幼兒園與國小完全不一樣！家長不願面對的真相 學習問題在疫情陪伴下現形

【文／蘇文清】

關於孩子在校的學習狀況，老師平常說得再多，大多數家長還是不願認真面對，經過居家學習一個月來的陪讀，父母終於不得不承認，孩子的學習真的出了問題。

疫情期間的陪伴，您是否才真正體會學校老師曾經提起的孩子學習問題？孩子改在家裡進行學校線上課程，許多家長也因此被迫要在電腦前陪伴孩子一起學習，開始有家長逐漸意識到學校老師曾經提起孩子在校的學習問題，也真正察覺到孩子的學習確實出了狀況。

5個學習問題．影響層面大

以下幾個常見的學習狀況，讓家長更能理解問題影響的層面會到什麼程度？

1.國小課程一堂課變成40分鐘．看似沒什麼……

但是，當孩子自身的姿勢穩定無法撐足40分鐘時，會發生什麼事？

您就會看見，孩子在座位上坐沒坐樣，當孩子坐不住，或是身體一直扭動時，當下的注意力就會擺放在身體如何找到舒適的姿勢上，整堂課，就很難接收老師上課所傳遞的訊息，進而出現搞不懂狀況、分心、恍神、放空，甚至做起白日夢來，久了，就漸漸影響學習的態度。

2.國小的課程內容變得多元．看似很豐富……

但是，當孩子的反應無法即時、有效處理課程內容時，會發生什麼事？

您就會看見，孩子常常有聽沒有懂，有看也沒有懂，明明很認真學習，就是跟不上進度，於是容易出現挫折，漸漸情緒變差了，行為問題也變多了，尤其是與同儕競爭比較時，更是明顯，當與人的衝突越來越嚴重時，久了，心理人格的發展也受到影響了。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

3.國小的文字書寫比例變高，看似很充實……

但是，當孩子的握筆、運筆，甚至識字能力都不好時，會發生什麼事？

您就會看見，孩子寫字像刻字，抄寫時，常常只能一筆一畫跟著描寫，寫完後，不僅抱怨手痠，甚至完全不曉得自己寫了哪些字，因為孩子當下根本就沒有足夠的能力可同時應付書寫時所需要的各項技巧，久了，就越來越埋怨寫字這項工作。

4.國小的書本文章變得艱深，看似很精彩……

但是，當孩子的字義、詞彙、句子的理解程度都不足時，會發生什麼事？

您就會看見，孩子不是在閱讀，而是認真在看字，看完之後，根本就不知道自己在讀什麼，又或者看似在閱讀，實際上卻只是拿著書本一直在翻書，常常讀了後面，忘了前面，久了，對於閱讀這件事就變得意興闌珊的模樣。

5.國小的人際互動變得複雜，看似很有趣……

但是，當孩子與人交往、遊戲的技巧都不成熟時，會發生什麼問題？

您就會看見，孩子玩遊戲總是輸的那一方，漸漸地，同學不會再主動找他一起玩，下課時間不是獨自閒晃，就是只能待在教室等著再次上課的到來；又或者常常與人發生爭吵，讓同學變得不喜歡他、開始遠離他，甚至成為被霸凌的可能對象，久了，孩子對於學校生活就變得不感興趣。

這類型的孩子多不多？在校園裡還蠻多的，要解決這問題，除了大人要多關心孩子的學習外，更重要的還是在於親師溝通，若能提早進行介入，就能減緩孩子的困擾，幫助孩子有效學習。