家有討厭吃飯的小孩怎麼辦？吳品萱克服教養路上的挫折和孩子一起找方法

【文．圖／吳品萱】

在生小孩之前，我很難想像世界上有討厭吃飯的小孩。自己很能吃，幼稚園大班可以吃二十顆水餃，下午茶還要再吃一大碗湯麵，一路頭好壯壯到小學畢業。之後，還因為實在太愛吃了，只好一路都過著減肥人生。總而言之，我根本不覺得世界上有不愛吃東西的人存在。

從哥哥Mitch吃副食品開始，不，應該說是從喝母奶開始，食量就一直比弟弟Marty小。不過，我總是不以為意，身為一個現代的父母，知道每個小孩都不一樣，不要拿來比較。孩子基因不同，生長曲線當然也不同，吃多吃少不重要，營養夠就好。

哥哥不愛吃飯．威脅利誘也無效

在Mitch和Marty小時候，有請保母照顧三餐；再長大一點，有學校盯著他們的早、午餐，對他們的飲食，我並沒有非常上心。而這次疫情，是我第一次自己照顧他們三餐。一開始，我很隨興，讓他們想吃什麼就吃什麼、愛吃多少就吃多少，但兩個月過去，弟弟Marty越變越大隻，哥哥則越來越瘦。兩個孩子身型上的巨大落差，讓我開始質疑自己，順其自然到底對不對？如果我一直顧好哥哥三餐，他會不會長得比現在稍微壯一點？

於是我開始「逼」哥哥吃飯，除了營養均衡，還規定一定的「量」，然後我們就掉進每天為了吃飯而不開心的漩渦裡。哥哥一頓飯往往要吃上一兩個小時，起初，我陪著他吃，但看著他一小時就吃一口兩口，我也沒耐心了。從慢慢陪他吃、好好溝通、讓他一個人專心自己吃、一口一口餵，最後威脅利誘、生氣罵人，各種方法都試過，但通通都沒用。最狠的一次，是他不肯吃飯，因此，我把他留給臨托保母，自己帶弟弟去兒童新樂園玩。

換個方法嘗試．約定不再為吃飯吵架

最後一次「逼他吃飯」，是我又撂下狠話「一個小時吃不完，我就帶弟弟出去，你自己在家慢慢吃」。但Mitch還是吃得很慢，他就坐在餐桌前，一口嚼了十幾二十分鐘都吞不下去，四十分鐘過去，半碗都還吃不完。我崩潰了，我開始吼他，我就是覺得他是故意的。哥哥默默掉著眼淚，一邊點頭，一邊加快咀嚼著嘴裡的飯。我很生氣，他很委屈。一個小時過去，我直接帶弟弟出門。

一出門，我就後悔了，其實我一點也不想把他留在家，於是我假裝東西忘了拿，再回家找Mitch。他還是坐在餐桌前，碗裡一樣是半碗飯。我緩了緩情緒，問他是不是很想跟我們出門，他很冷靜、很認真看著我說：「我真的很想跟你們出門，上次你們丟下我，自己去兒童新樂園，我心都碎了。我很努力在吃了，請你相信我，我一定會吃完，只是需要多一點時間，你可以等我嗎？」

聽完Mitch一番話，我突然驚醒，我為什麼要這樣逼小孩？每天開開心心吃飯多好，為什麼要把吃飯氣氛搞這麼差？更何況要是有人兇巴巴、每天規定我要吃什麼、吃多少，我也會不想吃。重點是他也很想做好，我也看到他努力嘗試了不是嗎？他一直想辦法跟我溝通，而我卻只為了他幾分鐘可以吃完飯而不斷生氣。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

最後，我們決定換個方法，一起找營養價值高的食物，滴雞精、小安素、牛排等，加上他很喜歡吃海苔包飯，我們就幾乎餐餐海苔包飯，接連幾天都吃得不錯，最近也稍微長點肉了，我們也一起約定，不要再為了吃飯的事吵架。

教養的路上不會越來越順遂，只會不停遇到新的問題，不斷和孩子溝通討論、一起成長，孩子會是我們教養路上最好的老師。