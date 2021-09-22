會生也會養！「林叨囝仔」即將迎接六寶 獨特風格教養帶出獨立乖巧的孩子

【文／謝佩妤 採訪諮詢／「林叨囝仔」親子部落格經營者 林叨媽咪Sydney 攝影／宋子凡 造型／Kathy Hsu 梳化／魚花花 影音／煒喆視覺影像工作坊】

孩子是恩典！婚後不避孕、旁人眼中最敢生的親子部落客「林叨囝仔」，今年再度驗到兩條線，全家歡喜迎接六寶的到來。雖然手把手將孩子帶大不容易，但林叨媽咪享受當媽媽的過程，並以其獨特的風格教養，培養出乖巧獨立又惹人喜愛的林叨囝仔。

今年四月，「林叨囝仔」的媽咪，Sydney再度宣布懷孕的消息，不僅成為發燒話題，更讓許多網友們佩服不已，忍不住留言「恭喜，太厲害了！」不過，面對即將迎來第六個孩子，她卻笑說：「等很久了！」雖然與上一胎出生僅僅隔了一年三個月，對她而言，卻是漫長的等待時光。看到兩條線浮現眼前，有如中樂透般驚喜，如今已有六個月身孕的她，談起當時情景，仍舊藏不住內心喜悅，就像一位初次迎接新生命的準媽咪般，散發出滿滿幸福感。

秉持共同信念．在安全範圍讓孩子各方嘗試

不過，養育孩子極其不易，不僅開銷支出龐大，在教養上更需花費心思，Sydney與老公秉持著共同信念：「相較於將孩子生下來卻放任不管，滿足孩子們的需求，用心對待與教養才是負責任的態度」。兩人不僅在婚前就做足功課，參加各式家庭教育課程講座、看教養書，不時展開一場場的兩人會議，討論帶孩子的方法與觀念，並在孩子出生後，將這些理念付諸實踐。

對待孩子，兩人努力滿足其生理需求，又不過分強調心理需求，在教養上，更適時給予彈性，劃分出明確界線與範圍，只要不危及生命安全，都願意讓孩子們盡情嘗試。

Sydney強調，讓孩子嘗試各種事物時，也會確實告知危險性與注意事項，若孩子不小心受傷，兩人也不過於緊張或展現焦慮情緒，腦海中更從不上演各種小劇場，比孩子提前緊張，當爸媽從容自在，孩子也能坦然面對挫折，受了傷就包紮，跌倒了就站起來，她說：「林叨的孩子從不覺得跌倒、受傷了就該哭，而是從中得到經驗後，未來更懂得如何拿捏分寸並保護自己。畢竟，世界上沒有爸媽能夠永遠保護孩子，訓練孩子獨立不僅僅是愛的表現，更為孩子的未來奠定良好基礎。」

自身過往經驗．帶孩子踏上與眾不同的自學旅程

在孩子的學習方面，林叨爸媽也沒有少下功夫。走在台灣教育體制外的想法，是相信每個孩子的獨特與價值，也是源於兩人自身經驗的對照。

對比不愛念書、聰明愛玩，學習了各種技能的老公，Sydney從小是學霸，每天埋首於教科書堆中，考試滿分，但出社會後，卻發現自己無精通的一技之長，深怕孩子們只專注學科而侷限了其他技能發展，於是決定帶孩子們踏上自學這趟教育旅程。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

在家自學，可享有學校的資源，也能選擇想上的科目與決定是否到校上課，於是Sydney讓孩子們一兩天到校學習、參加學校球隊，了解學校的運行方式，並與其他小朋友接觸、互動，希望他們看得更多，也能學會如何和學校老師及同學相處。其餘時間，就在家中，自己教導孩子學科與才藝，例如：音樂、美術、裁縫等，希望孩子能發展出許多專長，最大的期許就是他們能養活自己。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

近十年的積累．當媽早已駕輕就熟

配合此次拍攝，林叨一家特地由高雄北上，中途在外住宿過夜，Sydney在IG上分享，過去幾乎不曾與孩子們同睡，這一晚看見熟睡中的五寶格外有感，遙想第一胎到現在，歷經十年淬鍊，帶孩子們看不同的世界，從生活中培養興趣與技能、探索大自然的神祕與生機，這些都讓一家人一同成長。而在教養路上，雖然帶孩子的大原則未曾改變，卻也讓自己有了更多彈性，不若當初面對大寶、二寶時，想掌握好所有照顧細節，現在的她，成了一位隨興的媽咪，心情更為放鬆與自在。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

對於當媽早已駕輕就熟的Sydney，一打多早已不是什麼難事，接下來即將迎接六寶到來，仍會以其獨特的教養風格來帶領，並繼續等待、陪伴更多孩子，「能生幾個就生幾個，生下來，我們就會好好養他、愛他」，源於「孩子是恩典」的堅強信念，在平凡日常中培養獨立、各有特長的孩子，將是他人眼中不平凡的林叨囝仔。