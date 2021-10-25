二伯創業背後藏洋蔥：希望有一天 我可以支持阿嘎隨心所欲地拍片

【文／盧安 攝影／宋子凡 梳化／ㄚ頭 造型／Kathy Hsu 採訪執行／黃煜嵐】

幾乎是一年就會與蔡阿嘎一家見一次面的《媽媽寶寶》，這回又邀請到阿嘎二伯一家拍封面囉！上回看到波能，還要爸媽扶著頸子才能坐起，這回卻能夠自己走得穩穩地，開心時還會拍手跳舞呢！

而短短一年間，二伯的人生也有了些許變化──她不只是阿嘎的老婆，桃貴、波能的媽媽，還創立了個人品牌haha baby。把一家人的最愛都藏在設計裡。

除了嘎嫂，二伯開始追尋自我

其實二伯是直到這一兩年，才有時間沉澱下來，思考除了嘎嫂角色外，她想要追尋的自我是什麼？她還想要多做一點什麼？

「剛回來時，我先花了一年適應生活，沒多久就結婚、懷孕，我的角色一直在變化，一切都來得太快了！我一直在適應每個不同的身分，來不及停下來，咀嚼我的思緒，細想這些事情。直到去年看到我弟開了飲料店，我才想：對耶，我一直想開店。」

她想到自己對手作一直很有興趣。因為她的阿嬤、媽媽、阿姨都會做衣服！從小，在雜誌上看到喜歡的衣服，阿嬤就會幫她做出來，還可以指定花色和版型！而有了孩子之後，她也開始幫孩子手作衣服。因此，第一個個人品牌haha baby，就從服裝出發！而品牌的靈感，就來自他們的幸福日常。

「除了有跟<兒子的第一堂動物課>延伸出來的動物主題，還有我們家喜歡吃的食物：雞肉飯、小籠包、珍珠奶茶啊……」這些手繪感圖案，呈現出他們一家的歡樂餐桌日常。

阿嘎：愛就是把黑掉的菜吃光光！

而不論在餐桌上、在生活中，阿嘎都是一個全心支持二伯的男人。

阿嘎：「二伯剛結婚的時候，那個廚藝真的是……厲害！空心菜可以炒到黑，我想說：這什麼菜？怎麼那麼黑，連那個蒜頭也可以炒到黑掉！但就算她菜炒到黑掉、蛋炒得乾巴巴，我一樣都吃光。」他帶著微笑邀功地看向二伯，而二伯則是給他一記衛生眼，說：「那是剛結婚的時候吧！」小倆口打打鬧鬧，但是好感情不言可喻。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

阿嘎支持二伯活出自我，甘當背後的男人

在生活中也是如此，雖然剛結婚時，嘎嫂就像是阿嘎衍生出來的角色，然而，阿嘎其實一直在用自己的方式，默默地支持著二伯活出自我。

二伯：「品牌成立初期，工作室人手不足，事情真的很多、很忙。但一回到家，我看到阿嘎把家裡都整理好，衣服洗好曬好，家裡乾乾淨淨的，小朋友也顧得好好的。我就想：很好，那我可以去沙發耍廢了！」

而一旁看著二伯漸漸成長的阿嘎，心底也為她高興。「之前，二伯的生活多是為了支持我、為了照顧小朋友。現在，她有了自己的夢想，就換我支持她。我也很開心。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

二伯：「有了自己的品牌，開始追夢之後，我的心裡反而覺得踏實很多。不過最近也常有人問我，品牌希望可以做到什麼地步？」二伯歪著頭，沉吟一會兒。「也許，就是品牌賺的錢，足以支撐這個家，支撐工作室，我希望我能有能力，讓阿嘎隨心所欲地去拍自己想拍的東西！」

阿嘎聽到二伯的夢想，瞪大眼睛開心地說：「WOW，你要養我喔！」他也笑著說出心目中勾勒的夢想藍圖：「我希望二伯的品牌愈做愈成功啊！以後我就可以在家做家事，當個家庭主夫，練習煮飯，接小朋友下課。等二伯回家，就披著圍裙說：『下班了，來吃飯囉！』」阿嘎二伯一家，現在不僅有共同目標，也有各自的追求。在他們身上，我們看到夫妻希望彼此更好，而產生的幸福默契。

教養小孩要有一致SOP，阿嘎被桃貴叫「去罰站」！

現在，要拍片、又有新創品牌的二伯更忙了！但還好，阿嘎和二伯的工作與生活型態多是在家工作，讓他們有更多的時間可以兼顧孩子。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

但人多不會造成教養困難嗎？

「大家會有一樣的標準啊。我跟二伯會在小孩成長的各階段，討論出教養一致的作法。比如桃貴打阿波，就是要罰站，其他人都不能插手，大家都照著這個SOP原則。」

誰都不能例外！像是昨天阿嘎跟孩子玩，不小心打到桃貴，孩子就說：「爸爸就去罰站！」阿嘎也摸摸鼻子，去牆壁那兒乖乖站好。「罰站很無聊啊！站五分鐘之後，二伯才說：『時間到了，好了，你可以動了！』我才知道罰站真的很痛苦。但我們家就是要遵守這個一致，就算大人也不例外。」