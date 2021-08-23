媽咪第一胎胎死腹中 第二胎順產 暱稱「阿斯匹靈」紀念辛苦懷孕歷程

【文／李藹芬 採訪諮詢／台大醫院新竹分院婦產部主治醫師林明緯 圖片來源／Shutterstock】

大家總習慣用孕媽咪的肚子來論斷胎兒的大小，但其實評估胎兒大小不能靠目測，而是必須先確認預產期，再來判斷胎兒大小是否符合妊娠週數應有的水準。而以胎兒大小來看，令人最為擔心的是胎兒生長遲滯，這時，必須評估造成原因為何，以做出最佳處置。

評估胎兒大小前，必須先確認預產期，才能判斷胎兒大小是否符合妊娠週數應有的水準。不過，即使同週數的胎兒，也不可能一樣大，這時就要對照妊娠週數，以評估胎兒是大是小。

定義更改．小於3%取代小於10%

所謂的「胎兒生長遲滯」，是指胎兒無法達到應有的生長潛能。過往，對於胎兒生長遲滯的定義是指，胎兒體重小於相同懷孕週數的胎兒體重分布生長曲線族群的10%，台大醫院新竹分院婦產部主治醫師林明緯指出，「如今，則改為小於3%，約落後3週的大小，方是符合生長遲滯的定義」。

他補充，「對小於10%的胎兒而言，若因子宮動脈血流、臍帶動脈血流的阻力高，而導致胎盤功能不佳時，就可算胎兒生長遲滯」。因為胎兒或大或小，不可忽略父母的遺傳基因，如果媽媽身高150公分、爸爸160公分，胎兒的小來自先天基因所致，並不能視為生長遲滯。

另外，有一種狀況並不屬於胎兒生長遲滯，「就是此次產檢確認胎兒大小落後2週，下次檢查也依然落後2週，一直維持落後2週的生長趨勢，雖然胎兒比較小，但仍走在自己的生長曲線上，不需要擔心。就怕隨著妊娠週數的增加，愈落後愈多，從落後2週到3週，離正常曲線愈來愈遠」。

林明緯醫師指出，「胎兒生長遲滯的發生時間早晚，對胎兒健康的影響程度有所不同，以32週為分界，32週之前為早發性胎兒生長遲滯，晚於32週則為晚發性胎兒生長遲滯」，兩者相比，早於32週發生的問題相對嚴重。

早發性胎兒生長遲滯約有9成問題來自胎盤功能不佳，其他可能原因包括：胎兒染色體異常、心臟構造異常、臍膨出或先天性感染；晚於32週的胎兒生長遲滯，多是胎盤提早老化所致，「一開始，胎兒生長狀況不錯，但突然快速往下掉，例如：原先為85%一路掉到50%、25%，就必須小心了」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

評估方式

林明緯醫師指出，以下方式可評估胎兒狀況：

超音波：透過超音波檢查胎兒的體重、血流與羊水量。

胎動：唯一可由孕媽咪DIY的監測方式，每天可利用早中晚三個時段，於飯後進行1小時的胎動觀察記錄。在1小時內若測到3次以上的胎動，代表胎兒情況良好，胎動能達10次以上更佳。林明緯醫師提醒，「如果胎動突然變少，可吃點甜食或走一走，再測試。刺激之下，若1小時內沒能測到胎動，請至急診室就醫」

連續胎心音監測：透過胎兒監視器，每次測試20～30分鐘，觀察胎兒心跳穩定度、計算胎動，以及承受宮縮的壓力時，是否有胎心音降速的狀況，以此判斷胎兒狀況。

林明緯醫師指出，「同時可掌握胎兒的大小、血流與羊水的超音波最常用，了解狀況後，再決定下一步怎麼走」。每一個胎兒生長遲滯的個案，都考驗著產科醫師的決斷力，林明緯醫師表示，「提早生，擔心胎兒還不夠成熟，但繼續放又怕胎死腹中，每一次都在權衡中掙扎」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)