙家事，不需要複雜的作業項目，只要具有意願完成，就能慢慢增加管理能力的表現。

．出遊計畫，不需要多麼完美的規劃，只要具有企圖參與，就能慢慢增加計劃組織的展現。