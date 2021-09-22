不是站在孩子面前的人請尊重主要照顧者 堵住教養正義魔人的嘴 父母用3句話反擊

【文／蘇文清】

教養沒有萬用公式，不是誰誰誰說的就是對的！不是站在孩子面前的人，請給予主要照顧者多一點時間與空間，以及多一點尊重與肯定。

奧運結束之後，我國羽球好手戴資穎因為某位網路民眾的指責，霸氣回應一句話：「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝。」

碰到教養正義魔人．爸媽好崩潰

看完事件的因果脈絡後，對小戴說的這一句話很有感，也非常的欣賞，於是自己將這句話稍微做個修改，發到社群網路上，同樣獲得許多家長與我一樣的感受。

「站在孩子面前的是我，覺得我教得不好，可以不要看我怎麼教，謝謝。」

父母需要學會的反擊話術

教養沒有萬用公式，也沒有所謂哪一種方法就是絕對有效，截至目前為主，全世界還沒有哪一項研究可以完全證實哪一種教養方式就是正確的，所以不要把您自以為的方式硬套用在別人身上，也不要緊抓著自己信奉的教養教條就認為別人也要跟著遵從，因為您的方式不見得就是對的！

有時遇到這些專家，很想這麼跟他們說：

1.每位孩子的個性都不一樣，衍生的教養方式就要因孩子而有所改變

每位孩子都有專屬的氣質，氣質指的是一個人獨特的行為、動機和反應方式，因此塑造出每位孩子的個性也不相同，因應的教養策略自然也就會不一樣。

所以，您不能用當下自己看到的某個事件點，就自行決定孩子的個性，衍生的行為應該要怎麼教，而忽略孩子日常的生活表現，使得孩子的行為被誤解，導致後續的教養方向出現偏差。

2.每個家庭的狀況都不一樣，衍生的教養內容就要因家庭而有所調整

每個家庭的成員組成、社經地位、環境結構、宗教信仰都不一樣，因此塑造出每個家庭的教養觀念也不相同，執行的教養方式自然也就會不一樣。

所以，您不能用自以為是的觀點去斷定每一個家庭的狀況，認為他們應該要這麼教孩子，而忽略家庭中原本的規則與平衡，使得家庭失去了準則，導致後續不必要的教養衝突發生。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

3.每位主要照顧者的成長背景都不一樣，衍生的教養技巧就要因背景而有所修改

每位主要照顧者的成長經歷、教育程度、思考模式、工作性質都不一樣，因此塑造出來的教養信念就不相同，採取的教養態度自然也就會不一樣。

所以，您不能用自己主觀的經驗或是教育信仰，要求其他主要照顧者也要跟著這麼做，而忽略親子之間長期熟悉的互動方式，造成主要照顧者無所適從，或是做法被誤解，導致後續更多的教養矛盾產生。