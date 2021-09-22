你以為頭過身就過但肩難產卻是頭過身不過 無法預測卻又危急 需要團隊合作化解危機

【文／李藹芬 採訪諮詢／三軍總醫院婦產部主任張芳維 圖／Shutterstock】

產檯上，順產的過程大概都差不多，若是碰到難產，則各有各的狀況！在自然產的產程中，萬一發生肩難產，瞬間啟動「步步驚心」的模式，不只考驗接生醫師的判斷力，更考驗團隊的合作默契。肩難產的發生無法預防，但孕媽咪能做的就是管理好體重，避免身懷巨嬰而增加生產風險。

有一種難產叫「肩難產」，三軍總醫院婦產部主任張芳維表示，「胎兒的胎頭已出了產道，但肩膀卻卡在恥骨聯合的下緣而無法順利娩出，即稱為『肩難產』」。大部分的狀況是前肩卡住，少部分則是前後肩都卡住。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

臨床處置需要團隊合作

張芳維醫師指出，「一旦發生，必須立即處理，否則將對胎兒及媽媽造成危險，這時需要團隊合作，除了主治醫師繼續守住原來的位置，更仰賴助手幫忙改變產婦的姿勢」，包括：將母體兩邊的大腿向腹部方向彎曲45度，使藨骨隆起變平，讓產道變寬，增加骨盆腔的出口，合併適度的會陰切開；或在產婦的恥骨上施壓，以減小胎兒的肩寛，同時，對胎頭施以正常向下壓力，好讓胎兒肩膀通過；也可能試著以旋轉方式改變胎兒的姿勢，好讓肩膀不被卡住。

當以上方式都無效時，可能的做法還有折斷胎兒的鎖骨或恥骨聯合，甚至把胎頭推回產道，並進行緊急剖腹生產。

他補充，在應變得宜的狀況下，順利將寶寶拉出後，將面臨寶寶的手部功能可能受到不同程度的傷害，最常見的併發症是臂神經叢損傷，以及鎖骨與肱骨的骨折，慶幸的是，多數預後狀況還不錯。

最麻煩的狀況就是胎兒拉不出，也推不回，還有臍帶又剛好卡在肩膀處，若臍帶受到擠壓時間過長，阻斷臍帶的血流而不能再繼續供應氧氣，將發生胎兒缺氧的危險，可能因此造成永久性傷害。

肩難產無法預測．生了才知道

張芳維醫師指出，肩難產的發生無法預測，總是要生了才知道，「臨床觀察，容易發生在經產婦身上，還有體重較大的胎兒娩出速度太快時，也容易發生肩難產，因為產道是一個伸縮性極強的器官，在分娩的過程中，藉由規則宮縮，造成子宮頸慢慢變軟、變短、變薄，然後擴張打開，得以讓胎兒緩緩經過而娩出，如果胎兒急著出來，但產道的空間還不足讓胎兒容身，就很容易發生胎頭過了，肩膀卻卡住的狀況」。

雖然體重超過4,000公克的胎兒發生機率比較高，卻不代表體重輕的胎兒就不容易發生肩難產，實際上，4,000公克以下的寶寶才更難預測發生機率，「問題就出在胎頭與骨盆腔是否對稱」。骨盆腔小，但胎兒不大、胎頭也不大的話，要順產不難；反之，若胎兒大、胎頭也大的話，對於骨盆腔較小的產婦來說，自然產將會面臨嚴峻的挑戰。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

產程不順是前兆

肩難產的發生固然無法預測，「不過，可從產程不順的狀況提高警覺」。張芳維醫師表示，產程有一定的進展，一般而言，從子宮頸開4公分到10公分的「活動期」，就子宮頸擴張速度來看，若初產婦的每小時未達1.2公分，或經產婦每小時未達1.5公分，連續觀察超過兩小時，進展速度偏離標準產程時，即被定義為「產程遲滯」，他指出，「大約從開6公分以後的速度來看，可預估再來的產程是否順利」。

子宮頸全開後，初產婦的胎頭每小時下降小於1公分，經產婦小於2公分，也屬於「產程遲滯」，「有可能是胎兒體重較重、胎頭較大，也可能是骨盆腔狹窄，導致不易下降。確定是胎頭與骨盆腔不對稱時，即可予以剖腹產，避免肩難產的發生」。