要當職場媽媽or全職媽媽？吳品萱有感而發：工作家庭難兩全育兒路上更需支持與鼓勵

【文．圖／吳品萱】

要上班賺錢，還是全心全意帶小孩？這個萬年考題，我當了近六年的媽媽還是沒解出來。我猜想大多數人心中最理想的答案是兩者「兼顧」，當然家庭和事業兩得意更好，我身邊還真的會出現這種女超人。「國民女神」賈永婕、我的好朋友侍好珠寶創辦人兼名模侍懷鳳，兩人都是送完小孩上學後，開始忙工作、扛下整家公司，養了無數員工，回家還能燒一整桌好菜，順便盯小孩功課，重點是維持美貌身材，還跟老公甜蜜恩愛。

在生孩子之前，我的計畫是專心帶孩子到幼兒園畢業，至於之後要不要工作，就再慢慢規劃。是的，聽起來非常夢幻，不愧是雙魚座，有計畫等於沒計畫。生完孩子後，我有「玩票」性質接一些工作，但也都只是偶爾拍拍照、走走秀，當時家裡有保母和我媽照顧孩子，加上兄弟倆還很小，整天都在睡覺。抱著出來玩、賺點零用錢的心態，所以頭一兩年，工作和家庭，我自以為「兼顧」得很好。

接著，我面臨了離婚和媽媽過世，我對小孩的依賴越來越深。雖然還是會接一些活動，但開始無法享受工作，一出門就急著想回家，工作時也很容易不耐煩、焦慮。之後，我的保母離職，我跟孩子的生活更為緊密，彼此都更黏對方，於是從兩、三年前開始，工作漸漸停擺，我專心照顧兩個孩子成長。

成為媽媽．工作家庭難兩全

直到前一陣子，孩子開學後，我想著孩子們大一點了，我可以試試看開始工作。結果上工第一天就面臨好多問題：首先是我沒有「後援」，身邊沒有人可以幫我照顧孩子；再來是我們的工作不能戴口罩，人與人之間距離又近，我又想，萬一我確診要隔離，孩子該怎麼辦？

我想，這也是大多數人的問題，想「兼顧」但都沒辦法兩邊都做好，最後只能妥協，工作和家庭二選一。我身邊各種媽媽都有：扛下全家經濟支柱，從早到晚都在開會工作，只能犧牲陪伴小孩長大的「事業型」媽媽；專心照顧小孩，負責所有家務大小事，還要忍受老公和婆家冷言冷語的「阿信型」媽媽；工作到一半突然覺得會錯過孩子成長，毅然決然離職，重返家庭的「輪流型」媽媽；當然，也有不用賺錢也不用照顧小孩的「貴婦型」媽媽；至於文章開頭那種「女超人類型」的媽媽我就不想討論了，因為實在太不合理了。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

陪伴孩子親力親為．育兒路上更需支持與鼓勵

我覺得近年來不管是爸爸或媽媽，都比較傾向自己帶孩子，這是一件很棒的事，更多的人開始重視家庭和親情。我猜想大概是我們這一代爸媽的父母都很忙，很多都是由阿公阿嬤帶大，想要彌補當初童年的遺憾，對於孩子成長都儘量親力親為。

我自己當然希望能儘量陪他們，但要陪到什麼時候呢？上了小學，爸媽真的就會輕鬆許多嗎？青春期會不會面臨更多問題？坦白說，養育Mitch和Marty的責任都在我身上，我也怕一不小心把他們養歪掉啊！只是另一方面，我又有經濟壓力，希望能趁早多賺點錢，畢竟模特兒這一行也挺靠青春吃飯的，該怎麼平衡和取捨，就讓我們繼續看下去。

家家有本難念的經，不管做哪些選擇，最重要的是家人的支持與鼓勵。雖然我還在當媽媽的人生大海裡載浮載沉，不過，我已經算幸運的，更多的人是根本沒得選擇，希望大家都能在當家長的道路上，做出不會後悔的決定。