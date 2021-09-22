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我是妊娠高危險群嗎？認識8種高危險妊娠 及早預防、降低風險

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／李柔萱　採訪諮詢／茂盛醫院婦產科主任廖敬慈．台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和】

高齡懷孕不僅因卵巢機能下降，受孕更加不容易，懷孕後也須承擔更多併發症風險。隨著現代女性的婚育年齡逐年上升，高危險妊娠的比例也跟著提高，但除了年齡外，還有許多母體結構及胎兒的異常與疾病，都可能對母胎健康造成影響。提早認知到自身潛藏高危險妊娠因子，也有助採取預防措施，降低孕產風險。

在懷孕期間，若母體或胎兒存在不利於懷胎及生產，以至於對健康產生影響的情況，都屬於「高危險妊娠」，當中又涵蓋母體本身已有的疾病、懷孕後產生的併發症，以及胎兒發育相關的因素，以下幾項皆為較常見的高危險妊娠情況：

先天性心臟病

懷孕後，母體為了同時供給胎兒足夠的血液和養分，血液量會增加，心跳速率也增加了10～20%，整體來說，心臟的輸出功率將提升50%左右，對於患有先天性心臟病的婦女來說，更是一大負擔。

慢性病

原本就患有糖尿病、高血壓或甲狀腺功能異常等慢性病的婦女，最好先將病情控制在穩定的狀況情況，再考慮懷孕，孕期也應配合醫師追蹤各項數值，以防止影響母胎健康。

子宮頸過短．閉鎖不全

子宮頸長短與胎兒安全息息相關，一般來說，懷孕24週後，若子宮頸長度小於2.5公分即屬於過短，可能增加胎兒早產機率，測量子宮頸長度以經陰道超音波檢查最為準確。造成子宮頸過短的原因，包含早期子宮收縮、發炎或細菌感染等，或子宮頸本身潛在功能較弱的問題。子宮頸過短的媽咪，還要注意是否出現「子宮頸閉鎖不全」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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子癇前症

孕婦在懷孕20週後出現高血壓（指收縮壓大於等於140 mmHg，或舒張壓大於等於90 mmHg），或是於懷孕過程中被診斷出高血壓，但在產後8～12週便恢復正常，稱之為「妊娠高血壓」。若妊娠高血壓合併有蛋白尿，則會診斷為「子癇前症」，而子癇前症再加上全身性抽搐症狀的話，即為「子癇症」。三者對母胎造成的風險有程度上的差別。

妊娠糖尿病

今年7月開始，每位孕婦都享有一次國健署補助的妊娠糖尿病篩檢（葡萄糖耐受測試），此項篩檢一般在懷孕24～28週之間進行，做法是在禁食8小時後，先抽一次血，再喝下75克葡萄糖水，接著在喝完糖水後的1小時、2小時各抽一次血來檢驗血糖值，三項數值中只要有一項超標，即診斷為妊娠糖尿病。

前置胎盤

胎盤是提供胎兒血液、氧氣的構造，一般陰道分娩的順序是子宮頸全開，寶寶產出後胎盤才脫落，而前置胎盤的危險在於，胎盤著床的位置覆蓋了子宮頸內口，因此必須將胎盤破壞，胎兒才出得來，但如此一來，胎兒就面臨缺血缺氧的危險，甚至在出生前死亡，因此胎盤前置的孕婦須採取剖腹生產。

胎兒生長異常

胎兒生長異常的狀況，可大略分成過大或過小兩類，當中的判斷依據為「胎兒估計體重」。舉例來說，胎兒估計體重為相對應週數的第90個百分位以上，即定義為過大，超過4,000克，又稱之為「巨嬰」；相反地，估計體重為相對應週數的第10百分位以下，則為過小，或稱「胎兒生長遲滯」。

多胞胎

多胞胎的案例中，又以雙胞胎為多數。出現兩個以上多胞胎的狀況，大部分都是經由人工生殖科技，一次植入多個胚胎所致。針對試管嬰兒植入的胚胎數，歐美國家已有明確規範一次只能植入1顆，而台灣目前規定為4顆以下，因此產生多胞胎的機率相對比歐美國家更高一些。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2021年09月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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