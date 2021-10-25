2021最佳人氣風格家庭票選結果出爐！5組KOL家庭的風格養成故事

【文／謝佩妤 採訪諮詢／雪拼女皇．Katy Ohana．林叨囝仔The Lins’ Kids．茜茜與人夫謙．飛天小柴克】

每個家庭都有屬於自己獨一無二的風格，今年9月《媽媽寶寶》再度舉辦風格家庭票選活動，以美食生活、親子穿搭、風格教養、影像音樂、療癒寶寶，邀請社群KOL家庭參與，最終得到4萬多網友票選出了前5名，要與讀者們分享他們的風格養成故事，我們也藉此期待著能激發更多父母與孩子間的溫馨互動、收穫樂趣與美好啟發。

【#美食生活】單親也能帶孩子過好生活、享受美食．雪拼女皇

今年榮登《媽媽寶寶》風格家庭票選第一名的部落客雪拼女皇（恩妮媽媽），是許多媽媽們眼中分享生活好物的最佳人氣王！滑開她的臉書、IG，映入眼簾的是各式生活用品、美食推薦，以及與女兒小恩妮的日常生活分享，清新優雅的風格，自然不造作，每篇貼文都流露出積極正向感，收穫好物之外，也讓人沉浸於兩人建構出的溫馨氛圍之中。

恩妮2歲時，恩妮媽媽離了婚，成為單親家庭，心中對孩子總有一份虧欠，於是以雙倍疼愛去彌補少了父愛的缺口，把孩子當朋友，不勉強她做不喜歡的事，雖然時常被他人貼上過於溺愛孩子的標籤，但恩妮媽媽認為，生活是自己在過，做自己、盡自己所能教導、陪伴孩子，不需刻意扮演他人眼中的模範媽媽，能和孩子間有滿滿的愛，是作為媽媽的她，最感到安慰與幸福的事。

【#親子穿搭】讓穿搭成為親子間的美好連結．Katy Ohana

「Ohana是夏威夷語中『家』的意思，Katy Ohana指的就是Katy的家」。史迪奇卡通中的一句台詞「ohana就是家」，深深烙印在Katy的腦海中，於是以此為名，打造獨樹一格的風格家庭，展開分享親子穿搭與家庭生活的旅程。

由一張張的穿搭記錄照片，不難看出Katy一家喜愛的色系，多以卡其色、棕色、墨綠等大地色為基調，樸實的素面上衣、寬鬆的下身，搭配相近色調的外套、罩衫，多層次穿搭，再戴上帽子、背上小包包配件，每一次的混搭都能調配出和諧感，不論是Katy帶著瓜妞或一家四口一起的畫面，彷彿都強烈地在向世界宣告著「我們是一家人」！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【#風格教養】獨特教養教岀獨立乖巧的孩子．林叨囝仔

孩子是上帝的恩典，牧師的一番話讓林叨爸媽決定婚後不避孕，「懷上幾個就生幾個」，已有五個可愛的孩子的他們，即將迎來六寶，雖然生養孩子不容易，但林叨爸媽十多年來照顧孩子未曾假手他人，個個手把手帶大，不僅享受帶孩子的過程，也帶出許多感想。

平時，讓孩子們在不危及生命安全的範圍內，多方嘗試各項事物，林叨囝仔不只生活技能滿分，會自行準備早餐、摺衣服，也擁有多項才藝，音樂、畫畫、烹飪、裁縫、跆拳，樣樣表現可圈可點；在學業上，沒有依循常規的升學管道，讓孩子大部分時間在家自學，偶爾到校參加球隊，培養團隊精神，也讓孩子更有餘裕去摸索與學習，以不強迫學習的方式，孩子更能享受學習過程。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【#影像音樂】樂於做爸媽的育兒好朋友．茜茜與人夫謙

一手抱著出生不久的三寶星星，一邊對著鏡頭大方分享育兒經，有時，也加入大寶屁寶與二寶秦秦在一旁玩耍的溫馨畫面，影片裡的一家人總是認真、溫暖。茜茜與人夫謙經歷三個孩子的出生與成長，親自帶孩子帶出了許多心得，也透過文字與影像分享，讓許多爸媽受用無窮。

雖然撰寫文稿、拍攝影片等部落客的工作相當忙碌，但茜茜與人夫謙兩人也會透過聊天來了解彼此在孩子教養方面的看法，平時兼顧工作與育兒，兩人會互相cover，當孩子有狀況時，也養成從不讓事情過了就過，會藉由討論來找到方法的習慣，因此，在茜茜家有許多應對孩子狀況的小撇步，兩人藉此積累了不少經驗，能於影片中侃侃而談。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【#療癒寶寶】萌娃上陣！他人眼中的療癒寶寶．飛天小柴克

一篇泡母乳浴的貼文，引起許多網友的關注，也意外接到廠商邀約而漸漸累積起粉絲數，因為一雙圓圓大眼，深邃的雙眼皮搭上呆萌表情，讓人忍不住多看好幾眼，他是擁有超高人氣的療癒寶寶──飛天小柴克。

柴克媽媽小詩笑著說：「起初只是想在個人IG及臉書分享圖文，因朋友建議，才創建了另一個帳號來記錄寶寶生活，沒想到居然得到許多網友們的喜愛與支持，想想覺得很慶幸。」

看著小柴克如同小海綿般，快速吸收新知，1歲多的他不斷進化，每當他解鎖一項技能時，小詩的成就感油然而生，她形容，回想起來，甚至有想哭的感覺，看著孩子用自己微小的力量在努力成長，當下，真的有股不可言喻的感動。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)