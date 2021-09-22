「再不剖就來不及了！到時要救媽媽還是救小孩？｣ 子癇前症媽媽心有餘悸的產前產後21天

【文／盧安】

儘管該做的檢查都做了，艾波還是因為子癲前症而提前生下了孩子。高危險姙娠的警訊，媽媽們必須細心留意與勇敢面對。

在產檯上生下小孩後，媽媽最期待的，就是第一眼看到出生的孩子，把它放在胸脯上，享受第一次的親密時光了！但是對於高危險姙娠早產的媽媽艾波來說，這卻是一個不簡單的心願。

懷孕時，該做的產檢她都做了：唐氏症、頸部透明帶、子癲前症檢查、早產風險評估……通通都是低風險，彼時她沉浸在懷孕的喜悅中，即使有種種線索，林艾波都還是樂觀地認為，孩子會在肚子裡順利長大，不覺得自己會早產。

但是在懷孕32周左右，她夜晚睡眠愈來愈不舒服，再過一周，血壓竟然飆到了160多。

有一天洗澡出來，她頭暈到幾乎倒地：「我的血壓一直降下不來，大約在170-180左右，趕忙去掛急診，當時我的血壓到了190。驗尿竟然出現尿蛋白！

原來，是因為懷孕賀爾蒙變化非常快，腎臟受到攻擊。醫生告訴她：現在立刻要生！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

再不剖，就來不及了！

這時值班醫師診斷為「嚴重子癲前症」表示必須立刻剖腹且必須立即轉診到長庚， 艾波當下聽到醫師如此宣布，嚇到全身不斷顫抖。「我不是只是來急診室降血壓嗎？怎麼就要生了？！寶寶還這麼小，生出來健康嗎？｣

連待產包都沒有帶的她，就在這一頭霧水之中，被醫師開了轉診單，要他們以最快速度抵達長庚。醫師說她已經在癲癇得邊緣了，一旦發生癲癇，孕婦和寶寶都會缺氧！

降血壓藥，吃了一顆又一顆，再打上抗癲癇的藥（硫化鎂），在這麼多用藥之下，艾波開始產生副作用，全身發熱、昏昏沉沉，眼睛幾乎快要睜不開，睡一覺起來，她的血壓稍微回穩到160左右，護士終於把硫化美劑量調低，同時把握時間把三劑肺泡針打完。醫師安排她晚上開刀剖腹，因為若不這麼做，風險就會一直存在。

捨不得孩子未足月生產的艾波，一直不放棄地問醫師：「難道不可以安胎嗎？｣最後醫師語重心長地說：「如果腎臟、肝臟、心臟受到攻擊而衰竭，到時電視上的情節就會上演：你要救媽媽還是救小孩？｣

意識到情況的嚴重性，艾波只好簽下手術同意書。之後便被迅速推進手術室，連再見都來不及說。

哭著進行剖腹手術

進入手術室下半身麻醉後，不知道是手術室太冰冷，還是太過緊張，艾波全身不停的顫抖，感受著醫師的手在肚皮裏頭拉扯著，隱約中，她感覺整個手術室的氛圍不太對勁，肚皮的拉扯感也更劇烈了，麻醉師讓艾波全身麻醉。不知道時間過了多久，模模糊糊地，她在睡眠中聽到嬰兒的哭聲。

「我記得我很奮力地想要張開眼睛看一眼，但張不開，再試圖用力地抬起頭，但頭好暈、好想吐。當時，我就像醉漢一樣在手術室裡吵鬧，喊著：『我的寶寶還好嗎？我要看一眼！』小兒科醫生把Mumu抱到我臉旁邊，但當時我麻醉未退，雙眼也一直對不到焦，內心的各種情緒跟激動，讓我再也壓抑不住淚水，一路哭到傷口縫合完成，推出手術室。｣

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

母奶是唯一的連結，母愛力量大

因為疫情，再加上早產，孩子出生後身上插管待在保溫箱，第21天，林艾波才有機會看到寶寶。

「那段時間真的很難熬！因為生產後錯過啟動身體哺乳機制的黃金時間，所以剛開始，我的母奶非常少。但即使一天只能硬擠出15CC.，我還是堅持擠奶，送到加護病房外，因為那份母奶是我跟她唯一連結。擠奶時我抱著一個信念：寶寶喝了這母奶，身體會更好。我一邊擠著一邊很瓊瑤式地喊話：『你要加油！』｣

「現在回想還是心有餘悸。還好一切都走過來了，現在能真真實實的把Mumu抱在手上，抱在懷裡才是最踏實的幸福。｣

她也提醒有高危險姙娠風險的媽咪：「懷孕的過程真的要提高敏感度，不能全仰賴過往的檢查結果，身體給的訊號才是最真實的警告。｣

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)