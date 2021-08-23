身為人母才理解父母 吳品萱：一切都是最好的選擇

【文．圖／吳品萱】

小時候，不能理解爸媽為何疏於對我的陪伴與照顧，即使成為媽媽後，仍有段時間對這段回憶耿耿於懷，甚至以此為由，對爸媽發脾氣，近日，開啟了一段自我療癒的旅程，才發現，也許過往的一切，已經是爸媽當時最好的選擇！

從出生三個月到幼稚園畢業，我都住在保母家，週六回爸媽家睡、週日晚上再被送到保母家住。在我的記憶裡，除了星期六晚上到爺爺家吃飯時，姑姑們會陪我玩之外，星期天，媽媽要上班，而爸爸都在睡覺。我對童年的印象，就是「爸媽把我丟在保母家」。

兒時的傷心回憶．變成「情緒勒索」的一把利器

而這將近七年的成長過程，一直是我拿來對爸媽「生氣」的理由。我覺得他們很無情，平日一到五下班也不來看我，明明從家裡到保母家走路只需要兩分鐘，一個禮拜卻只能見面一次，假日也不帶我出去玩，只把我留在家裡當電視兒童。也因為這樣，我從很久以前就立志要陪自己的小孩長大，起碼要從出生帶到七歲，而且我要帶著孩子們每天玩、用力玩，以彌補我人生這一個大缺憾。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

即便在後來的成長過程，媽媽在我身上盡心盡力，花了所有時間陪我、愛我，我仍時不時拿出這段「童年」來情緒勒索。在我生了雙胞胎兄弟後，這份「仇恨」更變本加厲，當爸媽覺得我帶MM的方式需要改變時，我會冷冷丟一句：「你們又沒帶過小孩」。加上我很黏著孩子，更加無法理解當時的他們怎麼可以沒有陪伴我長大。這件事埋在我心中有三十年，三不五時爆炸，直到前一陣子，我才突然想通，也許在那時候，把我放在保母家，才是他們最好的選擇。

為人母後．開始理解並體諒父母

很多人問我「後不後悔離婚」，我的答案都是：「這是我們最好的選擇」，這句話掛在嘴邊這麼多年，但我卻從未想過，把我送去保母家，也可能是我爸媽在當時的最好選擇。上一代的爸媽不會跟孩子分享心事，有的話，也都是報喜不報憂。

我並不清楚他們在那七年發生什麼事，也許經濟狀況有問題、感情不好、沒有時間或沒有耐心帶小孩，所以才決定把我交給值得信任的保母帶大。而我在保母家的那七年，保母全家人把我當親生女兒一樣疼愛，吃好、喝好、用好，直到現在還有保持聯繫；而當時保母帶的另一個妹妹，我們到現在都還會常常聊天、見面，能有一起長大的緣分，這是多棒的事！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

在這段改變想法、自我療癒的過程中，我的腦海裡開始浮現：小時候，媽媽帶我坐飛機回台南看外公外婆的情景，接著又出現爸爸利用假日帶我去榮星花園玩、還在門口買茶葉蛋給我吃的畫面。是啊！明明他們也有陪過我，我怎麼忘了呢？過去的日子裡，我選擇了鑽牛角尖，跟爸媽對立、鬧脾氣。明明換個角度就可以解決的問題，卻讓自己鬱悶生氣了二、三十年。突然間，所有的結一個個都打開了。

回想起來，我也有為孩子做我認為是最好的選擇的時候。MM不諒解我的狀況，像是「為什麼不跟爸爸住？」、「為什麼要搬家？」等，我能做的只有不斷溝通、解釋來龍去脈，不要重蹈爸媽的覆轍，破壞了親子關係。成為媽媽之後，除了學會愛孩子，更重要的是開始理解自己的爸媽，進而成為更好的父母。