1歲前寶寶的成長發展有跟上進度嗎？5大能力里程碑觀察重點＆爸媽輔助技巧

【文．整理／謝佩妤 採訪諮詢／台北市立聯合醫院中興院區兒童發展評估療育中心主治醫師翁菁菁】

0～1歲是寶寶腦部發展最迅速的時期，爸媽可依衛生福利部國民健康署「兒童健康手冊」上的發展指標來對照，並搭配本篇文章，針對寶寶各階段應擁有的能力，判斷其成長發展是否在正常跑道與進程中。特別在1歲前，每一步對寶寶都至關重要，爸媽做好把關，幫助寶寶在各項發展都能符合里程碑。

爸媽在意寶寶的健康，時常擔心沒有給足營養，寶寶會不夠高、體重過輕，不過，寶寶的成長發展也不容忽視，除了觀察寶寶能力是否達標，也要抓住寶寶成長的關鍵期，提供更多刺激來幫助寶寶發展得更好。

5大成長發展指標．1歲前寶寶需達成的能力

台北市立聯合醫院中興院區兒童發展評估療育中心主治醫師翁菁菁表示，0～1歲寶寶的成長發展指標，可透過以下5大面向來觀察：

粗大動作

粗大動作為人體頭頸及四肢軀幹的發展，與大腦、腦幹、脊椎等神經系統相關，是寶寶獨立活動、運動技能的能力指標，關乎寶寶獨立探索的移行能力及運動基礎。寶寶1歲前的粗大動作發展歷程，必須由剛出生時，大肢體、頭頸部呈現的柔軟狀態，發展至3個月左右能支撐起頭部，並在6個月大後接續出現翻身、坐穩、爬行至扶物站立等動作。一般而言，大約1歲時，就可看見寶寶扶著物品行走。

精細動作

寶寶精細動作的發展，會由出生時的抓握反射，漸漸能握住物品，並擁有短暫的追視能力，6個月大以後，手部已經可掌控物品並出現伸手動作，在1歲前，可以手指頭抓取物品並精準放入嘴巴。此過程中，寶寶也會透過雙手來探索，藉由接收外在環境刺激來促進觸覺發展。

聽力及語言溝通

寶寶4～6個月大左右，爸媽可以發現其聽見聲音時，會將頭轉向聲源，1歲前能辨別外界不同的聲音，並出現叫名反應；在語言方面，寶寶除了哭，1～2月大就會進入玩聲音的階段，發出類似咕嚕咕嚕的聲音，到了4個月，會發出ㄨ、ㄚ等母音，1歲前就能發出像是ㄅㄚ、ㄇㄚ的複合音。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

認知能力

來自於聽覺、視覺、觸覺、味覺等各方感官的刺激，能幫助寶寶認知能力的建立，進而擁有生活自理能力，並學習解決問題的方法。寶寶1歲前，要能明白因果關係，例如：晃動手搖鈴會發出聲響，用力壓聲光玩具會發亮、發出聲音等。到了7～9個月時，大腦發展越來越健全，開始發展出物體恆存的概念，也會出現「尋物行為」，爸媽可在寶寶面前，以毛巾覆蓋寶寶喜愛的物品，觀察寶寶是否知道物品在布的下面，會主動將布拿開，尋找物品。

社會性與情緒

社會性與情緒發展是寶寶日後人格養成、心理素質建構的基礎，翁菁菁醫師提醒，在寶寶1歲前，爸媽主要透過其情緒反應來了解氣質及規律性，當寶寶有情緒時，爸媽若清楚知道其情緒背後的原因，應該適時給予回應與安撫，避免寶寶出現學習的無助，影響日後情緒與人際關係發展。此外，爸媽也可觀察寶寶是否能辨別陌生人與照顧者，並留意8～13個月是否出現依附關係，若到了1歲半還尚未有依附行為，就必須提高警覺，帶寶寶就醫評估。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

寶寶跟不上進度別緊張．尋求醫師評估與物理治療等輔助方法

翁菁菁醫師表示，當爸媽發現寶寶成長發展未達上述該有的能力時，不必過於緊張，一般超過3～6個月，寶寶都未具備該階段應擁有能力時才定義為「遲緩」，爸媽可先帶至醫療院所的小兒神經科進行評估，若無生理上疾病問題，則可向物理治療師尋求引導方法，幫助寶寶跟上腳步。

她也建議，平時在家，爸媽可適時給予引導，例如：和寶寶玩踢踢小腿、拉著寶寶向前、向後及翻身等遊戲，幫助寶寶在肌肉方面的發展；提供寶寶顏色鮮豔的玩具，像是球類、娃娃等物品讓寶寶觸摸、抓握，可增加感官刺激；也能時常與寶寶說話並建立一來一往的互動，加快寶寶的模仿速度。由於寶寶1歲前會發展出依附關係，當寶寶產生陌生焦慮時也應多給予回應及安撫，提供寶寶足夠的安全感。